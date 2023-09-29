Небанальный Невский проспектЯ создал для вас маршрут вдоль Невского, чтобы вы прочувствовали ту самую атмосферу Петербурга, и все благодаря культовым местам, знаменитым проходным дворам и домам с открыток, которые встретятся нам по дороге. Экскурсионный телеграм-бот проведет вас в необычном формате по увлекательной квест-экскурсии, а бонусом вы получите карту с классными заведениями города

По ходу квест-экскурсии вы узнаете:• где отдыхала богема Петербурга и рождались литературные шедевры;