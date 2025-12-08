Главная цель поездки — экскурсия к каменному сердцу парка «Рускеала». Вы пройдёте по таинственным штольням к подземному озеру — этот маршрут признан лучшим в России в 2017 году. Затем полюбуетесь мраморным каньоном во время впечатляющего светового шоу. А по пути заедете на водопады Ахинкоски и в старинный город Сортавала на берегу Ладожского озера.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

07:30 — отправление из Санкт-Петербурга

В дороге вы услышите историю Северной столицы. Перед вами предстанут символы города — Казанский собор, Дворцовая площадь и Адмиралтейство.

10:30 — крепость Корела (внешний осмотр)

Вы увидите главную достопримечательность Приозерска. Крепость была основана новгородцами в 13 веке на острове среди порогов живописной Вуоксы. За века она переходила от шведов к финнам, а в 1944 году окончательно стала российской.

13:00 — обед (входит в стоимость)

14:30 — водопады Ахинкоски

Вы посетите комплекс из четырёх водопадов на реке Тохмайоки — одно из самых живописных мест Карелии. Здесь можно пройти по «Аллее сказок» — подвесным мостикам над бурлящей водой и сделать кадры на фоне стремительных потоков.

15:30 — горный парк

Рускеала — подлинная жемчужина Северного Приладожья: карельские пейзажи, мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды карьера. Остаться равнодушным невозможно!

Подземный маршрут. Вы спуститесь вглубь мраморных штолен, где звучит музыка и отражается свет подземного озера

Световое шоу «Северное сияние». После вас ждёт шоу, в котором мраморный каньон оживает в лучах подсветки

18:30 — город Сортавала

Вы проедете по улицам старинного города на берегу Ладожского озера. Увидите сохранившиеся здания начала 20 века — примеры северного модерна. Посетите фирменный магазин форелевого хозяйства и магазин карельских настоек.

19:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в центр города — 00:00.

Организационные детали