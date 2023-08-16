Прогулка на катере без гида, экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.

Из-за погоды возможна отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами).

Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.

Что вас ожидает: Мы хотим вас пригласить на незабываемую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр. Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера. Важная информация: