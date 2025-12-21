Описание Фото Ответы на вопросы Посетите Лахту центр с подъемом на смотровую площадку.



Вы также можете дополнить экскурсию авторской обзорной программой «Петербург с высоты Лахта Центра», на которой вы не только посмотрите изнутри известный технологичный небоскреб, но и исторический центр города и увидите такие достопримечательности, как Зимний Дворец, Спас на Крови, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Медный всадник, Стрелку Васильевского острова.

SPbTicket СПб Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автобусе 3700 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Лахта Центр — новая архитектурная доминанта Санкт-Петербурга, это самый северный и самый высокий в Европе небоскреб, в котором располагается центральный офис компании «Газпром» и многочисленные общественные пространства. Вы можете выбрать расширенную программу на 4 часа, включающую в себя не только посещение Лахта Центра, но и обзорную экскурсию по историческому центру города. В расширенной программе (4 ч.) мы сочетаем классику и современность: начнем экскурсию на Дворцовой площади, посмотрим весь исторический центр, сделаем прекрасные фотографии возле Спаса на Крови, на Исаакиевской площади, у Медного всадника и у Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Затем Вас ждет погружение в современность: мы проедем по набережной Макарова, с которой открывается прекрасный вид на Крестовский остров, поднимемся на Западный Скоростной Диаметр и увидим потрясающую панораму на Лахта Центр и Газпром-Арену — стадион-космическую тарелку. Оба варианта программы включают экскурсию с подъемом на смотровую площадку Лахта Центра, в ходе которой квалифицированные гиды расскажут об особенностях небоскреба и приоткроют многие секреты башни. Но тсссс, проявите немного терпения! Всё самое главное вы узнаете на экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни Забронировать экскурсию