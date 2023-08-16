Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Экскурсия на катере по Санкт-Петербургу: Положительные эмоции гарантированы

5
1 отзыв
Отправляйтесь вместе с нами на увлекательную и живописную прогулку по рекам и каналам прекрасного Петербурга! Поездка индивидуальная — на современном комфортабельном катере будете только вы и капитан.

Данный тур позволит вам увидеть лучшие панорамы города с воды, отдохнуть в непринужденной обстановке и получить массу положительных эмоций!
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Реки и каналы7 000 ₽
Развод мостов12 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • В зависимости от выбранного маршрута:
  • ЗСД
  • «Лахта-центр»
  • «Газпром Арена»
  • Каменноостровский дворец Марии Федоровны
  • Елагиноостровский дворец
  • Дачи придворных
  • Стрелка ВО
  • Крейсер «Аврора»
  • Зимний дворец
  • Семимостье
  • Поцелуев мост
  • Юсуповский дворец и др

Описание

Что вас ожидает: Мы хотим вас пригласить на незабываемую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр. Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера. Важная информация:
  • Прогулка на катере без гида, экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
  • Из-за погоды возможна отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами).
  • Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В зависимости от выбранного маршрута:
  • ЗСД
  • «Лахта-центр»
  • «Газпром Арена»
  • Каменноостровский дворец Марии Федоровны
  • Елагиноостровский дворец
  • Дачи придворных
  • Стрелка ВО
  • Крейсер «Аврора»
  • Зимний дворец
  • Семимостье
  • Поцелуев мост
  • Юсуповский дворец и др
Что входит
  • "Теплые пледы"
  • "Бокалы"
  • Музыка
  • "Тент от дождя"
  • "Спасательные жилеты"
Что не входит
  • "Шампанское можно купить на борту или заказать"
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Наличная 59
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Добрый день, телефон для записи +7 952 211 08 91 Мария
  • Прогулка на катере без гида, экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
  • Из-за погоды возможна отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами).
  • Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
16 авг 2023
Отличная прогулка по рекам и каналам Петербурга. Проплыли все основные достопримечательности, было очень интересно. Катер удобный, можно включить свою музыку. Спасибо большое капитану и организаторам. Буду рекомендовать друзьям

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