1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Петергоф - резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Начало: У отеля туристов
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Полёт над Петергофом на самолёте
Полюбоваться Петергофским дворцом и садово-парковым комплексом с нового ракурса, учась пилотированию
Начало: Аэродром Сельцо
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
Пофотографироваться в декорациях императорской роскоши и раскрыть секрет знаменитых фонтанов
Начало: В Петергофе или у вашего отеля в Петербурге
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир31 мая 2024Спасибо! Организация мероприятия на высоком уровне. Были внесены коррективы в стандартную программу, по желанию заказчика. Экскурсия понравилась, экскурсовод Надежда - профессионал своего дела, было интересно и познавательно. Рекомендую!
- РРемпель28 мая 2024Понравилось всё. Хороший транспорт, профессиональный водитель Артур, замечательный гид Диана. Без беготни и спешки посмотрели весь Петергоф. Интересный рассказ Дианы, как в пути, так и на месте. Очень рекомендую этих ребят для индивидуальной Экскурсии.
- ИИрена27 мая 2024Добрый день. Мне пришлось в срочном порядке организовать экскурсию для гостей из Китая. Благодаря вашей команде все было организовано быстро и
- ННаталья27 мая 2024Спасибо большое Элеоноре за организацию экскурсии в Петергоф) Провела экскурсию гид Наталья - специалист своего Дела) Прогулка по Петергофу прошла
- BBelkovetsanastasiya04.0613 мая 2024Отличная эскурсия! Все очень понравилось)
- VVitali4 апреля 2024Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный КронштадтОтлично организованная и профессионально проведённая экскурсия
- ХХлытчиева2 ноября 2023Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный КронштадтЭкскурсия великолепная! Благодаря экскурсоводу Светлане Калашниковой за несколько часов увидели и услышали много интересного. Светлана - специалист высокого уровня! Владеет
- ААндрей1 октября 2023Петергоф с неизвестной для нас стороны. Прогулка по Нижнему парку. Каскады, павильоны и, конечно, великолепные пейзажные виды. До этого бывали
- ААртем13 сентября 2023Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему паркуНачали экскурсию, пошли немного не туда, пока шли исправляться, поняли, что аудиогид немного мешает наслаждаться полной картиной. Решили по настроению послушать потом, отдельно. А зачем билеты без очереди огромное спасибо!
- ТТатьяна25 августа 2023Информация в легкой доступной интересной форме. Сами никогда бы столько не узнали и многие места в парке не нашли бы. Комфортная экскурсия с учетом личных предпочтений. Андрей, спасибо! Еще вернемся.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Монплезир»
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