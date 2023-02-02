Вы хотите со всей семьёй легко и увлекательно собрать историю Российской Империи и имена правящей семьи в единый пазл? Тогда места лучше Петербурга просто не найти. Я предлагаю отправиться в центральные районы города, где каждый камень хранит воспоминания о былых событиях. Здесь мы поговорим о каждом из императоров, выстроим последовательность их правления, а еще выполним интересные задания и разберем старые карты города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город семьи Романовых

Петербург — это лицо дома семьи Романовых, каждый из которых оставил здесь след. Вот почему, гуляя по центру города, можно просто и без лишних мучений выучить всю историю Российской Империи, а дворцы, соборы, площади, памятники послужат интерактивным учебным пособием. На экскурсии мы будем разбирать старые карты города, фотографии и портреты, вместе выполнять задания и разгадывать исторические загадки. Выстроим всю последовательность в правлении от Петра Первого до Николая Второго. И понятным языком поговорим о замыслах Петра Первого, удивительных восхождениях на трон, царских фаворитах, народных восстаниях, революции и окончании Российской Империи.

В поисках разгадок

Экскурсия-квест пройдет в трех исторических районах города. Для комфорта мы будем передвигаться на машине, делая остановки для прогулок и фотографий. Мы увидим летний дворец Петра Великого, дворец Меншикова (и узнаем, кто это), Адмиралтейство, дворец Петра Второго (такой тоже был), Васильевский остров, Михайловский замок, Казанский собор и другие места, связанные с императорской семьей. И за один день успеем увидеть самые главные достопримечательности Петербурга. Во время прогулки ребята узнают:

Где началось правление Елизаветы Петровны?

Почему Павел 1 построил для проживания дворец в виде средневекового замка?

Куда исчез памятник Александру 3 с Невского проспекта и в каком дворе Петербурга его можно увидеть?

Почему Екатерина 2 не любила Зимний дворец?

Где погиб Александр 2?

На какой из скульптур ангелов Петербурга можно увидеть лицо императора Александра 1?

Маршрут, подача и объем информации мы подбираем, ориентируясь на возраст и интересы ребенка.

Организационные детали