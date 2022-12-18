Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест

Легко запомнить правильную последовательность российских императоров, любуясь центром города

Вы хотите, чтобы ребенок наконец-то собрал историю Российской Империи и имена правящей семьи в единый пазл? Тогда места лучше Петербурга просто не найти.

Я предлагаю отправиться в центральные районы города, где каждый камень хранит воспоминания о былых событиях.

Здесь мы поговорим о каждом из императоров, выстроим последовательность их правления, а еще выполним интересные задания и разберем старые карты города.
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Город семьи Романовых

Петербург — это лицо дома семьи Романовых, каждый из которых оставил здесь след. Вот почему, гуляя по центру города, можно просто и без лишних мучений выучить всю историю Российской Империи, а дворцы, соборы, площади, памятники послужат интерактивным учебным пособием. На экскурсии мы будем разбирать старые карты города, фотографии и портреты, вместе выполнять задания и разгадывать исторические загадки. Выстроим всю последовательность в правлении от Петра Первого до Николая Второго. И понятным языком поговорим о замыслах Петра Первого, удивительных восхождениях на трон, царских фаворитах, народных восстаниях, революции и окончании Российской Империи.

В поисках разгадок

Экскурсия-квест пройдет в трех исторических районах города. Для комфорта мы будем передвигаться на машине, делая остановки для прогулок и фотографий. Мы увидим летний дворец Петра Великого, дворец Меншикова (и узнаем, кто это), Адмиралтейство, дворец Петра Второго (такой тоже был), Васильевский остров, Михайловский замок, Казанский собор и другие места, связанные с императорской семьей. И за один день успеем увидеть самые главные достопримечательности Петербурга. Во время прогулки ребята узнают:

  • Где началось правление Елизаветы Петровны?
  • Почему Павел 1 построил для проживания дворец в виде средневекового замка?
  • Куда исчез памятник Александру 3 с Невского проспекта и в каком дворе Петербурга его можно увидеть?
  • Почему Екатерина 2 не любила зимний дворец?
  • Где погиб Александр 2?
  • На какой из скульптур ангелов Петербурга можно увидеть лицо императора Александра 1?

Маршрут, подача и объем информации мы подбираем, ориентируясь на возраст и интересы ребенка.

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендуется для детей от 9 лет и старше (более младший возраст по согласованию)
  • Для групп до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E class (входит в стоимость), для групп от 4 до 5 человек экскурсия проходит на минивене Hyundai H1 (с доплатой +600 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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