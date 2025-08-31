Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В ходе экскурсии мы поговорим о рождественских традициях, увидим украшенный город, в котором в воздухе витает праздничная атмосфера, сделаем несколько остановок на самых красивых видовых площадках. Вы сможете сфотографироваться, чтобы потом долго вспоминать эту прекрасную поездку.