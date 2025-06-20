Мои заказы

Путешествие из Петербурга в Кронштадт

Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии: Морской Никольский собор, памятник Петру Первому и дегустация зефира ждут вас
Обзорная экскурсия по Кронштадту - это шанс погрузиться в историю Балтийского флота и Российской империи.

Гид проведёт по главным местам крепости, включая Морской Никольский собор, памятник Петру Первому и военные корабли.

Участники
читать дальше

узнают, почему Пётр I выбрал остров Котлин для строительства города, как Кронштадт защищал Санкт-Петербург, и о вкладе известных мореплавателей.

Также будет возможность продегустировать императорский кронштадтский зефир, который производят со времён Российской империи. Путешествие проходит на комфортабельном автобусе, возможна организация для школьных групп

4.34
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛳 Погружение в историю Балтийского флота
  • 🏰 Посещение Никольского собора
  • 🌳 Прогулка по Петровскому парку
  • 🍬 Дегустация кронштадтского зефира
  • 📜 Узнать о великих мореплавателях

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Для экскурсии в Кронштадт лучшие месяцы - это весна и осень. В это время года город особенно красив, а поток туристов не так велик, что позволяет насладиться атмосферой и историческими достопримечательностями в более спокойной обстановке. Это идеальное время для знакомства с культурным наследием и историей региона.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие из Петербурга в Кронштадт
Путешествие из Петербурга в Кронштадт
Путешествие из Петербурга в Кронштадт
Ближайшие даты:
2
июл3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл
Время начала: 10:00, 11:30, 12:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Морской Никольский собор
  • Памятник Петру Первому
  • Петровский парк
  • Памятник «Котелок»
  • Памятник «Дерево желаний»

Описание экскурсии

На экскурсии:

  • вы посетите Морской Никольский собор — главный храм русских моряков.
  • увидите памятник Петру Первому и военные корабли.
  • побываете в Петровском парке.
  • познакомитесь с современными памятниками «Котелок» и «Дерево желаний».
  • продегустируете императорский кронштадтский зефир, который производят со времён существования Российской империи.

Вы узнаете:

  • почему Пётр I решил построить город на острове Котлин.
  • какую роль сыграл Кронштадт в защите Санкт-Петербурга.
  • как царь основал футшточную службу.
  • что Юрий Гагарин назвал «пупом Земли».
  • какой вклад в историю сделали известные мореплаватели Пахтусов, Крузенштерн, Ушаков и Беллинсгаузен.
  • чем знаменит сподвижник Петра I — Александр Данилович Меншиков.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе.
  • Можем организовать программу для школьной группы. Детали обсудим в личной переписке.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 10:00, 11:30, 12:00 и 16:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 28 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 7 лет640 ₽
Пенсионеры1120 ₽
Школьники960 ₽
Студенты1040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:30, 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 44 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
6
3
3
2
3
1
2

Фотографии от путешественников

Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Лариса)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Лариса)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Лариса)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Евгения)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Евгения)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Евгения)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Евгения)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Vladislav)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Vladislav)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Vladislav)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Ирина)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Ирина)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Ирина)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Татьяна)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Елена)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Елена)Путешествие из Петербурга в Кронштадт (Елена)
Ю
20 июн 2025
Получилась замечательная поездка 19 июня, хотя погода нас подвела. Все хорошо прошло благодаря экскурсоводу, был сильный дождь и ветер, она заботливо нас располагала под деревьями и много материала рассказывала в автобусе. К сожалению, водная прогулка была отменена из-за погодных условий.
Галина
14 июн 2025
Экскурсия понравилась! Дмитрий хорошо знает материал,интересно доносить информацию путешественников.
Один минус-мало времени отведено на посещение Морского собора. Не успеваешь все посмотреть (((и нужно учитывать,что вход в него осуществляется через рамку-петаллодетектор. И на это тоже затрачивается время.
Но в целом экскурсия очень понравилась!
Лариса
13 июн 2025
Экскурсия прошла впустую, времени вроде бы много было, а посмотрели ровным счётом "НИЧЕГО", исключение Морской собор! Не советую брать эту экскурсию.
Экскурсия прошла впустую, времени вроде бы много было, а посмотрели ровным счётом "НИЧЕГО", исключение Морской собор! Не советую брать эту экскурсию.Экскурсия прошла впустую, времени вроде бы много было, а посмотрели ровным счётом "НИЧЕГО", исключение Морской собор! Не советую брать эту экскурсию.Экскурсия прошла впустую, времени вроде бы много было, а посмотрели ровным счётом "НИЧЕГО", исключение Морской собор! Не советую брать эту экскурсию.
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Сожалеем, что Вы расстроились. Хотели бы больше конкретики.
П
12 июн 2025
Все супер, из-за большого количества человек в группе случались задержки и внештатные ситуации, но за низкую стоимость все окей)
Евгения
10 июн 2025
Организация данной экскурсии просто отвратительная!
Мы были записаны на экскурсию 9.06 в 10.00.
Накануне вечером позвонили и предложили другой вариант, на 11.30.
Конечно же согласились.
Подъезжая к месту экскурсии решили ещё раз проверить время,
читать дальше

