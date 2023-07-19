Речная прогулка и полуденный выстрел с воды

Историческая прогулка на теплоходе в Санкт-Петербурге: полуденный выстрел с воды

4.7
65 отзывов
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В Петербурге есть интересная традиция. Каждый день в полдень производят пушечный выстрел у стен Петропавловской крепости. У вас есть возможность стать свидетелем легендарного выстрела.

А также вы увидите центр Петербурга с борта теплохода — Исаакиевский собор, Зимний дворец, Аничков мост…
Речная прогулка и полуденный выстрел с воды
Речная прогулка и полуденный выстрел с воды
Речная прогулка и полуденный выстрел с воды
Речная прогулка и полуденный выстрел с воды
Речная прогулка и полуденный выстрел с воды
Ближайшие даты:
14
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авг
17
авг
18
авг
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Что вас ожидает:

  • Семимостье
  • Троицкий собор
  • Исаакиевский собор
  • Зимний дворец
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Невский проспект
  • Аничков дворец
  • Большой Драматический театр и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В Санкт-Петербурге множество традиций, одна из которых - ежедневный полуденный выстрел от стен Петропавловской крепости.
Приглашаем прикоснуться к истории города и присоединиться к уникальной прогулке на теплоходе, на которой мы пройдем по рекам и каналам города и ровно в 12:00 станем свидетелями легендарного пушечного выстрела.

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на теплоход
  • Сопровождение аудиогида
Что не входит
  • Плед
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, д. 71, причал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Теплоход отправляется от причала на набережной реки Фонтанки у дома 71
  • Перед посадкой необходимо оформить билет в кассе на причале
  • Посадка начинается за 15 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 65 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
11
3
5
2
1
N
19 июля 2023
Д
9 июля 2023
С
30 июня 2023
В
16 июня 2023
Экскурсия интересная, познавательная, виды за бортом шикарные. Хорошая возможность посмотреть на полуденный выстрел с воды!
Ю
14 июня 2023
В целом все понравилось. Динамик можно было бы сделать погромче, так как временами не очень хорошо было слышно аудиогида.
Е
6 июня 2023
Прогулка интересная, только аудиогид не всегда успевал с реальным движением.
Е
6 июня 2023
G
28 мая 2023
Д
28 мая 2023
N
15 мая 2023
Прекрасная экскурсия! Были с детьми, понравилось очень, праздник для глаз и души. Залп из пушки, абсолютный эффект неожиданности красочно и ГРОМКО! Спасибо)
A
7 мая 2023
А
1 мая 2023
И
29 апр 2023
И
25 апр 2023
Стоит прокатиться.
А
14 окт 2022
Отличная экскурсия!
Ещё 50 отзывов

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