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знаниями не только в области истории, архитектуры и искусства, но и технических вопросах. Благодаря ей получили информацию, о которой вряд ли узнали бы из других источников. Плюс - поездка на комфортабельном автомобиле. Огромное спасибо Светлане за такое отношение к своей работе, и к нам - гостям вашего Великого Города!