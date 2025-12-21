Посетите Лахту центр с подъемом на смотровую площадку.
Вы также можете дополнить экскурсию авторской обзорной программой «Петербург с высоты Лахта Центра», на которой вы не только посмотрите изнутри известный технологичный небоскреб, но и исторический центр города и увидите такие достопримечательности, как Зимний Дворец, Спас на Крови, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Медный всадник, Стрелку Васильевского острова.
Вы также можете дополнить экскурсию авторской обзорной программой «Петербург с высоты Лахта Центра», на которой вы не только посмотрите изнутри известный технологичный небоскреб, но и исторический центр города и увидите такие достопримечательности, как Зимний Дворец, Спас на Крови, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Медный всадник, Стрелку Васильевского острова.
Описание экскурсииЛахта Центр — новая архитектурная доминанта Санкт-Петербурга, это самый северный и самый высокий в Европе небоскреб, в котором располагается центральный офис компании «Газпром» и многочисленные общественные пространства. Вы можете выбрать расширенную программу на 4 часа, включающую в себя не только посещение Лахта Центра, но и обзорную экскурсию по историческому центру города. В расширенной программе (4 ч.) мы сочетаем классику и современность: начнем экскурсию на Дворцовой площади, посмотрим весь исторический центр, сделаем прекрасные фотографии возле Спаса на Крови, на Исаакиевской площади, у Медного всадника и у Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Затем Вас ждет погружение в современность: мы проедем по набережной Макарова, с которой открывается прекрасный вид на Крестовский остров, поднимемся на Западный Скоростной Диаметр и увидим потрясающую панораму на Лахта Центр и Газпром-Арену — стадион-космическую тарелку. Оба варианта программы включают экскурсию с подъемом на смотровую площадку Лахта Центра, в ходе которой квалифицированные гиды расскажут об особенностях небоскреба и приоткроют многие секреты башни. Но тсссс, проявите немного терпения! Всё самое главное вы узнаете на экскурсии!
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовую площадь
- Эрмитаж
- Главный Штаб
- Дворцовый мост
- Марсово поле
- Спас-на-Крови
- Невский проспект
- Адмиралтейство
- Исаакиевскую площадь
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Манеж
- Благовещенский мост
- Сфинксов
- Стрелку Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Набережную адмирала Макарова
- Петровский стадион
- Западный Скоростной диаметр
- Газпром-Арену
- Общественное пространство Лахта Центра
- Смотровую площадку башни и панораму города
Что включено
- Услуги экскурсовода по программе
- Автобусная экскурсия по историческому центру
- Проезд до Лахта Центра
- Входной билет на смотровую площадку небоскреба
- Экскурсия в мини-группе по смотровой площадке
- Билет на самостоятельное посещение выставки «Город П»
Что не входит в цену
- Личные расходы: вода, еда, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Дворцовый проезд, 1А
Завершение: Лахта Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
30%
Групповая
Лучший выборПо историческому центру Петербурга на автобусе
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, путешествуя по его историческим улицам и площадям, и завершите день на колоннаде Исаакиевского собора
Начало: На площади Островского
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:30
23 дек в 09:30
1260 ₽
1800 ₽ за человека
-
15%
Групповая
От Дворцовой площади до Лахта-центра: старинный и современный Петербург
Начало: Санкт-Петербург
1266.50 ₽
1490 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
2000 ₽ за человека