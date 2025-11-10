«Ирреальная сказочность Петергофа» — так Александр Бенуа охарактеризовал место на южном берегу Финского залива, где по воле царя был создан рукотворный рай на земле. Это место наполнено беззаботным весельем, ликованием и звонким детским хохотом. Особенно известны его забавные фонтаны-шутихи.
Описание экскурсииУникальная водопроводящая система Петергоф, основанный Петром I, часто называют «Петров двор» или «сад-парадиз», представляя собой первый в России великолепный сад, украшенный фонтанами. Особенностью является уникальная гидротехническая система, питающая фонтаны Нижнего парка, включающая четыре каскада и более полутора сотен фонтанов. Торжество природы и рукотворные памятники Петергоф — это также символ трудового героизма советских граждан после окончания Великой Отечественной войны, когда он был восстановлен в былом великолепии. Современные специалисты продолжают традиции реставрации парка. Парк простирается вдоль береговой линии Финского залива на два километра. Дворец возвышается на террасе, демонстрируя гармоничное сочетание природы и творений человеческих рук. После прогулки по Нижнему парку вы можете посетить Большой дворец по заранее приобретённым билетам. Экскурсия проводится специалистами музея в составе организованных групп (до 30 человек). Важная информация:
Ежедневно с мая по октябрь, в интервале с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхняя и нижняя террасы Петергофа
- Восточная часть парка: Большой дворец, Большой каскад, Воронихинские колоннады, партерные цветники
- Оранжерейный сад и фонтан «Тритон»
- Ансамбль каскада "Шахматная гора", Римские фонтаны и фонтан "Пирамида"
- Менажерийный сад: вольеры и фонтан «Солнце»
- Фонтаны-шутихи: "Зонтик", "Дубок", "Ёлочки", "Водяная дорога"
- Памятник Петру I, Монплезирский и Марлинский ансамбли
- Фонтаны "Адам" и "Ева"
- Павильон "Эрмитаж", Львиный каскад, Большой пруд и каскад "Золотая гора"
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Нижний парк: взрослые - 750 ₽, дети - 550 ₽/nВ выходные и праздничные дни взрослый билет - 900₽
- По желанию и по предварительной заявке входные билеты в Большой дворец: взрослые - 750 ₽, дети - 550 ₽
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нижний парк Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с мая по октябрь, в интервале с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- До места встречи с гидом вы добираетесь самостоятельно. Вы можете обсудить трансфер или билеты на скоростные суда из/в Санкт-Петербург в переписке
- Экскурсию по дворцу проводят гиды музея для группы до 30 человек по сеансам в рабочие часы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
