На стильном катере — по водам Петербурга.
Начнём у Семимостья — и отправимся в путешествие мимо Исаакиевского собора, Марсова поля, Аничкова моста и других легендарных мест.
Капитан покажет лучшие панорамы с воды и соединит в рассказах историю, архитектуру и городскую жизнь, а вы почувствуете идею города и поймёте характер Северной столицы.
Описание экскурсии
Вот что вы увидите с борта катера:
- Семимостье и причал в центре — старт для знакомства с городом на воде
- реки Мойка и Фонтанка — узкие каналы и спокойные изгибы дают характерные ракурсы исторического центра
- Исаакиевский собор — вид в профиль и фронтоны с воды
- торговый дом у Красного моста — эпизод городской жизни
- Зимняя канавка и выход в Неву (прогулка на 1 час проходит без выхода в Неву) — атмосфера старого водного маршрута
- Марсово поле — легенды дворцово-паркового Петербурга
- Михайловский замок — романтика архитектуры 18–19 веков
- Аничков мост — один из символов города
Финский залив (проводится только при бронировании прогулки от 3 часов). Вы увидите Газпром арену, небоскреб Лахта-центр, северные острова дельты Невы.
Музыкальное сопровождение на борту — по вашему желанию. Наши капитаны — меломаны, плейлист будет создан по вашему вкусу — от Надежды Кадышевой до Rammstein.
Капитан — ваш персональный культурно-исторический комментарий и навигатор по водному городу — расскажет:
- зачем Петербург строили на Неве и как водная среда сформировала его образ
- как расписание мостов влияет на маршрут горожан
- почему ракурсы с воды по-новому раскрывают барокко, классицизм и ампир
- какие мифы, легенды и реальные факты скрыты за фасадами архитектурных памятников
Организационные детали
- В случае холодной погоды берите с собой тёплые вещи — плюс наши капитаны сделают всё для того, чтобы вы не замёрзли:)
- На борт нельзя брать красные напитки и ягоды. Всё остальное — можно
- Если с вами будут дети до 12 лет, предупредите заранее — подготовим для них детские спасательные жилеты
- По вашему желанию подстроим время прогулки под развод мостов. Ночные рейсы на разведение мостов бронируются от 2 часов (с 00:00 до 2:00)
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 121 туриста
Мы — команда профи, и мы создаём прогулки на катерах и кабриолете по Санкт-Петербургу. Наши преимущества начинаются с людей! Менеджеры, капитаны, гиды отлично знают город и районы плавания, а ещё наши капитаны — аттестованые гиды с историческим образованием и лицензиями. Наша миссия — передать дух Петербурга и организовать для вас идеальную прогулку!
Основано на 1 отзыве
все было супер!
