Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Приглашаем рассмотреть их со всех сторон на нашей экскурсии! Вы погуляете по Нижнему парку, полюбуетесь фонтанами и дворцами, а мы расскажем, что происходило с Петергофом со времён основания до современности.
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даты
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном автобусе вы поедете из Санкт-Петербурга в Петергоф. В загородной резиденции отправитесь в Нижний парк — туда, где находится большая часть фонтанов. Они считаются самым роскошным и изысканным подобным комплексом в мире. Вы услышите истории о петровских дворцах — от императорской эпохи до настоящего времени.
Трассовая экскурсия до Петергофа (около 1 часа). По дороге мы расскажем об истории возникновения ансамбля, Петергофской дороге, парке «Александрия» и загородных усадьбах 18 века. Также вы приоткроете хроники Стрельны, когда мы будем проезжать мимо.
Экскурсия по Нижнему парку (1,5 часа). Вы пройдётесь по восточной части парка, посмотрите фонтаны-шутихи и главный каскад. Не все фонтаны сохранились в первоначальном виде — некоторые меняли из-за ветхости, какие-то были повреждены во время Великой Отечественной войны. Но утраченные фонтаны были восстановлены по архивным чертежам.
Свободное время (1–1,5 часа). Можно перекусить в кафе, отдохнуть на лавочке или самостоятельно прогуляться по парку, осматривая достопримечательности. Затем автобус возвращается в Петербург.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в Нижний парк
- Дополнительные расходы: питание
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание: это программа без посещения Большого дворца в Петергофе. Если вы хотите посетить его, то можете остаться после экскурсии и потом самостоятельно добраться в Петербург либо заказать нашу экскурсию в Петергоф с дворцом.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Невском проспекте (совсем рядом с метро «Площадь Восстания»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.