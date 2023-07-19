Историческая прогулка на теплоходе в Санкт-Петербурге: полуденный выстрел с воды
В Петербурге есть интересная традиция. Каждый день в полдень производят пушечный выстрел у стен Петропавловской крепости. У вас есть возможность стать свидетелем легендарного выстрела.
А также вы увидите центр Петербурга с борта теплохода — Исаакиевский собор, Зимний дворец, Аничков мост…
А также вы увидите центр Петербурга с борта теплохода — Исаакиевский собор, Зимний дворец, Аничков мост…
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Что вас ожидает:
- Семимостье
- Троицкий собор
- Исаакиевский собор
- Зимний дворец
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Летний сад
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Невский проспект
- Аничков дворец
- Большой Драматический театр и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В Санкт-Петербурге множество традиций, одна из которых - ежедневный полуденный выстрел от стен Петропавловской крепости.
Приглашаем прикоснуться к истории города и присоединиться к уникальной прогулке на теплоходе, на которой мы пройдем по рекам и каналам города и ровно в 12:00 станем свидетелями легендарного пушечного выстрела.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на теплоход
- Сопровождение аудиогида
- Что не входит
- Плед
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Фонтанки, д. 71, причал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Теплоход отправляется от причала на набережной реки Фонтанки у дома 71
- Перед посадкой необходимо оформить билет в кассе на причале
- Посадка начинается за 15 минут до отправления
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 65 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nat7371
19 июля 2023
Д
Дмитриева
9 июля 2023
С
Светлана
30 июня 2023
В
Вера
16 июня 2023
Экскурсия интересная, познавательная, виды за бортом шикарные. Хорошая возможность посмотреть на полуденный выстрел с воды!
Ю
Юлия
14 июня 2023
В целом все понравилось. Динамик можно было бы сделать погромче, так как временами не очень хорошо было слышно аудиогида.
Е
Евдокимова
6 июня 2023
Прогулка интересная, только аудиогид не всегда успевал с реальным движением.
Е
Елизавета
6 июня 2023
G
Gal3863
28 мая 2023
Д
Дмитрий
28 мая 2023
N
Nat8830
15 мая 2023
Прекрасная экскурсия! Были с детьми, понравилось очень, праздник для глаз и души. Залп из пушки, абсолютный эффект неожиданности красочно и ГРОМКО! Спасибо)
A
Arsen
7 мая 2023
А
Артем
1 мая 2023
И
Ирина
29 апр 2023
И
Ирина
25 апр 2023
Стоит прокатиться.
А
Анфиса
14 окт 2022
Отличная экскурсия!
Ещё 50 отзывов
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