место в экскурсионном билете…
И тут выяснилось что меня решили отправить назад в прошлое, в талоне была указана дата 8. 06, ещё и совершенно другая экскурсия!
Только,благодаря замечательному гиду Юлиане, напишу положительный отзыв!!!
Она просто умничка!
Спасибо ей огромное за интересную подачу информации.

Организация данной экскурсии просто отвратительная!Организация данной экскурсии просто отвратительная!Организация данной экскурсии просто отвратительная!Организация данной экскурсии просто отвратительная!
Karpova
9 июн 2025
Были на экскурсии в Кронштадт, очень понравилось. Экскурсовод Юлиана очень грамотный, располагающий. Много полезной, исторической информации. Рекомендую.
И
30 мая 2025
Срасибо Маргарите за проведенную экскурсию, было очень интересно и познавательно. Все понравилось!
Е
28 мая 2025
Всë отлично! Гид Юлиана умничка! Водитель супер! Команда профессионалов!
Андрей
13 мая 2025
Экскурсовод, Евгения, отлично провела экскурсию, выше всяких похвал. Узнали много интересного и нового от неё.
В микроавтобусе (024) достались самые задние места. Там нет обзорных окон и я с женой вместо экскурсии обозревал салон автобуса. Шторы на экскурсионном автобусе не нужны - они мешают обзору. Это испортило путешествие в Кронштадт.
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Уважаемы Андрей! Мы сожалеем, что Вам достались места в заднем ряду, в тот день была небольшая группа, поэтому был поставлен микроавтобус. Мы рады, что Вам понравилась экскурсия, всего Вам хорошего, ждём Вас снова.
А
13 мая 2025
Что было не так: гиду будет удобнее составить план своего рассказа туристам, чтобы информация была более ёмкой и рассказ эффективным. Большой минус-отсутствие микрофона у гида во время пешей прогулки. Рассказа было почти не слышно вне автобуса.
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Уважаемая Анастасия! С экскурсоводом, который работал в автобусе, обязательно будет проведена беседа.
Всего Вами хорошего, ждём Вас на наших экскурсиях.
Г
9 мая 2025
Были на данной экскурсии 8 мая. Трассовая экскурсия была интересной, а экскурсия по Кронштадту очень скудной. В самом Кронштадте находились меньше двух часов, из которых 20 минут выделили на Морской
читать дальше

собор и 20-25 на сувенирную лавку, в городе увидели только Петровский парк с набережной и якорную площадь с Морским собором. Сам город с его старинными строениями, летним садом, чугунной мостовой остался за кадром. Не рекомендую данную экскурсию, потратили 5 часов с заездом за другой группой в Петергоф, а познания о городе остались очень поверхностными.

Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Добрый день! Мы очень сожалеем, что Вы расстроились. В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы, многие улицы были перекрыты.
Татьяна
2 мая 2025
Всё было отлично. Огромное спасибо гиду Владимиру. Огонь!!!!!!
Т
22 апр 2025
Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое! Только нужно быть готовым к холодному, достаточно сильному ветру, хотя мы были в середине апреля, летом может там будет уже теплый ветер))
Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое!
С
20 апр 2025
Большое спасибо Татьяне Алексеевне за чудесную экскурсию в Кронштадт. Вся дорога пролетела очень быстро, интересно, познавательно и информативно. Экскурсовод со знанием дела.
К
20 апр 2025
Большое спасибо гиду Татьяне Алексеевне, за интересные факты связанные с историей Кронштадта, поездка получилась очень душевной. Время пролетело незаметно, дождик не помешал насладиться экскурсией.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
На машине
6 часов
194 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в небольшой группе
На машине
На теплоходе
5 часов
63 отзыва
Водная прогулка
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в небольшой группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
6 июл в 10:00
9 июл в 10:00
4500 ₽ за человека
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Посетить самобытный город-порт и необычный парк на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место согласовывается с гостями
10 июл в 13:00
16 июл в 10:00
20 100 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге