Павильон Эрмитаж – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Павильон Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
691 отзыв
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
от 2 500 за человека
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
83 отзыва
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 100 за человека
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
30 отзывов
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Начало: Вход в Нижний парк (ул. Правленская, 1)
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 18:00
Завтра в 00:00
12 июня в 00:00
от 1 390 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vitali
    4 апреля 2024
    Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный Кронштадт
    Отлично организованная и профессионально проведённая экскурсия
  • Х
    Хлытчиева
    2 ноября 2023
    Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный Кронштадт
    Экскурсия великолепная! Благодаря экскурсоводу Светлане Калашниковой за несколько часов увидели и услышали много интересного. Светлана - специалист высокого уровня! Владеет
    читать дальше

    знаниями не только в области истории, архитектуры и искусства, но и технических вопросах. Благодаря ей получили информацию, о которой вряд ли узнали бы из других источников. Плюс - поездка на комфортабельном автомобиле. Огромное спасибо Светлане за такое отношение к своей работе, и к нам - гостям вашего Великого Города!

  • А
    Артем
    13 сентября 2023
    Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
    Начали экскурсию, пошли немного не туда, пока шли исправляться, поняли, что аудиогид немного мешает наслаждаться полной картиной. Решили по настроению послушать потом, отдельно. А зачем билеты без очереди огромное спасибо!
  • E
    Ele71951
    2 августа 2023
    Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
    Купила билеты с аудиогидом онлайн. Билеты и аудиоэкскурсия на двоих появились в приложении после оплаты. Были небольшие проблемы, но служба
    читать дальше

    поддержки помогла во всем разобраться и найти билеты и аудиогид в приложении. Экскурсия прошла в запланированный день без проблем. Без аудиогида значительную часть думаю мы бы не увидели, а увиденное не оценили бы по достоинству. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    1 августа 2023
    Петергоф - Версаль северной столицы
    Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Очень рекомендую Виталию, не пожалеете!
  • Н
    Наталья
    15 июля 2022
    Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
    Хотелось бы поблагодарить Наталью за чудесную экскурсию по Нижнему парку Петергофа. 1,5 часа пролетели незаметно даже для ребенка. Интересно, легко, без воды.
  • Л
    Лариса
    1 июля 2022
    Петергоф - Версаль северной столицы
    Молоденькая милая очаровательная девушка, очень старается, но пока работает стандартно, без изюминки. Харизматична, поэтому уверена, что очень скоро станет отличным гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Павильон Эрмитаж»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
  2. Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
  3. Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Павильон Эрмитаж" можно забронировать 3 экскурсии от 1 390 до 3 100. Туристы уже оставили гидам 804 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Павильон Эрмитаж», 804 ⭐ отзыва, цены от 1390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам