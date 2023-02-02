Петербург — это лицо дома семьи Романовых, каждый из которых оставил здесь след. Вот почему, гуляя по центру города, можно просто и без лишних мучений выучить всю историю Российской Империи, а дворцы, соборы, площади, памятники послужат интерактивным учебным пособием. На экскурсии мы будем разбирать старые карты города, фотографии и портреты, вместе выполнять задания и разгадывать исторические загадки. Выстроим всю последовательность в правлении от Петра Первого до Николая Второго. И понятным языком поговорим о замыслах Петра Первого, удивительных восхождениях на трон, царских фаворитах, народных восстаниях, революции и окончании Российской Империи.
В поисках разгадок
Экскурсия-квест пройдет в трех исторических районах города. Для комфорта мы будем передвигаться на машине, делая остановки для прогулок и фотографий. Мы увидим летний дворец Петра Великого, дворец Меншикова (и узнаем, кто это), Адмиралтейство, дворец Петра Второго (такой тоже был), Васильевский остров, Михайловский замок, Казанский собор и другие места, связанные с императорской семьей. И за один день успеем увидеть самые главные достопримечательности Петербурга. Во время прогулки ребята узнают:
Где началось правление Елизаветы Петровны?
Почему Павел 1 построил для проживания дворец в виде средневекового замка?
Куда исчез памятник Александру 3 с Невского проспекта и в каком дворе Петербурга его можно увидеть?
Почему Екатерина 2 не любила Зимний дворец?
Где погиб Александр 2?
На какой из скульптур ангелов Петербурга можно увидеть лицо императора Александра 1?
Маршрут, подача и объем информации мы подбираем, ориентируясь на возраст и интересы ребенка.
Организационные детали
Экскурсия рекомендуется для детей от 9 лет и старше (более младший возраст по согласованию)
Для групп до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E class (входит в стоимость), для групп от 4 до 5 человек экскурсия проходит на минивене Hyundai H1 (с доплатой +600 руб.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 13664 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего читать дальшеуменьшить
Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе-колодце, окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и парадных. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории, и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к городу, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Антон встретил нас в удобном нам месте и за 2 с лишним часа интересного рассказа я узнала много нового. Дочери, как казалось, во время экскурсии хотелось спать. Но вот уже три недели как она вспоминает и делится своими новыми открытиями из рассказа. Даже заинтересовала свою учительницу по истории обратиться к Антону при посещении Санкт-Петербурга
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