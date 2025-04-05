Мини-группа
до 10 чел.
Бандитский и криминальный Петербург
Легендарные мошенники, громкие музейные кражи и лихие 90-е
Начало: На Дворцовой площади
5 апр в 14:00
12 апр в 14:00
2950 ₽ за человека
Групповая
Мистика Петербурга: автобусная экскурсия
Окунуться в мир городских легенд и загадочных историй
Начало: В районе Гостиного двора
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 18:00, во вторник в 13:15 и 18:00, в воскресенье в 13:15
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От Петербурга имперского - до Петербурга советского
По знаковым достопримечательностям и скрытым уголкам Северной столицы на комфортабельном авто
Начало: По договорённости
Завтра в 12:00
15 мар в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
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