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Призраки особняка Сухозанета в Санкт-Петербурге

Мистическая прогулка по дому с привидениями при свете свечей
Особняк, в который мы вас приглашаем, был построен на Невском проспекте в самом начале 19 века для купца Шемякина.

Но известность он получил, когда его владельцем стал генерал Сухозанет — фигура яркая и противоречивая. Мы пройдём по тихим залам здания со свечами или фонариками в руках.

Старые стены будут прятать тёмные тайны, двери — скрипеть, а зеркала, возможно, покажут больше, чем должны.
Призраки особняка Сухозанета в Санкт-Петербурге
Призраки особняка Сухозанета в Санкт-Петербурге
Призраки особняка Сухозанета в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Интерьеры особняка Сухозанета на Невском проспекте, в котором сохранились:

  • шахта лифта и кабина из красного дерева
  • роспись потолков
  • старинный сейф
  • круглый стол для спиритических сеансов
  • балкон, с которого открывается прекрасный вид на дворец Белосельских-Белозерских и Аничков мост

Рассказ о бывшем владельце здания — Иване Онуфриевиче Сухозанете, герое Отечественной войны 1812 года и участнике подавления восстания декабристов.

Мистическая прогулка, во время которой вы услышите:

  • истории о происходящих в этом доме странностях
  • городские легенды о необъяснимых событиях
  • рассказы о призраках, которые, по словам очевидцев, до сих пор не покинули особняк

Возможно, это всего лишь выдумки… А может, и нет.

Организационные детали

  • Особняк мы рассматриваем в полумраке, разрешается пользоваться фонариком на телефоне
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я гид и сердечная фанатка города на Неве. Моя работа соединяет три лучших вещи в жизни: много ходить, много читать и много говорить. Я обожаю показывать гостям свои любимые места
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в Петербурге и заражать его настроением. Все наши прогулки очень разные, но гости хором отмечают главную особенность экскурсий со мной — непринуждённость. Со мной работают коллеги, близкие по духу и настроению, которым я доверяю. Поэтому ждём вас на лёгких и увлекательных прогулках по лучшему городу на свете!

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