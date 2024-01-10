Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 19 отзывов

Евгения Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 19 отзывов 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии У каждого города есть свое сердце и в Петербурге это безусловно Петропавловская крепость. Именно с ее заложения, отсчитывается летоисчисление Санкт-Петербурга. Защита, опора, усыпальница, тюрьма и многое другое - эта крепость в различный период времени имела разное назначение. Пройтись по ее улочкам, услышать истории связанные с бытом крепости, побывать в императорской усыпальнице и пройтись по камерам тюрьмы Трубецкого бастиона, узнать о тайном общении узников и суровых условиях их содержания, кто был первым узником Петропавловской крепости и кто последним, какие традиции 300-летней давности до сих пор сохраняются на территории и почему остров, на котором расположена крепость, называют Заячьим. Увидеть самые старые триумфальные ворота Санкт-Петербурга и самый неоднозначный памятник первому русскому императору. Все это и многое другое вы сможете в ходе нашей 3х-часовой экскурсии.

ежедневно, кроме среды Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Территория Петропавловской крепости

Петропавловский собор

Тюрьма Трубецкого бастиона Что включено Индивидуальный гид Что не входит в цену Билеты 1500 руб/взр/nУч - 800/nПенс - 700 Где начинаем и завершаем? Начало: Иоановский мост Завершение: Территория крепости Когда и сколько длится? Когда: ежедневно, кроме среды Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.