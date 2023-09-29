Пешеходная квест-экскурсия: Тайные локации вдоль Невского проспекта

Пешеходная квест-экскурсия

5
3 отзыва
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Предлагаю пройтись по культовым местам Санкт-Петербурга, знаменитым проходным дворам и домам с открыток — вы сможете прочувствовать атмосферу города, благодаря небанальной квест-экскурсии. Все, что вам понадобится, — телефон и хорошее настроение. Проходите задания, которые вам дает бот, и узнайте все тайны Петербурга.
Пешеходная квест-экскурсия: Тайные локации вдоль Невского проспекта
Пешеходная квест-экскурсия: Тайные локации вдоль Невского проспекта
Пешеходная квест-экскурсия: Тайные локации вдоль Невского проспекта
Пешеходная квест-экскурсия: Тайные локации вдоль Невского проспекта
Пешеходная квест-экскурсия: Тайные локации вдоль Невского проспекта
Пешеходная квест-экскурсия: Тайные локации вдоль Невского проспекта
Ближайшие даты:
14
окт
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Что вас ожидает:

  • Магазин купцов Елисеевых
  • Михайловский замок
  • Спас-на-Крови
  • Дом Зингера
  • Казанский собор
  • Дворцовая площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Небанальный Невский проспектЯ создал для вас маршрут вдоль Невского, чтобы вы прочувствовали ту самую атмосферу Петербурга, и все благодаря культовым местам, знаменитым проходным дворам и домам с открыток, которые встретятся нам по дороге. Экскурсионный телеграм-бот проведет вас в необычном формате по увлекательной квест-экскурсии, а бонусом вы получите карту с классными заведениями города
По ходу квест-экскурсии вы узнаете:• где отдыхала богема Петербурга и рождались литературные шедевры;
  • как сейчас выглядит самое нетипичное место для бассейна на Невском;
  • что за тайное послание оставил Павел I потомкам;
  • почему Большая Конюшенная — улица советских контрастов;
  • как попасть в скрытые уголки и дворы Питера.
  • Кому подойдет экскурсия:• семьям с детьми — вы полностью контролируете время начала и длительность, всегда можно сделать паузу, квест увлекает не только взрослых, но и детей;
  • парам — романтичная прогулка по городу без посторонних;
  • одиночным путешественникам — не нужно подстраиваться под других людей, никто не будет мешать погружаться в атмосферу города;
  • друзьям — цена указана на всю группу, комфортно, когда квест проходят не больше 5 человек, но ограничений нет;
  • спонтанным путешественникам — экскурсию можно проходить в любое время, сделать паузу и продолжить в другой день.
  • Формат экскурсииКвест-экскурсию вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального помощника в Telegram. При этом я буду на связи, если возникнут сложности. Такая механика позволит вам пройти экскурсию в своем темпе, в удобное время и без толпы. Пошел дождь? Можно переждать в кафе и продолжить экскурсию позже. Захотелось перекусить? Мы даже подскажем, куда сходить. В подарок вы получаете карту с нашими рекомендациями.
  • Важно знатьВам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и установленное на нем приложение Telegram. Желательно зарядить телефон перед экскурсией.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Гостиный двор
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Вам понадобится:
  • Мобильный телефон или планшет с интернетом
  • Установленное на нем приложение Telegram
  • Желательно зарядить телефон перед экскурсией
  • Как проходит квест
  • В условленное время я пришлю вам ссылку на экскурсию. После оплаты в Телеграм боте - вам откроется доступ к квест-экскурсии.
  • Доступ предоставляется на один аккаунт
  • Квест рассчитан на 2,5 часа, но в любой момент можно сделать перерыв
  • Игра линейная - после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рад помочь, если что-то пойдёт не так
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
29 сен 2023
Идея квеста - супер!
Необычная подача материала. Первый раз на подобного рода экскурсии. Современные технологии:))) Интересные локации. Однозначно понравится и местным, и туристам. Мы были с друзьями, всем зашло:)))) Все были задействованы в разгадывании загадок.
Илья, спасибо за экскурсию!

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