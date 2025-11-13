читать дальше

а понаблюдала за судьбой человека с её победами и поражениями.



Экскурсия познавательная, но в то же время мы погуляли по парку, полюбовались пейзажами, увидели большое количество птиц. Для меня ценно то, что в рассказе был диалог. Можно было без неловкости задать вопрос, обменяться мнениями, ощущениями, опытом. При этом всё было тактично и непринуждённо. Рекомендую экскурсию и жителям, и гостям, и вообще всем, кто хочет провести время с пользой, удовольствием и комфортом!