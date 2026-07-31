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Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга

Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
У каждого фонтана Петергофа не только уникальная форма, но и индивидуальный рисунок водной струи.

Приглашаем рассмотреть их со всех сторон на нашей экскурсии! Вы погуляете по Нижнему парку, полюбуетесь фонтанами и дворцами, а мы расскажем, что происходило с Петергофом со времён основания до современности.
4.2
38 отзывов
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга

Описание экскурсии

На комфортабельном автобусе вы поедете из Санкт-Петербурга в Петергоф. В загородной резиденции отправитесь в Нижний парк — туда, где находится большая часть фонтанов. Они считаются самым роскошным и изысканным подобным комплексом в мире. Вы услышите истории о петровских дворцах — от императорской эпохи до настоящего времени.

Трассовая экскурсия до Петергофа (около 1 часа). По дороге мы расскажем об истории возникновения ансамбля, Петергофской дороге, парке «Александрия» и загородных усадьбах 18 века. Также вы приоткроете хроники Стрельны, когда мы будем проезжать мимо.

Экскурсия по Нижнему парку (1,5 часа). Вы пройдётесь по восточной части парка, посмотрите фонтаны-шутихи и главный каскад. Не все фонтаны сохранились в первоначальном виде — некоторые меняли из-за ветхости, какие-то были повреждены во время Великой Отечественной войны. Но утраченные фонтаны были восстановлены по архивным чертежам.

Свободное время (1–1,5 часа). Можно перекусить в кафе, отдохнуть на лавочке или самостоятельно прогуляться по парку, осматривая достопримечательности. Затем автобус возвращается в Петербург.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (зависит от количества человек)
  • Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в Нижний парк
  • Дополнительные расходы: питание, сувениры (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание: это программа без посещения Большого дворца в Петергофе. Если вы хотите посетить его, то можете остаться после экскурсии и потом самостоятельно добраться в Петербург либо заказать нашу экскурсию в Петергоф с дворцом.

ежедневно в 12:00 и 12:15

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Дети до 6 лет2350 ₽
Пенсионеры3550 ₽
Школьники3250 ₽
Студенты очной формы обучения3550 ₽
Иностранные граждане5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
М. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 12:15
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 25061 туриста
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
8
3
4
2
3
1
1
Иван
Брали экскурсию из Санкт-Петербурга до Петергофа.
Водитель вроде не первый раз везёт людей, но блин, резкое торможение и резкий старт, это было что-то, даже под конец поездки ребенка укачало.
Приехали в Петергоф,
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гид нам сказал, что нужно ждать 40 минут когда освободится местный гид, чтобы провести экскурсию.
После 40 минут, пришёл гид и началась у нас экскурсия, вместо запланированных 11 мест, что мы должны были послушать, мы послушали 7 мест, вместо 1:30, экскурсия прошла 1:15, гид сам не плохой, интересно рассказывает, женщина в возрасте и в каких-то моментах думали, что вот-вот упадёт в обморок, ну слава богу обошлось.
Гиду который проводил экскурсию в Петергофе - 5 из 5 Автобусный проезд из площади Восстания до Петергофа - 3 из 5 (резкое торможение и резкий старт, все таки в автобусах ездят дети, пожилые люди).
Экскурсовод который был в автобусе 4 из 5, хотелось ей рассказать многое, но четкого плана не было и получился сумбур.
мы даже обратно не поехали на автобусе, а вернулись в Питер на Метеоре, получили массу удовольствия.
На выходе большая притензия к организаторам Туров.
Экскурсоводы большие молодцы, работу свою знают, очень интересно рассказывают.
Спасибо большое организаторам за обратную связь.
В целом подводя наше путешествие, мы больше получили удовольствие, чем негатив.
Есть везде плюсы и минусы, но желаем организаторам развития и процветания. 🙏

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А
всем рекомендую все организованно понятно и интересно
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за оценку нашей работы! Ждем Вас снова!
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А
Невероятная красота. Шикарные гиды. Нам все очень понравилось. Спасибо большое.
Невероятная красота. Шикарные гиды. Нам все очень понравилось. Спасибо большое.
Невероятная красота. Шикарные гиды. Нам все очень понравилось. Спасибо большое.
Невероятная красота. Шикарные гиды. Нам все очень понравилось. Спасибо большое.
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что вам понравилось.
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М
Остались довольны экскурсией по городу с экскурсоводом Ольгой!
Особая благодарность гиду Петергофа Олегу Владиславовичу за интересную, неординарную экскурсию по Фонтанам нижнего парка! Очень повезло с погодой! 🥰 Нагулялись всласть и узнали много нового! 🤩
Остались довольны экскурсией по городу с экскурсоводом Ольгой!
Остались довольны экскурсией по городу с экскурсоводом Ольгой!
Остались довольны экскурсией по городу с экскурсоводом Ольгой!
Остались довольны экскурсией по городу с экскурсоводом Ольгой!
Остались довольны экскурсией по городу с экскурсоводом Ольгой!
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С
Очень понравилась экскурсия. Приехали в Петергоф чуть раньше назначеного времени. Успели посетить верхний парк. Все было суппер. Экскурсаводы мастера своего дела. Рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Приехали в Петергоф чуть раньше назначеного времени. Успели посетить верхний парк. Все было
Очень понравилась экскурсия. Приехали в Петергоф чуть раньше назначеного времени. Успели посетить верхний парк. Все было
Очень понравилась экскурсия. Приехали в Петергоф чуть раньше назначеного времени. Успели посетить верхний парк. Все было
Очень понравилась экскурсия. Приехали в Петергоф чуть раньше назначеного времени. Успели посетить верхний парк. Все было
Очень понравилась экскурсия. Приехали в Петергоф чуть раньше назначеного времени. Успели посетить верхний парк. Все было
Очень понравилась экскурсия. Приехали в Петергоф чуть раньше назначеного времени. Успели посетить верхний парк. Все было
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Ира
Спасибо за экскурсию! Была впервые с сыном! Очень понравилось! До сих пор под впечатлением 😻
Спасибо за экскурсию! Была впервые с сыном! Очень понравилось! До сих пор под впечатлением 😻
Спасибо за экскурсию! Была впервые с сыном! Очень понравилось! До сих пор под впечатлением 😻
Спасибо за экскурсию! Была впервые с сыном! Очень понравилось! До сих пор под впечатлением 😻
Спасибо за экскурсию! Была впервые с сыном! Очень понравилось! До сих пор под впечатлением 😻
Спасибо за экскурсию! Была впервые с сыном! Очень понравилось! До сих пор под впечатлением 😻
Спасибо за экскурсию! Была впервые с сыном! Очень понравилось! До сих пор под впечатлением 😻
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