В Петербурге полдень встречают залпом — и вы увидите этот легендарный выстрел с лучшего ракурса: с воды.
Пока комфортабельный катер неспешно плывёт по рекам и каналам, вы насладитесь видами дворцов, мостов и набережных. А на борту — всё для вашего комфорта: тёплые пледы, любимые напитки и приятная музыка.
Описание экскурсии
Живописный маршрут
- Начнём прогулку от набережной Фонтанки — и сразу погрузимся в атмосферу исторического Петербурга
- Пройдём по уютным каналам, затем выйдем из Зимней канавки в центральную акваторию
- Вы полюбуетесь водными просторами Невы и главными достопримечательностями города
- Увидите Васильевский остров, шпиль Адмиралтейства, Исаакиевский собор и Петропавловскую крепость
И главное…
Ровно в полдень мы окажемся у стен Нырышкина бастиона в самом эпицентре события — вы увидите легендарный выстрел из пушки с лучшего ракурса. А после — отправимся в обратный путь по Неве до Фонтанки.
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан. Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- При плохих погодных условиях (шторм, запрет на выход маломерных судов) мы предложим перенести дату или время экскурсии
- Возрастное ограничение — 3+. Вы можете отправиться на прогулку с домашними питомцами
- Для вас на борту есть тёплые пледы, бокалы, столик, вы можете включить свою музыку и взять с собой еду и напитки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 484 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!
