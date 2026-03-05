Приглашаем вас полюбоваться архитектурой и внутренним убранством главных соборов Петербурга: Троице-Измайловским, Николо-Богоявленским, Оптиной пустынью, Часовней Ксении Блаженной и Казанским собором.
Вы услышите их истории и сможете приложиться к чудотворным иконам и мощам почитаемых святых или оставить записку с просьбой.
Вы услышите их истории и сможете приложиться к чудотворным иконам и мощам почитаемых святых или оставить записку с просьбой.
Описание экскурсии
На нашем маршруте вы посетите 5 значимых православных мест:
- величественный Троице-Измайловский собор
- Николо-Богоявленский собор с неповторимой росписью
- храм Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове
- грандиозный Казанский кафедральный собор
- часовню Святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
На экскурсии:
- вы полюбуетесь мощью соборов, красотой росписей и праздничным убранством
- услышите об истории каждого храма и особенностях православной архитектуры Петербурга
- при желании поклонитесь святыням и попросите их о сокровенном
- у часовни Ксении Блаженной оставите записку
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду в 13:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 7 лет
|450 ₽
|Пенсионеры
|1200 ₽
|Школьники
|900 ₽
|Студенты
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35, метро Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 553 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия по православным храмам Питера оказалась очень интересной. Мы посетили несколько красивых соборов, каждый со своей атмосферой: от величественного Троице-Измайловского до уютного Храма Успения. Особенно запомнился Казанский собор своей архитектурой. Понравилось и посещение Смоленского кладбища, где есть часовня Ксении Блаженной. В целом, за короткое время удалось многое увидеть и узнать о духовных местах города.
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Светлана.
Благодарим Вас за подробный и теплый отзыв об экскурсии по православным храмам Санкт-Петербурга! Мы очень рады, что Ваше
Благодарим Вас за подробный и теплый отзыв об экскурсии по православным храмам Санкт-Петербурга! Мы очень рады, что Ваше
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