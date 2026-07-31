У каждого фонтана Петергофа не только уникальная форма, но и индивидуальный рисунок водной струи. Приглашаем рассмотреть их со всех сторон на нашей экскурсии! Вы погуляете по Нижнему парку, полюбуетесь фонтанами и дворцами, а мы расскажем, что происходило с Петергофом со времён основания до современности.

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Описание экскурсии

На комфортабельном автобусе вы поедете из Санкт-Петербурга в Петергоф. В загородной резиденции отправитесь в Нижний парк — туда, где находится большая часть фонтанов. Они считаются самым роскошным и изысканным подобным комплексом в мире. Вы услышите истории о петровских дворцах — от императорской эпохи до настоящего времени.

Трассовая экскурсия до Петергофа (около 1 часа). По дороге мы расскажем об истории возникновения ансамбля, Петергофской дороге, парке «Александрия» и загородных усадьбах 18 века. Также вы приоткроете хроники Стрельны, когда мы будем проезжать мимо.

Экскурсия по Нижнему парку (1,5 часа). Вы пройдётесь по восточной части парка, посмотрите фонтаны-шутихи и главный каскад. Не все фонтаны сохранились в первоначальном виде — некоторые меняли из-за ветхости, какие-то были повреждены во время Великой Отечественной войны. Но утраченные фонтаны были восстановлены по архивным чертежам.

Свободное время (1–1,5 часа). Можно перекусить в кафе, отдохнуть на лавочке или самостоятельно прогуляться по парку, осматривая достопримечательности. Затем автобус возвращается в Петербург.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (зависит от количества человек)

Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в Нижний парк

Дополнительные расходы: питание, сувениры (по желанию)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание: это программа без посещения Большого дворца в Петергофе. Если вы хотите посетить его, то можете остаться после экскурсии и потом самостоятельно добраться в Петербург либо заказать нашу экскурсию в Петергоф с дворцом.