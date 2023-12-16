Побывать в главных святынях старинного города на светской экскурсии и узнать их историю
Узнаете, как зародилось православие в этих местах, и познакомитесь с архитектурой современных церквей.
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите главный городской собор — собор Михаила Архангела. Изначально деревянный, в 1914 году его перестроили в каменный. Вы услышите о его приделах и познакомитесь со старинными иконами.
Побываете в деревянном храме Спиридона Тримифунтского лейб-гвардии Волынского полка, на освящении которого были святой Иоанн Кронштадтский и обер-прокурор Победоносцев. Увидите единственную в России большую икону святого Спиридона в серебряном окладе, изготовленную в Греции, а также великолепное деревянное паникадило.
Осмотрите домовую церковь Николая Чудотворца учебной-морской бригады и музей церковной утвари с предметами 16 века
Завершится экскурсия у часовни, посвящённой Николаю Чудотворцу, Серафиму Саровскому и Александре Римской. По желанию в часовне можно прочитать акафист святым угодникам вместе с доброжелательными служительницами храма.
Также я расскажу об утерянных церквях города, о первом храме и о том, что сейчас находится на его месте. Вы узнаете о появлении, затишье и возрождении православия в этих краях.
Организационные детали
- Экскурсия начинается уже в Ораниенбауме, куда вам нужно добраться самостоятельно. Можно на электричке «Ласточка» от Балтийского вокзала, а также на автобусах 200, 204Э от метро «Автово» и 343Э от «Проспекта Ветеранов»
- В каждом храме у вас будет время, чтобы поставить свечи, написать записочки, приложиться к иконам
- В соборе Архангела Михаила фотографировать можно свободно, в церкви святого Спиридона — при внесении пожертвования в церковную лавку
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Собора Михаила Архангела в Ораниенбауме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.