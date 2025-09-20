Петергоф — одно из самых ярких воплощений царского великолепия.
Мы отправимся в путь по исторической Петергофской дороге, вдоль которой раскинулись дворцы и усадьбы знати, и окажемся в сердце великого ансамбля — Нижнем парке.
Вы узнаете, как Пётр I задумывал это место как «русский Версаль» и почему Нижний парк — символ инженерного гения.
Мы отправимся в путь по исторической Петергофской дороге, вдоль которой раскинулись дворцы и усадьбы знати, и окажемся в сердце великого ансамбля — Нижнем парке.
Вы узнаете, как Пётр I задумывал это место как «русский Версаль» и почему Нижний парк — символ инженерного гения.
Описание экскурсии
Петергофская дорога — узнаете, почему эта магистраль стала культурным маршрутом и кто из приближённых Екатерины II жил в роскошных усадьбах по пути к морю.
Нижний парк Петергофа — пройдёте по аллеям среди 150 фонтанов, каскадов и скульптур. Площадь парка — 102,5 га, здесь впечатляет всё: от фонтана «Самсон» до интимных уголков сада.
Фонтаны-шутихи — вспомним петровские забавы: как срабатывали ловушки-фонтаны, кто смеялся, а кто промокал и как водяные шалости стали достопримечательностью.
Живой Петергоф — белки, которые охотно принимают орешки от гостей, добавят прогулке уюта и живости.
Вы узнаете:
- как Пётр I задумывал Петергоф и чем вдохновлялся
- почему фонтан «Самсон» стал символом победы над Швецией
- как работали первые системы водоснабжения без насосов
- кто такая Е. Р. Воронцова-Дашкова и какую роль она сыграла в истории империи
- почему Нижний парк называют музеем под открытым небом
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входной билет в парк и экскурсионное сопровождение
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — по ссылке организатору за 2 дня до экскурсии
- Экскурсию проводит один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3150 ₽
|Дети до 17 лет
|2750 ₽
|Пенсионеры
|3100 ₽
|Студенты
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 251 туриста
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили в Петергоф небольшой группой, очень понравилось. Всё хорошо организовано, Александра всё заранее написала, отправила ваучер, была на связи. В самом Петергофе наш гид "передал" нас гиду из Петергофа, потом встретила. Всё прошло идеально, была отличная погода!
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