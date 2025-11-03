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но мы находились в рамках оговоренного временного интервала и поддерживали с вами связь на протяжении всего этого времени.



Также обращаем ваше внимание, что выбранное вами время аренды — 22:30 — подразумевает, что на улице уже будет темно, что может повлиять на впечатления от прогулки.



С уважением, Михаил