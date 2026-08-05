Особняк, в который мы вас приглашаем, был построен на Невском проспекте в самом начале 19 века для купца Шемякина.
Но известность он получил, когда его владельцем стал генерал Сухозанет — фигура яркая и противоречивая. Мы пройдём по тихим залам здания со свечами или фонариками в руках.
Старые стены будут прятать тёмные тайны, двери — скрипеть, а зеркала, возможно, покажут больше, чем должны.
Но известность он получил, когда его владельцем стал генерал Сухозанет — фигура яркая и противоречивая. Мы пройдём по тихим залам здания со свечами или фонариками в руках.
Старые стены будут прятать тёмные тайны, двери — скрипеть, а зеркала, возможно, покажут больше, чем должны.
Описание экскурсии
Интерьеры особняка Сухозанета на Невском проспекте, в котором сохранились:
- шахта лифта и кабина из красного дерева
- роспись потолков
- старинный сейф
- круглый стол для спиритических сеансов
- балкон, с которого открывается прекрасный вид на дворец Белосельских-Белозерских и Аничков мост
Рассказ о бывшем владельце здания — Иване Онуфриевиче Сухозанете, герое Отечественной войны 1812 года и участнике подавления восстания декабристов.
Мистическая прогулка, во время которой вы услышите:
- истории о происходящих в этом доме странностях
- городские легенды о необъяснимых событиях
- рассказы о призраках, которые, по словам очевидцев, до сих пор не покинули особняк
Возможно, это всего лишь выдумки… А может, и нет.
Организационные детали
- Особняк мы рассматриваем в полумраке, разрешается пользоваться фонариком на телефоне
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я гид и сердечная фанатка города на Неве. Моя работа соединяет три лучших вещи в жизни: много ходить, много читать и много говорить. Я обожаю показывать гостям свои любимые места
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