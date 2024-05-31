Дворец Монплезир – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Дворец Монплезир» в Санкт-Петербурге, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
Петергоф - резиденция Петра Великого
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
58 отзывов
Петергоф - резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Начало: У отеля туристов
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 2 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
132 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
82 отзыва
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100 за человека
Полёт над Петергофом на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
9 отзывов
Полёт над Петергофом на самолёте
Полюбоваться Петергофским дворцом и садово-парковым комплексом с нового ракурса, учась пилотированию
Начало: Аэродром Сельцо
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
18 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
Пофотографироваться в декорациях императорской роскоши и раскрыть секрет знаменитых фонтанов
Начало: В Петергофе или у вашего отеля в Петербурге
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    31 мая 2024
    К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
    Спасибо! Организация мероприятия на высоком уровне. Были внесены коррективы в стандартную программу, по желанию заказчика. Экскурсия понравилась, экскурсовод Надежда - профессионал своего дела, было интересно и познавательно. Рекомендую!
  • Р
    Ремпель
    28 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
    Понравилось всё. Хороший транспорт, профессиональный водитель Артур, замечательный гид Диана. Без беготни и спешки посмотрели весь Петергоф. Интересный рассказ Дианы, как в пути, так и на месте. Очень рекомендую этих ребят для индивидуальной Экскурсии.
  • И
    Ирена
    27 мая 2024
    К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
    Добрый день. Мне пришлось в срочном порядке организовать экскурсию для гостей из Китая. Благодаря вашей команде все было организовано быстро и
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    качественно. Все заранее было подготовлено и экскурсия прошла без шероховатостей. Огромная благодарность гиду Ангелине. Все прошло на высочайшем уровне. Ангелина очень внимательна, доброжелательна, эрудирована, ответственна. Все остались очень довольны.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
    Спасибо большое Элеоноре за организацию экскурсии в Петергоф) Провела экскурсию гид Наталья - специалист своего Дела) Прогулка по Петергофу прошла
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    интересно, содержательно и "без напряга") Компания наша разновозрастная (от 30 до 55 лет), но все остались довольны) Рекомендуем Элеонору, как организатора экскурсий на уровне…

  • B
    Belkovetsanastasiya04.06
    13 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
    Отличная эскурсия! Все очень понравилось)
  • V
    Vitali
    4 апреля 2024
    Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный Кронштадт
    Отлично организованная и профессионально проведённая экскурсия
  • Х
    Хлытчиева
    2 ноября 2023
    Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный Кронштадт
    Экскурсия великолепная! Благодаря экскурсоводу Светлане Калашниковой за несколько часов увидели и услышали много интересного. Светлана - специалист высокого уровня! Владеет
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    знаниями не только в области истории, архитектуры и искусства, но и технических вопросах. Благодаря ей получили информацию, о которой вряд ли узнали бы из других источников. Плюс - поездка на комфортабельном автомобиле. Огромное спасибо Светлане за такое отношение к своей работе, и к нам - гостям вашего Великого Города!

  • А
    Андрей
    1 октября 2023
    Петергоф - резиденция Петра Великого
    Петергоф с неизвестной для нас стороны. Прогулка по Нижнему парку. Каскады, павильоны и, конечно, великолепные пейзажные виды. До этого бывали
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    здесь не раз, но с Андреем мы впервые увидели этот парк по-новому: продуманность планировки аллей, которые заканчиваются либо фонтанами, либо дворцами. Несомненно, мы и в следующий раз воспользуемся услугами Андрея, а причина тому - список его экскурсий, а также высокий профессионализм.

  • А
    Артем
    13 сентября 2023
    Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
    Начали экскурсию, пошли немного не туда, пока шли исправляться, поняли, что аудиогид немного мешает наслаждаться полной картиной. Решили по настроению послушать потом, отдельно. А зачем билеты без очереди огромное спасибо!
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2023
    Петергоф - резиденция Петра Великого
    Информация в легкой доступной интересной форме. Сами никогда бы столько не узнали и многие места в парке не нашли бы. Комфортная экскурсия с учетом личных предпочтений. Андрей, спасибо! Еще вернемся.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Монплезир»

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  7. Петропавловская крепость
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  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дворец Монплезир" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 500 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 982 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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