Приглашаем вас полюбоваться Петербургом с воды в кругу своих близких! Маршрут прогулки мы подберём под ваши желания и настроение.
Можно выбрать один из 11 готовых вариантов по рекам, каналам, Финскому заливу и островам или составить свой — для праздника, фотосессии, романтического вечера или деловой встречи.
Можно выбрать один из 11 готовых вариантов по рекам, каналам, Финскому заливу и островам или составить свой — для праздника, фотосессии, романтического вечера или деловой встречи.
Описание экскурсии
Примеры наших авторских маршрутов:
- Классический маршрут: Невский променад — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова
- Канал Грибоедова + Новая Голландия: Спас на Крови, Эрмитаж, Исаакиевский собор и другие достопримечательности
- Прогулка по Неве с заходом в Финский залив — идеальный для романтики
- Малый круг по рекам и каналам для ценителей архитектуры
Вы выберете один из них или составите свой — подробности мы обсудим заранее.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном катере. Спасательные средства и современная навигация на каждом судне. Все судна проходят регулярный технический осмотр: разрешения, документы и страховки в полном порядке — мы не экономим на безопасности
- Стоимость прогулки на ночной развод мостов уточняйте в личном сообщении
- Возможно сопровождения фотографа или гида — подробности уточняйте в переписке
- С вами будет профессиональный капитан с опытом навигации
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 10338 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
была очень большая задержка по времени, в результате плыли в абсолютной темноте, а поскольку маршрут был выстроен по не популярным каналам, то…. ну плыли и плыли… поэтому естественно ожидаемого не
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за обратную связь. Позвольте нам, пожалуйста, прояснить несколько моментов.
Катер действительно задержался на 9 минут из-за непредвиденной дорожной ситуации,
Благодарим вас за обратную связь. Позвольте нам, пожалуйста, прояснить несколько моментов.
Катер действительно задержался на 9 минут из-за непредвиденной дорожной ситуации,
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Ю
Добрый день! Катались с семьей по канал Санкт-Петербурга, поездка полностью оправдала наши ожидания! Большое спасибо, Михаилу за организацию поездки, все было замечательно!
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