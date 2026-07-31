Приглашаем рассмотреть их со всех сторон на нашей экскурсии! Вы погуляете по Нижнему парку, полюбуетесь фонтанами и дворцами, а мы расскажем, что происходило с Петергофом со времён основания до современности.
Описание экскурсии
На комфортабельном автобусе вы поедете из Санкт-Петербурга в Петергоф. В загородной резиденции отправитесь в Нижний парк — туда, где находится большая часть фонтанов. Они считаются самым роскошным и изысканным подобным комплексом в мире. Вы услышите истории о петровских дворцах — от императорской эпохи до настоящего времени.
Трассовая экскурсия до Петергофа (около 1 часа). По дороге мы расскажем об истории возникновения ансамбля, Петергофской дороге, парке «Александрия» и загородных усадьбах 18 века. Также вы приоткроете хроники Стрельны, когда мы будем проезжать мимо.
Экскурсия по Нижнему парку (1,5 часа). Вы пройдётесь по восточной части парка, посмотрите фонтаны-шутихи и главный каскад. Не все фонтаны сохранились в первоначальном виде — некоторые меняли из-за ветхости, какие-то были повреждены во время Великой Отечественной войны. Но утраченные фонтаны были восстановлены по архивным чертежам.
Свободное время (1–1,5 часа). Можно перекусить в кафе, отдохнуть на лавочке или самостоятельно прогуляться по парку, осматривая достопримечательности. Затем автобус возвращается в Петербург.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (зависит от количества человек)
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в Нижний парк
- Дополнительные расходы: питание, сувениры (по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание: это программа без посещения Большого дворца в Петергофе. Если вы хотите посетить его, то можете остаться после экскурсии и потом самостоятельно добраться в Петербург либо заказать нашу экскурсию в Петергоф с дворцом.
ежедневно в 12:00 и 12:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
|Дети до 6 лет
|2350 ₽
|Пенсионеры
|3550 ₽
|Школьники
|3250 ₽
|Студенты очной формы обучения
|3550 ₽
|Иностранные граждане
|5000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Водитель вроде не первый раз везёт людей, но блин, резкое торможение и резкий старт, это было что-то, даже под конец поездки ребенка укачало.
Приехали в Петергоф,
Особая благодарность гиду Петергофа Олегу Владиславовичу за интересную, неординарную экскурсию по Фонтанам нижнего парка! Очень повезло с погодой! 🥰 Нагулялись всласть и узнали много нового! 🤩