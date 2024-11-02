Друзья, мы посетим с вами изысканный нижний парк Петергофа и при желании можно посетить дворец. После, когда слегка утомимся от пеших прогулок, мы отправимся в места для настоящих романтиков!

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Описание водной прогулки

Экскурсия по заброшенным резиденциям Романовых

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по красивым заброшенным дачам и резиденциям Романовых, а также по не таким известным, но не менее интересным местам Петербурга. Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть уникальные уголки, которые не так популярны среди туристов, но полны очарования и истории.

Программа экскурсии

Начнем с посещения изысканного Нижнего парка Петергофа. Здесь вы сможете насладиться великолепием природы и архитектуры.

По желанию, можно заранее запланировать посещение дворца, чтобы не упустить возможность увидеть его красоту изнутри.

После этого мы отправимся в небольшое турне по пригородам Петергофа, где вас ждет удивительный дворец времён Николая II, расположенный в живописном месте. Это место, несмотря на свою утрату былого великолепия, все еще сохраняет свое очарование.

Кроме того, в программе экскурсии — обзор красивейшего готического вокзала и дворца Бельведер.

Советы для участников

Не забудьте надеть удобную обувь, чтобы прогулка была максимально комфортной и приятной. Это позволит вам насладиться каждым моментом экскурсии и не отвлекаться на дискомфорт.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительные места, полные истории и романтики!