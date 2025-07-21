Прекрасные ведьмы и милые колдуны, жду вас в «Тайной комнате» — иммерсивном музее по вселенной поттерианы, где все декорации и предметы созданы вручную. 3 этажа, 9 локаций, больше 300 персонажей — и всё волшебное, мистическое, чарующее! Сделаем невероятные кадры в винтажных нарядах и получим максимум удовольствия.

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Описание фото-прогулки

Я предложу на выбор несколько винтажных нарядов, которые идеально вписываются в фантастический мир «Тайной комнаты». Сделаем вам причёску и макияж — предложу варианты или сосредоточусь на ваших пожеланиях.

А потом пойдём бродить по «Тайной комнате», где все магические экспонаты можно (и даже нужно) трогать. Волшебные эмоции и не менее волшебные фотографии обеспечены!

Организационные детали