Найдено 3 экскурсии в категории « Кресты » в Санкт-Петербурге, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 часа Мини-группа до 10 чел. Бандитский и криминальный Петербург Легендарные мошенники, громкие музейные кражи и лихие 90-е Начало: На Дворцовой площади 2950 ₽ за человека На автобусе 2.5 часа Групповая Мистика Петербурга: автобусная экскурсия Окунуться в мир городских легенд и загадочных историй Начало: В районе Гостиного двора Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 18:00, во вторник в 13:15 и 18:00, в воскресенье в 13:15 1700 ₽ за человека На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. От Петербурга имперского - до Петербурга советского По знаковым достопримечательностям и скрытым уголкам Северной столицы на комфортабельном авто Начало: По договорённости 11 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Санкт-Петербурга

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кресты»

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