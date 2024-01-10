Описание экскурсииУ каждого города есть свое сердце и в Петербурге это безусловно Петропавловская крепость. Именно с ее заложения, отсчитывается летоисчисление Санкт-Петербурга. Защита, опора, усыпальница, тюрьма и многое другое - эта крепость в различный период времени имела разное назначение. Пройтись по ее улочкам, услышать истории связанные с бытом крепости, побывать в императорской усыпальнице и пройтись по камерам тюрьмы Трубецкого бастиона, узнать о тайном общении узников и суровых условиях их содержания, кто был первым узником Петропавловской крепости и кто последним, какие традиции 300-летней давности до сих пор сохраняются на территории и почему остров, на котором расположена крепость, называют Заячьим. Увидеть самые старые триумфальные ворота Санкт-Петербурга и самый неоднозначный памятник первому русскому императору. Все это и многое другое вы сможете в ходе нашей 3х-часовой экскурсии.
ежедневно, кроме среды
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория Петропавловской крепости
- Петропавловский собор
- Тюрьма Трубецкого бастиона
Что включено
- Индивидуальный гид
Что не входит в цену
- Билеты 1500 руб/взр/nУч - 800/nПенс - 700
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоановский мост
Завершение: Территория крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме среды
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Понравилось всё. Огромное спасибо гиду Марине за потрясающую экскурсию по Петропавловской крепости. Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Петропавловской крепостью стала настоящей встречей с историей! Будем рекомендовать всем своим знакомым этого прекрасного гида и надеемся на следующие встречи с ней.
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N
Быстро забронировали экскурсию. Гид с вечера с нами связалась, подробно указала где и во сколько встречаемся утром. Экскурсия началась вовремя, гид познакомила нас с Петропаловской крепостью, затронули историю Санкт-Петербурга, северных земель. Ответила на все вопросы. Нам понравилось.
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Н
Быстро забронировали экскурсию. Гид с вечера с нами связалась, подробно указала где и во сколько встречаемся утром. Экскурсия началась вовремя, гид познакомила нас с Петропаловской крепостью, затронули историю Санкт-Петербурга, северных земель. Ответила на все вопросы. Нам понравилось.
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И
Очень понравилась экскурсия, как хорошо, что решили выбрать такой способ посещения Петропавловской крепости. Отрывочные знания систематизировались благодаря Юлии. Очень полный и интересный материал, живая подача. Больше спасибо!
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И
Очень понравилась экскурсия, как хорошо, что решили выбрать такой способ посещения Петропавловской крепости. Отрывочные знания систематизировались благодаря Юлии. Очень полный и интересный материал, живая подача. Больше спасибо!
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Н
Замечательный экскурсовод, прекрасная содержательная экскурсия в доступной и увлекательной форме. В том числе очень понравилась 13-летнему подростку
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