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Особняк, в который мы вас приглашаем, был построен на Невском проспекте в самом начале 19 века для купца Шемякина.



Но известность он получил, когда его владельцем стал генерал Сухозанет — фигура яркая и противоречивая. Мы пройдём по тихим залам здания со свечами или фонариками в руках.



Старые стены будут прятать тёмные тайны, двери — скрипеть, а зеркала, возможно, покажут больше, чем должны.