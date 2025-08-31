В ходе экскурсии мы поговорим о рождественских традициях, увидим украшенный город, в котором в воздухе витает праздничная атмосфера, сделаем несколько остановок на самых красивых видовых площадках. Вы сможете сфотографироваться, чтобы потом долго вспоминать эту прекрасную поездку.
Описание экскурсииПриглашаем вас прочувствовать волшебство Нового года и Рождества На удобном автомобиле вы полюбуетесь новогодним сверкающим городом, посетите самые красивые елки города и праздничные места, а у Семи мостов загадаете желание! Маршрут В начале экскурсии мы проедем по залитому новогодними огнями Невскому проспекту — главному проспекту города. Около Аничкова Дворца вы узнаете, что именно здесь впервые нарядили ёлку на Рождество, и уже позже эта традиция перешла на Новый год. Далее, мы полюбуемся новогодними украшениями на Дворцовой и Исаакиевской площади, где вы подготовлены красивые фотозоны. В пути вы узнаете, когда начали открываться первые елочные базары, почему “салат оливье” — самый новогодний салат и каково происхождение шампанского Лев Голицын. Около Казанского и Никольского Собора вы увидите красивейшие рождественские вертепы, а в самом загадочном месте — «Семимостье» вы загадаете самое заветное желание (после того, как сосчитаете все 7 мостов). Вы полюбуетесь прекрасными сияющие новогодними огоньками набережные и мосты «Северной Венецией». Завершим маршрут на Манежной площади. В новогодние дни здесь звучит праздничная музыка, переливаются всеми цветами радуги торговые домики, оживают герои сказок, бурлит и клокочет рождественская ярмарка. Мы поговорим о том:
- Как украшали город раньше и сейчас.
- Об истории появления Нового года и традициях его празднования.
- О Деде Мороз и его внучке очаровательной Снегурочке.
- Каким салат «оливье» был изначально и кто придумал майонез.
- Об указе, который лично подписал Сталин, о запрещении празднования как Рождества, так и Нового года. О запрете елок и знаменитой песенки про эту елочку.
- Чей был указ о возвращении Нового года.
• Какова связь между дедом Морозом и Николаем-угодником о многом-многом другом. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь.
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле.
- Гид подъедет за вами в отель, расположенный в пределах исторического центра города (в аэропорт, на вокзал – по согласованию с гидом) и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время, силы и деньги на дорогу.
- По окончании экскурсии гид отвезет в удобное для Вас место в пределах исторического центра Санкт-Петербурга (а также в аэропорт, на вокзал).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Аничков Дворец
- Исаакиевская площадь
- Казанский и Никольский соборы
- Семимостье
- Манежная площадь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Можем провести экскурсию для группы более 4 человек. Если вас больше - понадобится доплата за минивэн или автобус. Детали и стоимость обсудим в личной переписке.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
