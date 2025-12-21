Мои заказы

Петербург с высоты Лахта Центра (билеты + экскурсия)

Петербург с высоты Лахта Центра
Посетите Лахту центр с подъемом на смотровую площадку.

Вы также можете дополнить экскурсию авторской обзорной программой «Петербург с высоты Лахта Центра», на которой вы не только посмотрите изнутри известный технологичный небоскреб, но и исторический центр города и увидите такие достопримечательности, как Зимний Дворец, Спас на Крови, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Медный всадник, Стрелку Васильевского острова.
Петербург с высоты Лахта Центра (билеты + экскурсия)
Петербург с высоты Лахта Центра (билеты + экскурсия)
Петербург с высоты Лахта Центра (билеты + экскурсия)

Описание экскурсии

Лахта Центр — новая архитектурная доминанта Санкт-Петербурга, это самый северный и самый высокий в Европе небоскреб, в котором располагается центральный офис компании «Газпром» и многочисленные общественные пространства. Вы можете выбрать расширенную программу на 4 часа, включающую в себя не только посещение Лахта Центра, но и обзорную экскурсию по историческому центру города. В расширенной программе (4 ч.) мы сочетаем классику и современность: начнем экскурсию на Дворцовой площади, посмотрим весь исторический центр, сделаем прекрасные фотографии возле Спаса на Крови, на Исаакиевской площади, у Медного всадника и у Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Затем Вас ждет погружение в современность: мы проедем по набережной Макарова, с которой открывается прекрасный вид на Крестовский остров, поднимемся на Западный Скоростной Диаметр и увидим потрясающую панораму на Лахта Центр и Газпром-Арену — стадион-космическую тарелку. Оба варианта программы включают экскурсию с подъемом на смотровую площадку Лахта Центра, в ходе которой квалифицированные гиды расскажут об особенностях небоскреба и приоткроют многие секреты башни. Но тсссс, проявите немного терпения! Всё самое главное вы узнаете на экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовую площадь
  • Эрмитаж
  • Главный Штаб
  • Дворцовый мост
  • Марсово поле
  • Спас-на-Крови
  • Невский проспект
  • Адмиралтейство
  • Исаакиевскую площадь
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Манеж
  • Благовещенский мост
  • Сфинксов
  • Стрелку Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Набережную адмирала Макарова
  • Петровский стадион
  • Западный Скоростной диаметр
  • Газпром-Арену
  • Общественное пространство Лахта Центра
  • Смотровую площадку башни и панораму города
Что включено
  • Услуги экскурсовода по программе
  • Автобусная экскурсия по историческому центру
  • Проезд до Лахта Центра
  • Входной билет на смотровую площадку небоскреба
  • Экскурсия в мини-группе по смотровой площадке
  • Билет на самостоятельное посещение выставки «Город П»
Что не входит в цену
  • Личные расходы: вода, еда, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Дворцовый проезд, 1А
Завершение: Лахта Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

По историческому центру Петербурга на автобусе
На автобусе
3.5 часа
-
30%
48 отзывов
Групповая
Лучший выбор
По историческому центру Петербурга на автобусе
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, путешествуя по его историческим улицам и площадям, и завершите день на колоннаде Исаакиевского собора
Начало: На площади Островского
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:30
23 дек в 09:30
1260 ₽1800 ₽ за человека
От Дворцовой площади до Лахта-центра: старинный и современный Петербург
На автобусе
3.5 часа
-
15%
14 отзывов
Групповая
От Дворцовой площади до Лахта-центра: старинный и современный Петербург
Начало: Санкт-Петербург
1266.50 ₽1490 ₽ за человека
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
На машине
На автобусе
4 часа
158 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге