Это автомобильная прогулка с остановками у главных морских памятников Петербурга.
Вы погрузитесь в ключевой период истории российского флота — и увидите, как решения, принятые в кабинетах и цехах, приводили к триумфам и трагедиям национального масштаба. Сквозная тема маршрута — Адмиралтейские верфи и великие корабли, сошедшие с их стапелей.
Вы погрузитесь в ключевой период истории российского флота — и увидите, как решения, принятые в кабинетах и цехах, приводили к триумфам и трагедиям национального масштаба. Сквозная тема маршрута — Адмиралтейские верфи и великие корабли, сошедшие с их стапелей.
Описание экскурсии
- Крейсер «Аврора» — символ смены эпох. Корабль, построенный в рамках программы усиления флота, станет отправной точкой маршрута.
- Стрелка Васильевского острова — парадные морские ворота столицы, воплощение торгового и военного могущества империи.
- Набережная Лейтенанта Шмидта — прогулка вдоль Адмиралтейских верфей и осмотр ледокола «Красин».
- Новая Голландия — остров инженерных и технологических экспериментов. Вы увидите старинную электростанцию и верфи с необычного ракурса.
- Николо-Богоявленский морской собор — финальная точка маршрута и флотская душа Петербурга. У его стен мы осмотрим монумент судам, не вернувшимся из Цусимского сражения.
Организационные детали
- В стоимость входят передвижения на моем личном автомобиле. В некоторых случаях, возможно, потребуется оплатить парковку.
- Для посещения верхнего храма Никольского морского собора необходимо пожертвовать 500 ₽ с чел.
- Если в момент нашей экскурсии в храме будет проходить богослужение, внутрь мы не пойдём.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крейсера «Аврора»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Жить в Петербурге было моим сознательным выбором. В начале 2000-х годов моё знакомство с городом начиналось в мире коллекционирования предметов старины. Затем оно переросло в увлечение историей и получение профессии
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Петербург - морская столица»
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце и душа культурной столицы: центр Петербурга + прогулка по крыше
Понять, какую важную роль играет искусство в жизни петербуржцев, и посмотреть на город с высоты
Начало: У метро Невский проспект
Сегодня в 12:00
31 мая в 12:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
3 июн в 11:30
4 июн в 11:30
5600 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3000 ₽ за человека
от 11 000 ₽ за экскурсию