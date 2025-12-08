Пройти по штольням и штрекам к подземному озеру и насладиться зрелищным шоу «Северное сияние»
Главная цель поездки — экскурсия к каменному сердцу парка «Рускеала».
Вы пройдёте по таинственным штольням к подземному озеру — этот маршрут признан лучшим в России в 2017 году. Затем полюбуетесь мраморным каньоном во время впечатляющего светового шоу. А по пути заедете на водопады Ахинкоски и в старинный город Сортавала на берегу Ладожского озера.
Описание экскурсии
07:30 — отправление из Санкт-Петербурга
В дороге вы услышите историю Северной столицы. Перед вами предстанут символы города — Казанский собор, Дворцовая площадь и Адмиралтейство.
10:30 — крепость Корела (внешний осмотр)
Вы увидите главную достопримечательность Приозерска. Крепость была основана новгородцами в 13 веке на острове среди порогов живописной Вуоксы. За века она переходила от шведов к финнам, а в 1944 году окончательно стала российской.
13:00 — обед (входит в стоимость)
14:30 — водопады Ахинкоски
Вы посетите комплекс из четырёх водопадов на реке Тохмайоки — одно из самых живописных мест Карелии. Здесь можно пройти по «Аллее сказок» — подвесным мостикам над бурлящей водой и сделать кадры на фоне стремительных потоков.
15:30 — горный парк
Рускеала — подлинная жемчужина Северного Приладожья: карельские пейзажи, мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды карьера. Остаться равнодушным невозможно!
Подземный маршрут. Вы спуститесь вглубь мраморных штолен, где звучит музыка и отражается свет подземного озера
Световое шоу «Северное сияние». После вас ждёт шоу, в котором мраморный каньон оживает в лучах подсветки
18:30 — город Сортавала
Вы проедете по улицам старинного города на берегу Ладожского озера. Увидите сохранившиеся здания начала 20 века — примеры северного модерна. Посетите фирменный магазин форелевого хозяйства и магазин карельских настоек.
19:00 — отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в центр города — 00:00.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
Рекомендованный возраст: 7+
Отдельно оплачивается билет на экотропу «Аллея сказок» по желанию: взрослый — 500 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
7700 ₽
Дети до 12 лет
6400 ₽
Пенсионеры
7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2753 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.