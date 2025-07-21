Прекрасные ведьмы и милые колдуны, жду вас в «Тайной комнате» — иммерсивном музее по вселенной поттерианы, где все декорации и предметы созданы вручную.
3 этажа, 9 локаций, больше 300 персонажей — и всё волшебное, мистическое, чарующее! Сделаем невероятные кадры в винтажных нарядах и получим максимум удовольствия.
3 этажа, 9 локаций, больше 300 персонажей — и всё волшебное, мистическое, чарующее! Сделаем невероятные кадры в винтажных нарядах и получим максимум удовольствия.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Я предложу на выбор несколько винтажных нарядов, которые идеально вписываются в фантастический мир «Тайной комнаты». Сделаем вам причёску и макияж — предложу варианты или сосредоточусь на ваших пожеланиях.
А потом пойдём бродить по «Тайной комнате», где все магические экспонаты можно (и даже нужно) трогать. Волшебные эмоции и не менее волшебные фотографии обеспечены!
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда одежды, макияж и причёска (на подготовку образа заложите 1 час), билеты в музей
- Через неделю после фотосессии вы получите от 50 снимков в ретуши
- Я снимаю на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1 (объектив Zeiss 35 mm и супертелеобъектив G Master 100–400 mm)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Елизаровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 195 туристов
Я коммерческий фотограф, который влюбился в Петербург. Снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha A1. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайные общества Петербурга
Исследуйте загадочные общества Петербурга и их влияние на историю. Увлекательное путешествие по знаковым местам города ждёт вас
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
6 июл в 11:00
7 июл в 11:00
6700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Музей Гарри Поттера
Начало: Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4
Расписание: Музей вселенной Гарри Поттера работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Последняя экскурсия в 21:00.
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
1590 ₽ за человека