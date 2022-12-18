Петербург — это лицо дома семьи Романовых, каждый из которых оставил здесь след. Вот почему, гуляя по центру города, можно просто и без лишних мучений выучить всю историю Российской Империи, а дворцы, соборы, площади, памятники послужат интерактивным учебным пособием. На экскурсии мы будем разбирать старые карты города, фотографии и портреты, вместе выполнять задания и разгадывать исторические загадки. Выстроим всю последовательность в правлении от Петра Первого до Николая Второго. И понятным языком поговорим о замыслах Петра Первого, удивительных восхождениях на трон, царских фаворитах, народных восстаниях, революции и окончании Российской Империи.
Экскурсия-квест пройдет в трех исторических районах города. Для комфорта мы будем передвигаться на машине, делая остановки для прогулок и фотографий. Мы увидим летний дворец Петра Великого, дворец Меншикова (и узнаем, кто это), Адмиралтейство, дворец Петра Второго (такой тоже был), Васильевский остров, Михайловский замок, Казанский собор и другие места, связанные с императорской семьей. И за один день успеем увидеть самые главные достопримечательности Петербурга. Во время прогулки ребята узнают:
Маршрут, подача и объем информации мы подбираем, ориентируясь на возраст и интересы ребенка.