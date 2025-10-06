Чтобы вы почувствовали свободолюбивый дух Петербурга и исследовали его в своём собственном ритме, я разработала эту экскурсию-квест. Вам не нужно подстраиваться под других людей: вы сможете начать в любое время и делать паузы без оглядки на гида — потому что его не будет! Всё происходит в MAX или Telegram, но я буду на связи. Решайте задания и открывайте новые части маршрута.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание

Формат экскурсии

Квест-экскурсию вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального помощника в Макс или Telegram. Вы можете выбрать: проходить экскурсию в формате аудио или текста. При этом я буду на связи с 09:00 до 01:00, если возникнут сложности.

Такая механика позволит вам пройти экскурсию в своём темпе, в удобное время и без толпы. Пошёл дождь? Можно переждать в кафе и продолжить позже. Захотелось перекусить? Будет подсказка, куда сходить: в подарок вы получите карту с рекомендациями.

Вы узнаете:

Где отдыхала богема Петербурга и рождались литературные шедевры

Как сейчас выглядит самое нетипичное место для бассейна на Невском

Что за тайное послание оставил Павел I потомкам

Почему Большая Конюшенная — улица советских контрастов

Как попасть в скрытые уголки и дворы Питера

Точки маршрута:

Магазин купцов Елисеевых

Михайловский замок

Спас на Крови

Дом Зингера

Казанский собор

Дворцовая площадь

И много секретных локаций!

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми — вы полностью контролируете время начала и длительность, всегда можно сделать паузу. Квест увлекает не только взрослых, но и детей.

Парам — романтичная прогулка по городу без посторонних

Одиночным путешественникам — не нужно подстраиваться под других людей, никто не будет мешать погружаться в атмосферу города

Друзьям — цена указана за всю группу. Можно раздать доступ к экскурсии на несколько устройств.

Спонтанным путешественникам

Организационные детали

Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и установленное приложение Telegram (не забудьте зарядить гаджеты перед экскурсией).

Как проходит квест