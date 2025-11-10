Санкт-Петербург — город не только дворцов и каналов, но и загадочных историй, мистических совпадений и необъяснимых явлений.
За фасадами величественных зданий — древние проклятия, призраки знаменитых личностей и легенды, передающиеся из поколения в поколение. Идём искать?
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Пойдём по старинным улицам в вечерних сумерках — от Михайловского замка до Спаса на Крови — с рассказами о трагедиях, заговорах и мистических событиях, которые сформировали ауру Петербурга. Заглянем в самые загадочные уголки:
- Вы посмотрите в окна Михайловского замка — здесь до сих пор слышны шаги убитого Павла I
- Узнаете, почему так страшен белый платок Софьи Перовской
- Услышите, если повезёт, стук трости старой графини — Пиковой дамы
- Встретитесь со старейшими жителями города — сфинксами
- Может быть, увидите мельком тень Германа, сошедшего с ума от карт
- Рассмотрите Спас на Крови, который хранит тревожные воспоминания
Организационные детали
Все достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
