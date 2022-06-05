Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива недалеко от Петергофа, единственный пригородный дворцовый комплекс под Санкт-Петербургом, не получивший значительных разрушений во время Великой Отечественной войны. Возникший как загородная резиденция друга Петра I Александра Даниловича Меншикова, он не раз менял и владельцев, и статус, успев побывать резиденцией наследника престола, частной дачей императрицы и великокняжеской усадьбой. О непростой, но увлекательной судьбе Ораниенбаума и пойдёт речь во время трассовой экскурсии.

Большой Меншиковский дворец - дворец является центром и старейшим сооружением дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Его трёхвековая история знала и времена расцвета, и периоды упадка. Созданный в начале XVIII века по воле сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф. Серьезной переделке интерьеры здания подверглись в середине XIX веке, когда оно становится собственностью герцогов Мекленбург-Стрелицких.

Китайский дворец по праву считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Созданный по проекту архитектора А. Ринальди в стиле рококо во II половине XVIII века, он стал частью комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II. Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде.

Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин - екатерининской и павловской, особое внимание уделив Стеклярусному кабинету и уникальным паркетам, в отдельных наборах которых насчитывается до 15 различных пород деревьев.

Экскурсионные остановки: Большой Меншиковский дворец

Какие достопримечательности Вы увидите:

Верхний сад и Нижний парк Ораниенбаума

Большой Меншиковский дворец

Павильон Катальной горки

Китайский дворец