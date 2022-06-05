Ораниенбаум. Меншиковский и Китайский дворцы

За один день вы посетите два парадных дворцовых ансамбля, с которыми связаны важные события русской истории

4
2 отзыва
За один день вы посетите два парадных дворцовых ансамбля, с которыми связаны важные события русской истории.

Вы побываете в парадной императорской резиденции и прогуляетесь среди фонтанов Петергофа, а также отправитесь в Ораниенбаум, где осмотрите роскошный дворец Меншикова, ни в чем не уступавший царским.
Ораниенбаум. Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум. Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум. Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум. Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум. Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум. Меншиковский и Китайский дворцы

Что вас ожидает 🤩

  • Верхний сад и Нижний парк Ораниенбаума
  • Большой Меншиковский дворец
  • Павильон Катальной горки
  • Китайский дворец
Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива недалеко от Петергофа, единственный пригородный дворцовый комплекс под Санкт-Петербургом, не получивший значительных разрушений во время Великой Отечественной войны. Возникший как загородная резиденция друга Петра I Александра Даниловича Меншикова, он не раз менял и владельцев, и статус, успев побывать резиденцией наследника престола, частной дачей императрицы и великокняжеской усадьбой. О непростой, но увлекательной судьбе Ораниенбаума и пойдёт речь во время трассовой экскурсии.
Большой Меншиковский дворец - дворец является центром и старейшим сооружением дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Его трёхвековая история знала и времена расцвета, и периоды упадка. Созданный в начале XVIII века по воле сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф. Серьезной переделке интерьеры здания подверглись в середине XIX веке, когда оно становится собственностью герцогов Мекленбург-Стрелицких.
Китайский дворец по праву считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Созданный по проекту архитектора А. Ринальди в стиле рококо во II половине XVIII века, он стал частью комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II. Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде.
Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин - екатерининской и павловской, особое внимание уделив Стеклярусному кабинету и уникальным паркетам, в отдельных наборах которых насчитывается до 15 различных пород деревьев.
Экскурсионные остановки: Большой Меншиковский дворец

Какие достопримечательности Вы увидите:

Верхний сад и Нижний парк Ораниенбаума

Большой Меншиковский дворец

Павильон Катальной горки

Китайский дворец

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входной билет в парк Ораниенбаум, самостоятельное посещение
  • Входные билеты с экскурсией в Большом Меншиковском дворце
  • Входные билеты с экскурсией по Китайскому дворцу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: по сб в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по сб в 9:00

Отзывы от туристов

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