Предлагаем вам водную прогулку по рекам и каналам Петербурга.
С борта теплохода вы увидите главные достопримечательности и полюбуетесь историческим центром с воды, наслаждаясь панорамным обзором и свежим бризом.
С борта теплохода вы увидите главные достопримечательности и полюбуетесь историческим центром с воды, наслаждаясь панорамным обзором и свежим бризом.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Вы отправитесь на прогулку по рекам и каналам Петербурга на теплоходе-кабриолете. Во время маршрута полюбуетесь видами исторического центра с воды и увидите знаковые достопримечательности города.
Немного о наших теплоходах «Palmira» и «Фестиваль»
Это уникальные петербургские теплоходы-кабриолеты с панорамной телескопической крышей, обеспечивающей обзор 360°. В хорошую погоду салон открыт — вы сможете наслаждаться прогулкой под открытым небом. На борту работает бар. Доступен аудиогид на 5 языках: русском, английском, китайском, испанском и немецком.
Организационные детали
- Посадка и высадка проходят на причале «Румянцевский спуск», Университетская наб., д. 17
- Карту маршрута смотрите в разделе с фото
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1800 ₽
|Льготный
|1500 ₽
|Детский
|1100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 88 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 5904 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Это просто отличная команда, которая устраивает водные прогулки. Очень дружелюбные и внимательные ребята, все сделано удобно и продумано. Впечатления остались просто классные, советую всем!
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К
Такой вариант точно понравится тем, кто устал от привычных экскурсий пешком. Рекомендую тем, кто хочет чего-то необычного и свежих впечатлений!
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М
В общем, остались только приятные впечатления - и музыка классная была, и с едой всё на уровне. А ещё круто, что билеты взяли со скидкой, это приятно удивило.
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Л
Отличная команда! Всё было продумано: и музыка живая, и вино вкусное, и еда отменная. Спасибо большое за такой классный вечер! Когда снова будем в Питере, точно только у вас будем заказывать прогулки на кораблях 🫶🏻
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В
едавно были в гостях в Петербурге и как раз удалось попасть сюда на экскурсию. Очень приятные люди работают, обслуживание на высшем уровне, а эмоции остались самые теплые и долгие. Огромное спасибо за такую классную поездку!
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Н
Очень классное место для отдыха в Питере, особенно если с друзьями и на теплоходах покататься. Мне понравилось так проводить время)
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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