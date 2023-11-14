С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Чтобы вы почувствовали свободолюбивый дух Петербурга и исследовали его в своём собственном ритме, я разработал эту экскурсию-квест.
Вам не нужно подстраиваться под других людей: вы сможете начать в любое время и делать паузы без оглядки на гида — потому что его не будет! Всё происходит в телеграм-боте, но я буду на связи. Решайте задания и открывайте новые части маршрута.
Вам не нужно подстраиваться под других людей: вы сможете начать в любое время и делать паузы без оглядки на гида — потому что его не будет! Всё происходит в телеграм-боте, но я буду на связи. Решайте задания и открывайте новые части маршрута.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Формат экскурсии
Квест-экскурсию вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального помощника в Telegram. При этом я буду на связи с 09:00 до 01:00, если возникнут сложности. Такая механика позволит вам пройти экскурсию в своём темпе, в удобное время и без толпы. Пошёл дождь? Можно переждать в кафе и продолжить позже. Захотелось перекусить? Будет подсказка, куда сходить: в подарок вы получите карту с рекомендациями.
Вы узнаете:
- Где отдыхала богема Петербурга и рождались литературные шедевры
- Как сейчас выглядит самое нетипичное место для бассейна на Невском
- Что за тайное послание оставил Павел I потомкам
- Почему Большая Конюшенная — улица советских контрастов
- Как попасть в скрытые уголки и дворы Питера
Точки маршрута:
- Магазин купцов Елисеевых
- Михайловский замок
- Спас на Крови
- Дом Зингера
- Казанский собор
- Дворцовая площадь
- И много секретных локаций!
Кому подойдёт экскурсия
- Семьям с детьми — вы полностью контролируете время начала и длительность, всегда можно сделать паузу. Квест увлекает не только взрослых, но и детей.
- Парам — романтичная прогулка по городу без посторонних
- Одиночным путешественникам — не нужно подстраиваться под других людей, никто не будет мешать погружаться в атмосферу города
- Друзьям — цена указана за всю группу. Комфортно, когда квест проходят не больше 5 человек, но ограничений нет.
- Спонтанным путешественникам
Организационные детали
Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и установленное приложение Telegram (не забудьте зарядить гаджеты перед экскурсией).
Как проходит квест
- В условленное время я пришлю вам ссылку на экскурсию
- После оплаты в телеграм-боте вам откроется доступ к квест-экскурсии — доступ предоставляется на один аккаунт
- Квест рассчитан на 2,5 часа, но в любой момент можно сделать перерыв
- Формат линейный: после выполнения одного задания появляется следующее
- Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я буду на связи с 09:00 до 01:00 и обязательно помогу, если что-то пойдёт не так
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Гостиный двор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Илья, и я вырос в Петербурге. Мне нравится показывать атмосферу и аутентичность Петербурга местным жителям и гостям города. По образованию я искусствовед, поэтому изучал историю не только проводя сотни часов в прогулках по любимому городу, но и посвятил этому 4 года в университете. Я адаптировал этот академический бэкграунд в увлекательный формат. Мой приоритет — познакомить вас с неочевидными локациями Питера, показать удивительные места, спрятанные вдали от шумных улиц, поделиться лайфхаками петербуржцев и фишками города, о которых не догадываются даже местные.
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Пешеходные
Можно с детьми
Ночные
Летние
Святые места
Квесты
Невский проспект
Популярные места
Михайловский замок
Дворцы, замки и особняки
Казанский собор
Монастыри, церкви, храмы
Интерактивные
Спас на Крови
Дом Зингера
Улицы и переулки
Дворцовая площадь
Утренние
Самое главное
Дом купцов Елисеевых
Активности
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