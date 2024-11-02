Друзья, мы посетим с вами изысканный нижний парк Петергофа и при желании можно посетить дворец. После, когда слегка утомимся от пеших прогулок, мы отправимся в места для настоящих романтиков!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание водной прогулки
Экскурсия по заброшенным резиденциям Романовых
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по красивым заброшенным дачам и резиденциям Романовых, а также по не таким известным, но не менее интересным местам Петербурга. Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть уникальные уголки, которые не так популярны среди туристов, но полны очарования и истории.
Программа экскурсии
- Начнем с посещения изысканного Нижнего парка Петергофа. Здесь вы сможете насладиться великолепием природы и архитектуры.
- По желанию, можно заранее запланировать посещение дворца, чтобы не упустить возможность увидеть его красоту изнутри.
- После этого мы отправимся в небольшое турне по пригородам Петергофа, где вас ждет удивительный дворец времён Николая II, расположенный в живописном месте. Это место, несмотря на свою утрату былого великолепия, все еще сохраняет свое очарование.
- Кроме того, в программе экскурсии — обзор красивейшего готического вокзала и дворца Бельведер.
Советы для участников
Не забудьте надеть удобную обувь, чтобы прогулка была максимально комфортной и приятной. Это позволит вам насладиться каждым моментом экскурсии и не отвлекаться на дискомфорт.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительные места, полные истории и романтики!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петергоф парк
- Дворцы нижнего парка
- Дворец Бельведер
- Готический вокзал
Что включено
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский, 35 угол с Садовой улицей
Завершение: Невский, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наденьте пожалуйста удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 ноя 2024
Все хорошо, экскурсия понравилась - спасибо!
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