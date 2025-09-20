Петергоф — одно из самых ярких воплощений царского великолепия. Мы отправимся в путь по исторической Петергофской дороге, вдоль которой раскинулись дворцы и усадьбы знати, и окажемся в сердце великого ансамбля — Нижнем парке. Вы узнаете, как Пётр I задумывал это место как «русский Версаль» и почему Нижний парк — символ инженерного гения.

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На автобусе, метеор в петергоф

Описание экскурсии

Петергофская дорога — узнаете, почему эта магистраль стала культурным маршрутом и кто из приближённых Екатерины II жил в роскошных усадьбах по пути к морю.

Нижний парк Петергофа — пройдёте по аллеям среди 150 фонтанов, каскадов и скульптур. Площадь парка — 102,5 га, здесь впечатляет всё: от фонтана «Самсон» до интимных уголков сада.

Фонтаны-шутихи — вспомним петровские забавы: как срабатывали ловушки-фонтаны, кто смеялся, а кто промокал и как водяные шалости стали достопримечательностью.

Живой Петергоф — белки, которые охотно принимают орешки от гостей, добавят прогулке уюта и живости.

Вы узнаете:

как Пётр I задумывал Петергоф и чем вдохновлялся

почему фонтан «Самсон» стал символом победы над Швецией

как работали первые системы водоснабжения без насосов

кто такая Е. Р. Воронцова-Дашкова и какую роль она сыграла в истории империи

почему Нижний парк называют музеем под открытым небом

Организационные детали