Предлагаем вам водную прогулку по рекам и каналам Петербурга. С борта теплохода вы увидите главные достопримечательности и полюбуетесь историческим центром с воды, наслаждаясь панорамным обзором и свежим бризом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Вы отправитесь на прогулку по рекам и каналам Петербурга на теплоходе-кабриолете. Во время маршрута полюбуетесь видами исторического центра с воды и увидите знаковые достопримечательности города.

Немного о наших теплоходах «Palmira» и «Фестиваль»

Это уникальные петербургские теплоходы-кабриолеты с панорамной телескопической крышей, обеспечивающей обзор 360°. В хорошую погоду салон открыт — вы сможете наслаждаться прогулкой под открытым небом. На борту работает бар. Доступен аудиогид на 5 языках: русском, английском, китайском, испанском и немецком.

Организационные детали