Экскурсия на катере по Санкт-Петербургу: Положительные эмоции гарантированы
Отправляйтесь вместе с нами на увлекательную и живописную прогулку по рекам и каналам прекрасного Петербурга! Поездка индивидуальная — на современном комфортабельном катере будете только вы и капитан.
Данный тур позволит вам увидеть лучшие панорамы города с воды, отдохнуть в непринужденной обстановке и получить массу положительных эмоций!
Данный тур позволит вам увидеть лучшие панорамы города с воды, отдохнуть в непринужденной обстановке и получить массу положительных эмоций!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Реки и каналы
|7 000 ₽
|Развод мостов
|12 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- В зависимости от выбранного маршрута:
- ЗСД
- «Лахта-центр»
- «Газпром Арена»
- Каменноостровский дворец Марии Федоровны
- Елагиноостровский дворец
- Дачи придворных
- Стрелка ВО
- Крейсер «Аврора»
- Зимний дворец
- Семимостье
- Поцелуев мост
- Юсуповский дворец и др
Описание
Что вас ожидает: Мы хотим вас пригласить на незабываемую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр. Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера. Важная информация:
- Прогулка на катере без гида, экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
- Из-за погоды возможна отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами).
- Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от выбранного маршрута:
- ЗСД
- «Лахта-центр»
- «Газпром Арена»
- Каменноостровский дворец Марии Федоровны
- Елагиноостровский дворец
- Дачи придворных
- Стрелка ВО
- Крейсер «Аврора»
- Зимний дворец
- Семимостье
- Поцелуев мост
- Юсуповский дворец и др
Что входит
- "Теплые пледы"
- "Бокалы"
- Музыка
- "Тент от дождя"
- "Спасательные жилеты"
Что не входит
- "Шампанское можно купить на борту или заказать"
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Наличная 59
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Добрый день, телефон для записи +7 952 211 08 91 Мария
- Прогулка на катере без гида, экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
- Из-за погоды возможна отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами).
- Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Видякин
16 авг 2023
Отличная прогулка по рекам и каналам Петербурга. Проплыли все основные достопримечательности, было очень интересно. Катер удобный, можно включить свою музыку. Спасибо большое капитану и организаторам. Буду рекомендовать друзьям
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