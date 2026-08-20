Гранитные набережные, скверы, старинные особняки и изящные дворцы — за бортом, пожалуй, самые лучшие виды города. На катере — только вы и ваши близкие.
А мягкие диваны по всему периметру судна, столик, аудиосистема и выдвижной тент от солнца и дождя сделают прогулку комфортной даже в непредсказуемых погодных условиях Петербурга.
А мягкие диваны по всему периметру судна, столик, аудиосистема и выдвижной тент от солнца и дождя сделают прогулку комфортной даже в непредсказуемых погодных условиях Петербурга.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по уютным и полным истории Фонтанке, Крюкову каналу и перейдём в торжественную Мойку
- Аудиогид расскажет о достопримечательностях за бортом
- Если захотите продлить ваш маршрут на полчаса (за доплату), захватим кусочек Невы с великолепными видами на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова
- Можете устроить на борту лёгкий пикник
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Организационные детали
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Есть спасательные жилеты
- Вы можете организовать перекус на борту судна — заранее согласуйте это в переписке. Просим позаботиться о чистоте после себя
- На катере есть пледы, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено
- Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3434 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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