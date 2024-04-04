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Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Билеты
3 часа
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Начало: Вход в Нижний парк (ул. Правленская, 1)
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 18:00
Завтра в 00:00
12 июня в 00:00
от 1 390₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- VVitali4 апреля 2024Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный КронштадтОтлично организованная и профессионально проведённая экскурсия
- ХХлытчиева2 ноября 2023Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный КронштадтЭкскурсия великолепная! Благодаря экскурсоводу Светлане Калашниковой за несколько часов увидели и услышали много интересного. Светлана - специалист высокого уровня! Владеет
- ААртем13 сентября 2023Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему паркуНачали экскурсию, пошли немного не туда, пока шли исправляться, поняли, что аудиогид немного мешает наслаждаться полной картиной. Решили по настроению послушать потом, отдельно. А зачем билеты без очереди огромное спасибо!
- EEle719512 августа 2023Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему паркуКупила билеты с аудиогидом онлайн. Билеты и аудиоэкскурсия на двоих появились в приложении после оплаты. Были небольшие проблемы, но служба
- ААнастасия1 августа 2023Петергоф - Версаль северной столицыПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Очень рекомендую Виталию, не пожалеете!
- ННаталья15 июля 2022Прогулка по блистательному Нижнему парку ПетергофаХотелось бы поблагодарить Наталью за чудесную экскурсию по Нижнему парку Петергофа. 1,5 часа пролетели незаметно даже для ребенка. Интересно, легко, без воды.
- ЛЛариса1 июля 2022Петергоф - Версаль северной столицыМолоденькая милая очаровательная девушка, очень старается, но пока работает стандартно, без изюминки. Харизматична, поэтому уверена, что очень скоро станет отличным гидом.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Павильон Эрмитаж»
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