Пешеходная квест-экскурсия
Предлагаю пройтись по культовым местам Санкт-Петербурга, знаменитым проходным дворам и домам с открыток — вы сможете прочувствовать атмосферу города, благодаря небанальной квест-экскурсии. Все, что вам понадобится, — телефон и хорошее настроение. Проходите задания, которые вам дает бот, и узнайте все тайны Петербурга.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Магазин купцов Елисеевых
- Михайловский замок
- Спас-на-Крови
- Дом Зингера
- Казанский собор
- Дворцовая площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Небанальный Невский проспектЯ создал для вас маршрут вдоль Невского, чтобы вы прочувствовали ту самую атмосферу Петербурга, и все благодаря культовым местам, знаменитым проходным дворам и домам с открыток, которые встретятся нам по дороге. Экскурсионный телеграм-бот проведет вас в необычном формате по увлекательной квест-экскурсии, а бонусом вы получите карту с классными заведениями города
По ходу квест-экскурсии вы узнаете:• где отдыхала богема Петербурга и рождались литературные шедевры;
- как сейчас выглядит самое нетипичное место для бассейна на Невском;
- что за тайное послание оставил Павел I потомкам;
- почему Большая Конюшенная — улица советских контрастов;
- как попасть в скрытые уголки и дворы Питера.
- Кому подойдет экскурсия:• семьям с детьми — вы полностью контролируете время начала и длительность, всегда можно сделать паузу, квест увлекает не только взрослых, но и детей;
- парам — романтичная прогулка по городу без посторонних;
- одиночным путешественникам — не нужно подстраиваться под других людей, никто не будет мешать погружаться в атмосферу города;
- друзьям — цена указана на всю группу, комфортно, когда квест проходят не больше 5 человек, но ограничений нет;
- спонтанным путешественникам — экскурсию можно проходить в любое время, сделать паузу и продолжить в другой день.
- Формат экскурсииКвест-экскурсию вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального помощника в Telegram. При этом я буду на связи, если возникнут сложности. Такая механика позволит вам пройти экскурсию в своем темпе, в удобное время и без толпы. Пошел дождь? Можно переждать в кафе и продолжить экскурсию позже. Захотелось перекусить? Мы даже подскажем, куда сходить. В подарок вы получаете карту с нашими рекомендациями.
- Важно знатьВам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и установленное на нем приложение Telegram. Желательно зарядить телефон перед экскурсией.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Квест-экскурсия
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро Гостиный дворЗавершение: Дворцовая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Вам понадобится:
- Мобильный телефон или планшет с интернетом
- Установленное на нем приложение Telegram
- Желательно зарядить телефон перед экскурсией
- Как проходит квест
- В условленное время я пришлю вам ссылку на экскурсию. После оплаты в Телеграм боте - вам откроется доступ к квест-экскурсии.
- Доступ предоставляется на один аккаунт
- Квест рассчитан на 2,5 часа, но в любой момент можно сделать перерыв
- Игра линейная - после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рад помочь, если что-то пойдёт не так
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
29 сен 2023
Идея квеста - супер!
Необычная подача материала. Первый раз на подобного рода экскурсии. Современные технологии:))) Интересные локации. Однозначно понравится и местным, и туристам. Мы были с друзьями, всем зашло:)))) Все были задействованы в разгадывании загадок.
Илья, спасибо за экскурсию!
Необычная подача материала. Первый раз на подобного рода экскурсии. Современные технологии:))) Интересные локации. Однозначно понравится и местным, и туристам. Мы были с друзьями, всем зашло:)))) Все были задействованы в разгадывании загадок.
Илья, спасибо за экскурсию!
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