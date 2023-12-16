Православные храмы Ораниенбаума

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Побывать в главных святынях старинного города на светской экскурсии и узнать их историю

Приглашаю на эксклюзивную экскурсию по храмам Ораниенбаума, которая проводится вне паломничества. Вы увидите пышный собор в неорусском стиле и большую икону в серебре, сделанную в Греции. Побываете в музее, где хранятся церковные предметы 16 века.

Узнаете, как зародилось православие в этих местах, и познакомитесь с архитектурой современных церквей.
Православные храмы Ораниенбаума
Православные храмы Ораниенбаума
Православные храмы Ораниенбаума
Православные храмы Ораниенбаума
Православные храмы Ораниенбаума
Православные храмы Ораниенбаума
Православные храмы Ораниенбаума
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
19
дек
20
дек
23
дек
24
дек
26
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите главный городской собор — собор Михаила Архангела. Изначально деревянный, в 1914 году его перестроили в каменный. Вы услышите о его приделах и познакомитесь со старинными иконами.

Побываете в деревянном храме Спиридона Тримифунтского лейб-гвардии Волынского полка, на освящении которого были святой Иоанн Кронштадтский и обер-прокурор Победоносцев. Увидите единственную в России большую икону святого Спиридона в серебряном окладе, изготовленную в Греции, а также великолепное деревянное паникадило.

Осмотрите домовую церковь Николая Чудотворца учебной-морской бригады и музей церковной утвари с предметами 16 века

Завершится экскурсия у часовни, посвящённой Николаю Чудотворцу, Серафиму Саровскому и Александре Римской. По желанию в часовне можно прочитать акафист святым угодникам вместе с доброжелательными служительницами храма.

Также я расскажу об утерянных церквях города, о первом храме и о том, что сейчас находится на его месте. Вы узнаете о появлении, затишье и возрождении православия в этих краях.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Ораниенбауме, куда вам нужно добраться самостоятельно. Можно на электричке «Ласточка» от Балтийского вокзала, а также на автобусах 200, 204Э от метро «Автово» и 343Э от «Проспекта Ветеранов»
  • В каждом храме у вас будет время, чтобы поставить свечи, написать записочки, приложиться к иконам
  • В соборе Архангела Михаила фотографировать можно свободно, в церкви святого Спиридона — при внесении пожертвования в церковную лавку

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Собора Михаила Архангела в Ораниенбауме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаВыездныеОраниенбаумСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыПравославныеДля студентовСтарый городПопулярные места

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
🚶 Пешая
скидка
45%
Групповая
2 часа
414 отзывов
Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
Рассмотреть красоту старинных построек с разных ракурсов
недалеко от м. Владимирская
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
1354745 за человека
Ораниенбаум: в гостях у знати
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
118 отзывов
Ораниенбаум: в гостях у знати
Насыщенная групповая экскурсия в императорскую резиденцию города Ломоносов
у Гостиного Двора
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
2 300 за человека
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
По договоренности
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
12 700 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