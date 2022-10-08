Если вы ещё не были в Петергофе, вам только предстоит испытать чувство восторга. Ведь Петергофский парк официально считается одним из семи чудес России. Но как можно измерить степень «чудесности» места? И почему был избран Петергоф? Ответить на эти вопросы поможет эта обзорная аудиоэкскурсия.

Фонтаны Петергофа работают уже более трёхсот лет — каждый год, с мая по октябрь, без выходных и перерывов на обед. Подобного нет ни в Версале, ни в других старинных парках Европы: там фонтаны зависят от механизмов, созданных несколько сотен лет назад. В Петергофе же нет машин и насосов, вода здесь течёт свободно и возносится вверх сама по себе. Уникальный случай, когда, решив пустить что-то на самотёк, создали нечто прекрасное.

Ваша встреча с Петергофом начнется с рассказа о том, как появился этот дворцово-парковый ансамбль. Вы услышите имена архитекторов и разберетесь в том, что происходило в Петергофе в XIX и XX веках.

Для многих путешественников Петергоф – это музей, а для Петра I и его потомков это была летняя резиденция, проще говоря, дача.

На аудиоэкскурсии вы узнаете, как жили и отдыхали монаршие особы в этом великолепном месте.

Вы прогуляетесь между уютных беседок, скульптур и фонтанов-шутих. Вы узнаете, кто был автором уникальной системы фонтанов и кто притаился в укромных уголках Нижнего парка.

Всё самое интересное отмечено на удобной офлайн-карте внутри аудиотура. Отправляйтесь исследовать великолепный Петергоф!

Как проходит аудиоэкскурсия: