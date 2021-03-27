Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку

Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и...

4.9
8 отзывов
Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и «шутих», сделанных по велению Петра Великого.

Вы увидите Большой каскад — невероятную водную феерию с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.

По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип — французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку

Что вы увидите 🤩

  • Петергоф
  • Большой Петергофский дворец
  • Большой каскад
  • Морской канал
  • Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву»
  • Воронихинские колоннады
  • Оранжерея
  • Фонтан «Тритон»
  • Римские фонтаны
  • Монплезир
  • Фонтаны «Адам» и «Ева»
Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и «шутих», сделанных по велению Петра Великого Вы увидите Большой каскад — невероятную водную феерию с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Вас ждет величественный и изысканный Большой Петергофский дворец. В прошлом — это официальная парадная резиденция русских императоров. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Залы Большого дворца в Петергофе вместили в себе всю роскошь своего времени. Вы пройдете по парадным залам — Тронному, Картинному и Танцевальному и увидите апартаменты Собственной половины дворца, куда был открыт доступ только приближенным особам. Это личные императорские покои=спальни, туалетные комнаты и салоны. У вас обязательно вызовут восторг Китайские кабинеты-комнаты, лучащиеся и переливающиеся золотом, словно китайские лакированные шкатулки.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Разводная площадь, Верхний сад, Нижний парк, Большой каскад, Монплезирский садик, балюстрада перед Большим дворцом, фонтан «Самсон».

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Петергоф
    •Большой Петергофский дворец
    •Большой каскад
    •Морской канал
    •Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву»
    •Воронихинские колоннады
    •Оранжерея
    •Фонтан «Тритон»
    •Римские фонтаны
    •Монплезир
    •Фонтаны «Адам» и «Ева»

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-40 человек
    Стандартный билет (РФ и Белоруссия)
    2 650 ₽
    Студенты, Пенсионеры, Школьники с 16 лет включительно (РФ и Белоруссия)
    2 550 ₽
    Школьный (РФ и Белоруссия до 15 лет включительно)
    2 400 ₽
    Детский до 7 лет с местом (РФ и Белоруссия)
    1 600 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    • Входные билеты с экскурсией в Большом дворце
    • Входные билеты с экскурсией по парку
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: гостиница "Октябрьская"
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    По выбранному вами времени

    ГК Т.
    ГК Т.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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