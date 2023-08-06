Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга

Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции

4.4
3 отзыва
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У каждого фонтана Петергофа не только уникальная форма, но и индивидуальный рисунок водной струи.

Приглашаем рассмотреть их со всех сторон на нашей экскурсии! Вы погуляете по Нижнему парку, полюбуетесь фонтанами и дворцами, а мы расскажем, что происходило с Петергофом со времён основания до современности.
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автобусе вы поедете из Санкт-Петербурга в Петергоф. В загородной резиденции отправитесь в Нижний парк — туда, где находится большая часть фонтанов. Они считаются самым роскошным и изысканным подобным комплексом в мире. Вы услышите истории о петровских дворцах — от императорской эпохи до настоящего времени.

Трассовая экскурсия до Петергофа (около 1 часа). По дороге мы расскажем об истории возникновения ансамбля, Петергофской дороге, парке «Александрия» и загородных усадьбах 18 века. Также вы приоткроете хроники Стрельны, когда мы будем проезжать мимо.

Экскурсия по Нижнему парку (1,5 часа). Вы пройдётесь по восточной части парка, посмотрите фонтаны-шутихи и главный каскад. Не все фонтаны сохранились в первоначальном виде — некоторые меняли из-за ветхости, какие-то были повреждены во время Великой Отечественной войны. Но утраченные фонтаны были восстановлены по архивным чертежам.

Свободное время (1–1,5 часа). Можно перекусить в кафе, отдохнуть на лавочке или самостоятельно прогуляться по парку, осматривая достопримечательности. Затем автобус возвращается в Петербург.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в Нижний парк
  • Дополнительные расходы: питание
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание: это программа без посещения Большого дворца в Петергофе. Если вы хотите посетить его, то можете остаться после экскурсии и потом самостоятельно добраться в Петербург либо заказать нашу экскурсию в Петергоф с дворцом.

ежедневно в 12:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Невском проспекте (совсем рядом с метро «Площадь Восстания»)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Е
6 авг 2023
Начало экскурсии было перенесено почти на один час. Сломался автобус. Починили. Поехали. Невский проспект перекрыт. В это время проходил российско-африканский форум, поэтому ехали дворами. Приехали в Петергоф. Подвезли к торговой палатке "д. Миши" и, якобы, только у него можно купить перекус, плащ от дождя и зефир по самой выгодной цене. Так как мы были впервые, то даже повелись на этот развод. Когда пошли дальше, то увидели и мини рынок, и кафе. Осадок остался. Далее группу должны были разделить на две группы, но тоже не случилось, т. к. мы приехали позже запланированного времени, и экскурсовод свободный был только один. Экскурсия охватила самый минимум территории. Добавлю, справедливости ради, что экскурсовод очень понравился. После экскурсии было свободное время 1.5 часа, маловато, учитывая расстояния и площадь парка. Обязательно посетим ещё раз Петергоф, но самостоятельно.
А
19 июля 2023
Отличная организация экскурсии. Отправление и отъезд точно по времени. Интересный рассказ о истории Петербурга по пути в Петергоф. Несмотря на дождь, экскурсия прошла на отлично. Спасибо!
Л
11 июля 2023
Было все хорошо, интересная дорога с увлекательной историей. Экскурсовод рассказывала интересно, понятно

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