Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк

Петергоф великолепный

Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
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Что вас ожидает 🤩

  • Государственный музей-заповедник "Петергоф"
  • Нижний парк
  • Верхний сад
  • Парк Александрия
  • Ольгин павильон
  • Валун "Адамова голова"
  • Царицын павильон
  • Фонтаны-шутихи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Если вы ещё не были в Петергофе, вам только предстоит испытать чувство восторга. Ведь Петергофский парк официально считается одним из семи чудес России. Но как можно измерить степень «чудесности» места? И почему был избран Петергоф? Ответить на эти вопросы поможет эта обзорная аудиоэкскурсия.
Фонтаны Петергофа работают уже более трёхсот лет — каждый год, с мая по октябрь, без выходных и перерывов на обед. Подобного нет ни в Версале, ни в других старинных парках Европы: там фонтаны зависят от механизмов, созданных несколько сотен лет назад. В Петергофе же нет машин и насосов, вода здесь течёт свободно и возносится вверх сама по себе. Уникальный случай, когда, решив пустить что-то на самотёк, создали нечто прекрасное.
Ваша встреча с Петергофом начнется с рассказа о том, как появился этот дворцово-парковый ансамбль. Вы услышите имена архитекторов и разберетесь в том, что происходило в Петергофе в XIX и XX веках.
Для многих путешественников Петергоф – это музей, а для Петра I и его потомков это была летняя резиденция, проще говоря, дача.
На аудиоэкскурсии вы узнаете, как жили и отдыхали монаршие особы в этом великолепном месте.
Вы прогуляетесь между уютных беседок, скульптур и фонтанов-шутих. Вы узнаете, кто был автором уникальной системы фонтанов и кто притаился в укромных уголках Нижнего парка.
Всё самое интересное отмечено на удобной офлайн-карте внутри аудиотура. Отправляйтесь исследовать великолепный Петергоф!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в ГМЗ «Петергоф»
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Петергофу с офлайн-картой и удобной навигацией
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Завершение: Валун «Адамова голова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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