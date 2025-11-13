Павел I правил ровно 4 года, 4 месяца и 4 дня. Чтобы заглянуть в мир русского Гамлета, отправимся в загородную резиденцию императора.
На прогулке по замку и парку Гатчины вы познакомитесь с личностью самого непонятого русского правителя, попробуете разобраться в мотивах его поступков и представить, как он жил в ожидании трона.
Описание экскурсии
Мы посетим:
- Гатчинский дворец-замок — любимую резиденцию Павла, где он 13 лет жил в ожидании престола, устраивал приёмы и военные парады. Увидим античные скульптуры, гобелены Людовика XVI и заглянем в подземный ход с нимфой Эхо
- Приоратский дворец — второй замок Павла, который был построен по уникальной землебитной технологии. Вы узнаете о мальтийских рыцарях и о том, как решение императора стать магистром их ордена ускорило трагический конец Павла
- Гатчинский парк — мы полюбуемся естественными озёрами с лебедями, зайдём в парковый павильон Венеры, Берёзовый домик и павильон Орла
Вы узнаете:
- как сложилась судьба родителей Павла Петровича и как проходило его детство
- почему Екатерина II не уступила сыну престол и как это повлияло на его характер
- как трагически оборвался первый брак и как возникла крепкая семья с Марией Фёдоровной
- как проходила жизнь в Гатчине: приёмы, военные парады, устройство мини-государства
- как складывались отношения Павла с детьми и какие придворные интриги влияли на его жизнь
- какие планы и убеждения императора привели к заговору и гибели
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Reno Sandero Stepway
- Дополнительно оплачиваются билеты — 1000 ₽ для взрослого, 800 ₽ — для ребёнка или пенсионера
- Рекомендуемый возраст 10+
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 190 туристов
Меня зовут Татьяна. Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 ноя 2025
Хочу выразить слова благодарности Татьяне за незабываемую экскурсию по Гатчине. Приятный в общении человек, мы легко нашли общий язык, очень внимательна к пожеланиям, рассказывает увлекательно. Маршрут продуман до мелочей, мы
Илья
24 сен 2025
Очень увлекательная экскурсия. Одна из немногих, которую я слушал на одном дыхании от начала и до конца и не чувствовал себя после этого уставшим. Татьяна рассказывала о Павле как о
Александра
24 сен 2025
Чудесная экскурсия с очень приятным гидом! Глубокое знакомство с личностью Павла I, после которого осталось ощущение, что я действительно соприкоснулась с чем-то очень личным и не просто узнала исторические факты,
А
Асем
22 сен 2025
Я в восторге от экскурсии. Экскурсовод была активной и доброжелательной, подстраивалась под желания группы.
А
Аааааап
22 сен 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод любит свою работу и глубоко знает тему, что отражается на её качестве. Слушать интересно.
