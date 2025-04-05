Экскурсии в Кресты в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Кресты» в Санкт-Петербурге, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Бандитский и криминальный Петербург
На автобусе
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Бандитский и криминальный Петербург
Легендарные мошенники, громкие музейные кражи и лихие 90-е
Начало: На Дворцовой площади
5 апр в 14:00
12 апр в 14:00
2950 ₽ за человека
Мистика Петербурга: автобусная экскурсия
На автобусе
2.5 часа
Групповая
Мистика Петербурга: автобусная экскурсия
Окунуться в мир городских легенд и загадочных историй
Начало: В районе Гостиного двора
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 18:00, во вторник в 13:15 и 18:00, в воскресенье в 13:15
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1700 ₽ за человека
От Петербурга имперского - до Петербурга советского
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
От Петербурга имперского - до Петербурга советского
По знаковым достопримечательностям и скрытым уголкам Северной столицы на комфортабельном авто
Начало: По договорённости
Завтра в 12:00
15 мар в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кресты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бандитский и криминальный Петербург
  2. Мистика Петербурга: автобусная экскурсия
  3. От Петербурга имперского - до Петербурга советского
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  1. Самое главное
  2. Дворцовая площадь
  3. Набережная
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в марте 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Кресты" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 11 000.
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