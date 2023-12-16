Приглашаю на эксклюзивную экскурсию по храмам Ораниенбаума, которая проводится вне паломничества. Вы увидите пышный собор в неорусском стиле и большую икону в серебре, сделанную в Греции. Побываете в музее, где хранятся церковные предметы 16 века. Узнаете, как зародилось православие в этих местах, и познакомитесь с архитектурой современных церквей.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите главный городской собор — собор Михаила Архангела. Изначально деревянный, в 1914 году его перестроили в каменный. Вы услышите о его приделах и познакомитесь со старинными иконами.

Побываете в деревянном храме Спиридона Тримифунтского лейб-гвардии Волынского полка, на освящении которого были святой Иоанн Кронштадтский и обер-прокурор Победоносцев. Увидите единственную в России большую икону святого Спиридона в серебряном окладе, изготовленную в Греции, а также великолепное деревянное паникадило.

Осмотрите домовую церковь Николая Чудотворца учебной-морской бригады и музей церковной утвари с предметами 16 века

Завершится экскурсия у часовни, посвящённой Николаю Чудотворцу, Серафиму Саровскому и Александре Римской. По желанию в часовне можно прочитать акафист святым угодникам вместе с доброжелательными служительницами храма.

Также я расскажу об утерянных церквях города, о первом храме и о том, что сейчас находится на его месте. Вы узнаете о появлении, затишье и возрождении православия в этих краях.

Организационные детали