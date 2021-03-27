Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и «шутих», сделанных по велению Петра Великого Вы увидите Большой каскад — невероятную водную феерию с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Вас ждет величественный и изысканный Большой Петергофский дворец. В прошлом — это официальная парадная резиденция русских императоров. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Залы Большого дворца в Петергофе вместили в себе всю роскошь своего времени. Вы пройдете по парадным залам — Тронному, Картинному и Танцевальному и увидите апартаменты Собственной половины дворца, куда был открыт доступ только приближенным особам. Это личные императорские покои=спальни, туалетные комнаты и салоны. У вас обязательно вызовут восторг Китайские кабинеты-комнаты, лучащиеся и переливающиеся золотом, словно китайские лакированные шкатулки.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Разводная площадь, Верхний сад, Нижний парк, Большой каскад, Монплезирский садик, балюстрада перед Большим дворцом, фонтан «Самсон».

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Петергоф

•Большой Петергофский дворец

•Большой каскад

•Морской канал

•Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву»

•Воронихинские колоннады

•Оранжерея

•Фонтан «Тритон»

•Римские фонтаны

•Монплезир

•Фонтаны «Адам» и «Ева»