Подземный космос парка «Рускеала» - из Петербурга

Пройти по штольням и штрекам к подземному озеру и насладиться зрелищным шоу «Северное сияние»
Главная цель поездки — экскурсия к каменному сердцу парка «Рускеала».

Вы пройдёте по таинственным штольням к подземному озеру — этот маршрут признан лучшим в России в 2017 году. Затем полюбуетесь мраморным каньоном во время впечатляющего светового шоу. А по пути заедете на водопады Ахинкоски и в старинный город Сортавала на берегу Ладожского озера.
Описание экскурсии

07:30 — отправление из Санкт-Петербурга

В дороге вы услышите историю Северной столицы. Перед вами предстанут символы города — Казанский собор, Дворцовая площадь и Адмиралтейство.

10:30 — крепость Корела (внешний осмотр)

Вы увидите главную достопримечательность Приозерска. Крепость была основана новгородцами в 13 веке на острове среди порогов живописной Вуоксы. За века она переходила от шведов к финнам, а в 1944 году окончательно стала российской.

13:00 — обед (входит в стоимость)

14:30 — водопады Ахинкоски

Вы посетите комплекс из четырёх водопадов на реке Тохмайоки — одно из самых живописных мест Карелии. Здесь можно пройти по «Аллее сказок» — подвесным мостикам над бурлящей водой и сделать кадры на фоне стремительных потоков.

15:30 — горный парк

Рускеала — подлинная жемчужина Северного Приладожья: карельские пейзажи, мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды карьера. Остаться равнодушным невозможно!

  • Подземный маршрут. Вы спуститесь вглубь мраморных штолен, где звучит музыка и отражается свет подземного озера
  • Световое шоу «Северное сияние». После вас ждёт шоу, в котором мраморный каньон оживает в лучах подсветки

18:30 — город Сортавала

Вы проедете по улицам старинного города на берегу Ладожского озера. Увидите сохранившиеся здания начала 20 века — примеры северного модерна. Посетите фирменный магазин форелевого хозяйства и магазин карельских настоек.

19:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в центр города — 00:00.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Рекомендованный возраст: 7+
  • Отдельно оплачивается билет на экотропу «Аллея сказок» по желанию: взрослый — 500 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный7700 ₽
Дети до 12 лет6400 ₽
Пенсионеры7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2753 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальше

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

