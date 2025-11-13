Мои заказы

Последний рыцарь Европы: Гатчина Павла I

Разгадать загадку русского Гамлета в его владениях под Петербургом
Павел I правил ровно 4 года, 4 месяца и 4 дня. Чтобы заглянуть в мир русского Гамлета, отправимся в загородную резиденцию императора.

На прогулке по замку и парку Гатчины вы познакомитесь с личностью самого непонятого русского правителя, попробуете разобраться в мотивах его поступков и представить, как он жил в ожидании трона.
Описание экскурсии

Мы посетим:

  • Гатчинский дворец-замок — любимую резиденцию Павла, где он 13 лет жил в ожидании престола, устраивал приёмы и военные парады. Увидим античные скульптуры, гобелены Людовика XVI и заглянем в подземный ход с нимфой Эхо
  • Приоратский дворец — второй замок Павла, который был построен по уникальной землебитной технологии. Вы узнаете о мальтийских рыцарях и о том, как решение императора стать магистром их ордена ускорило трагический конец Павла
  • Гатчинский парк — мы полюбуемся естественными озёрами с лебедями, зайдём в парковый павильон Венеры, Берёзовый домик и павильон Орла

Вы узнаете:

  • как сложилась судьба родителей Павла Петровича и как проходило его детство
  • почему Екатерина II не уступила сыну престол и как это повлияло на его характер
  • как трагически оборвался первый брак и как возникла крепкая семья с Марией Фёдоровной
  • как проходила жизнь в Гатчине: приёмы, военные парады, устройство мини-государства
  • как складывались отношения Павла с детьми и какие придворные интриги влияли на его жизнь
  • какие планы и убеждения императора привели к заговору и гибели

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Reno Sandero Stepway
  • Дополнительно оплачиваются билеты — 1000 ₽ для взрослого, 800 ₽ — для ребёнка или пенсионера
  • Рекомендуемый возраст 10+

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7000 ₽
Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 190 туристов
Меня зовут Татьяна. Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты
в руки». Живу в Царском селе, но сердце моё принадлежит Павловскому парку. Люблю его историю, красоту, неповторимость и смогу рассказать о нём так, что вы захотите возвращаться туда снова и снова.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
13 ноя 2025
Хочу выразить слова благодарности Татьяне за незабываемую экскурсию по Гатчине. Приятный в общении человек, мы легко нашли общий язык, очень внимательна к пожеланиям, рассказывает увлекательно. Маршрут продуман до мелочей, мы
испытали огромное удовольствие от прогулки по парку и посещения дворца Павла I. Узнали много нового про себя про жизнь императорской семьи, причем рассказ состоял не только из сухих фактов, а был наполнен интересными моментами жизни людей того времени. Татьяна отличный водитель, довезла нас до Гатчины и обратно со всми удобствами, рассказав по дороге много интересных историй о людях прошлой эпохи. Однозначно рекомендую к посещению данную экскурсию с таким интересным в общении гидом.

Илья
Илья
24 сен 2025
Очень увлекательная экскурсия. Одна из немногих, которую я слушал на одном дыхании от начала и до конца и не чувствовал себя после этого уставшим. Татьяна рассказывала о Павле как о
своём знакомом и это было действительно увлекательно. Это не лекция, а именно рассказ, где мы общались также в процессе и ходили по живописным местам парка. Сама Татьяна, чувствуется, что очень увлекается своим делом и это вдохновляет. Прекрасная прогулка и рекомендую на все 5.

Александра
Александра
24 сен 2025
Чудесная экскурсия с очень приятным гидом! Глубокое знакомство с личностью Павла I, после которого осталось ощущение, что я действительно соприкоснулась с чем-то очень личным и не просто узнала исторические факты,
а понаблюдала за судьбой человека с её победами и поражениями.

Экскурсия познавательная, но в то же время мы погуляли по парку, полюбовались пейзажами, увидели большое количество птиц. Для меня ценно то, что в рассказе был диалог. Можно было без неловкости задать вопрос, обменяться мнениями, ощущениями, опытом. При этом всё было тактично и непринуждённо. Рекомендую экскурсию и жителям, и гостям, и вообще всем, кто хочет провести время с пользой, удовольствием и комфортом!

А
Асем
22 сен 2025
Я в восторге от экскурсии. Экскурсовод была активной и доброжелательной, подстраивалась под желания группы.
А
Аааааап
22 сен 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод любит свою работу и глубоко знает тему, что отражается на её качестве. Слушать интересно.

