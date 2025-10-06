Чтобы вы почувствовали свободолюбивый дух Петербурга и исследовали его в своём собственном ритме, я разработала эту экскурсию-квест.
Вам не нужно подстраиваться под других людей: вы сможете начать в любое время и делать паузы без оглядки на гида — потому что его не будет! Всё происходит в MAX или Telegram, но я буду на связи. Решайте задания и открывайте новые части маршрута.
Вам не нужно подстраиваться под других людей: вы сможете начать в любое время и делать паузы без оглядки на гида — потому что его не будет! Всё происходит в MAX или Telegram, но я буду на связи. Решайте задания и открывайте новые части маршрута.
Описание
Формат экскурсии
Квест-экскурсию вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального помощника в Макс или Telegram. Вы можете выбрать: проходить экскурсию в формате аудио или текста. При этом я буду на связи с 09:00 до 01:00, если возникнут сложности.
Такая механика позволит вам пройти экскурсию в своём темпе, в удобное время и без толпы. Пошёл дождь? Можно переждать в кафе и продолжить позже. Захотелось перекусить? Будет подсказка, куда сходить: в подарок вы получите карту с рекомендациями.
Вы узнаете:
- Где отдыхала богема Петербурга и рождались литературные шедевры
- Как сейчас выглядит самое нетипичное место для бассейна на Невском
- Что за тайное послание оставил Павел I потомкам
- Почему Большая Конюшенная — улица советских контрастов
- Как попасть в скрытые уголки и дворы Питера
Точки маршрута:
- Магазин купцов Елисеевых
- Михайловский замок
- Спас на Крови
- Дом Зингера
- Казанский собор
- Дворцовая площадь
- И много секретных локаций!
Кому подойдёт экскурсия
- Семьям с детьми — вы полностью контролируете время начала и длительность, всегда можно сделать паузу. Квест увлекает не только взрослых, но и детей.
- Парам — романтичная прогулка по городу без посторонних
- Одиночным путешественникам — не нужно подстраиваться под других людей, никто не будет мешать погружаться в атмосферу города
- Друзьям — цена указана за всю группу. Можно раздать доступ к экскурсии на несколько устройств.
- Спонтанным путешественникам
Организационные детали
Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и установленное приложение Telegram (не забудьте зарядить гаджеты перед экскурсией).
Как проходит квест
- В условленное время я пришлю вам ссылку на экскурсию
- После оплаты в телеграм-боте вам откроется доступ к квест-экскурсии — доступ предоставляется на один аккаунт, затем вы можете раздать его 3 вашим спутникам.
- Квест рассчитан на 2,5 часа, но в любой момент можно сделать перерыв
- Формат линейный: после выполнения одного задания появляется следующее
- Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я буду на связи с 09:00 до 01:00 и обязательно помогу, если что-то пойдёт не так
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 819 туристов
Привет! Меня зовут Валерия, я выросла в Петербурге. Мне нравится показывать атмосферу и аутентичность Петербурга местным жителям и гостям города. Влюбляю в город в необычном и небанальном формате, скучно не будет! Мой приоритет — познакомить вас с неочевидными локациями Питера, показать удивительные места, спрятанные вдали от шумных улиц, поделиться лайфхаками петербуржцев и фишками города, о которых не догадываются даже местные.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный квест. Нам очень понравилось. Все в восторге, очень удобно, все понятно, единственный момент, не смогли подключиться друзья по ключу который, прислал чат бот. Нам это не помешало)
Мы все под впечатлением, рекомендуем 🔥🔥🔥
Мы все под впечатлением, рекомендуем 🔥🔥🔥
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Все понравилось, единственное, не всегда понятно описано, куда именно нужно идти, приходится обращаться к 2ГИС. А так все понравилось. После бронирования Валерия сразу н связалась со мной! Советую
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Е
Интересная подача экскурсии, в виде квеста. Было здорово
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Экскурсия-квест - это формат без экскурсовода. Все инструкции - в телефоне. Не совсем удобно, если идет несколько человек. Надо читать вслух и слушать музыку всем.
Информационно полезно тем, кто не был (мало был) в Санкт-Петербурге. Тогда локации - самые важные и яркие!
Мы уже давнишние гости и даже жители. Но и нам костел св. Екатерины предстал впервые!
Информационно полезно тем, кто не был (мало был) в Санкт-Петербурге. Тогда локации - самые важные и яркие!
Мы уже давнишние гости и даже жители. Но и нам костел св. Екатерины предстал впервые!
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Экскурсия очень понравилась! Много раз гуляли по этим местам, но организаторам удалось удивить новыми фактами! Маршрут не был утомительным, не было скачков от одной эпохи к другой, всё было очень
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Нам с мужем очень понравился такой формат экскурсии: самостоятельно, с возможностью сделать паузу при необходимости 👍🏻 в своем ритме, без зависимости от группы/сроков/погоды.
Так как мы были одновременно и в отпуске,
Так как мы были одновременно и в отпуске,
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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