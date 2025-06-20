Обзорная экскурсия по Кронштадту - это шанс погрузиться в историю Балтийского флота и Российской империи.
Гид проведёт по главным местам крепости, включая Морской Никольский собор, памятник Петру Первому и военные корабли.
Участники
Гид проведёт по главным местам крепости, включая Морской Никольский собор, памятник Петру Первому и военные корабли.
Участники
5 причин купить эту экскурсию
- 🛳 Погружение в историю Балтийского флота
- 🏰 Посещение Никольского собора
- 🌳 Прогулка по Петровскому парку
- 🍬 Дегустация кронштадтского зефира
- 📜 Узнать о великих мореплавателях
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Для экскурсии в Кронштадт лучшие месяцы - это весна и осень. В это время года город особенно красив, а поток туристов не так велик, что позволяет насладиться атмосферой и историческими достопримечательностями в более спокойной обстановке. Это идеальное время для знакомства с культурным наследием и историей региона.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морской Никольский собор
- Памятник Петру Первому
- Петровский парк
- Памятник «Котелок»
- Памятник «Дерево желаний»
Описание экскурсии
На экскурсии:
- вы посетите Морской Никольский собор — главный храм русских моряков.
- увидите памятник Петру Первому и военные корабли.
- побываете в Петровском парке.
- познакомитесь с современными памятниками «Котелок» и «Дерево желаний».
- продегустируете императорский кронштадтский зефир, который производят со времён существования Российской империи.
Вы узнаете:
- почему Пётр I решил построить город на острове Котлин.
- какую роль сыграл Кронштадт в защите Санкт-Петербурга.
- как царь основал футшточную службу.
- что Юрий Гагарин назвал «пупом Земли».
- какой вклад в историю сделали известные мореплаватели Пахтусов, Крузенштерн, Ушаков и Беллинсгаузен.
- чем знаменит сподвижник Петра I — Александр Данилович Меншиков.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе.
- Можем организовать программу для школьной группы. Детали обсудим в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00, 11:30, 12:00 и 16:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 28 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|640 ₽
|Пенсионеры
|1120 ₽
|Школьники
|960 ₽
|Студенты
|1040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:30, 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2955 туристов
Добрый день, дорогие наши путешественники! Наша дружная команда приглашает вас на увлекательные автобусные и пешеходные экскурсии. Мы работаем с 2023 года, и наши экскурсии пользуются большим спросом среди жителей и гостей города. Будем рады видеть вас! До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 44 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
20 июн 2025
Получилась замечательная поездка 19 июня, хотя погода нас подвела. Все хорошо прошло благодаря экскурсоводу, был сильный дождь и ветер, она заботливо нас располагала под деревьями и много материала рассказывала в автобусе. К сожалению, водная прогулка была отменена из-за погодных условий.
Галина
14 июн 2025
Экскурсия понравилась! Дмитрий хорошо знает материал,интересно доносить информацию путешественников.
Один минус-мало времени отведено на посещение Морского собора. Не успеваешь все посмотреть (((и нужно учитывать,что вход в него осуществляется через рамку-петаллодетектор. И на это тоже затрачивается время.
Но в целом экскурсия очень понравилась!
Один минус-мало времени отведено на посещение Морского собора. Не успеваешь все посмотреть (((и нужно учитывать,что вход в него осуществляется через рамку-петаллодетектор. И на это тоже затрачивается время.
Но в целом экскурсия очень понравилась!
Лариса
13 июн 2025
Экскурсия прошла впустую, времени вроде бы много было, а посмотрели ровным счётом "НИЧЕГО", исключение Морской собор! Не советую брать эту экскурсию.
Кирилл
Ответ организатора:
Сожалеем, что Вы расстроились. Хотели бы больше конкретики.
П
Полина
12 июн 2025
Все супер, из-за большого количества человек в группе случались задержки и внештатные ситуации, но за низкую стоимость все окей)
Евгения
10 июн 2025
Организация данной экскурсии просто отвратительная!
Мы были записаны на экскурсию 9.06 в 10.00.
Накануне вечером позвонили и предложили другой вариант, на 11.30.
Конечно же согласились.
Подъезжая к месту экскурсии решили ещё раз проверить время,
Мы были записаны на экскурсию 9.06 в 10.00.
Накануне вечером позвонили и предложили другой вариант, на 11.30.
Конечно же согласились.
Подъезжая к месту экскурсии решили ещё раз проверить время,
Karpova
9 июн 2025
Были на экскурсии в Кронштадт, очень понравилось. Экскурсовод Юлиана очень грамотный, располагающий. Много полезной, исторической информации. Рекомендую.
И
Ирина
30 мая 2025
Срасибо Маргарите за проведенную экскурсию, было очень интересно и познавательно. Все понравилось!
Е
Елена
28 мая 2025
Всë отлично! Гид Юлиана умничка! Водитель супер! Команда профессионалов!
Андрей
13 мая 2025
Экскурсовод, Евгения, отлично провела экскурсию, выше всяких похвал. Узнали много интересного и нового от неё.
В микроавтобусе (024) достались самые задние места. Там нет обзорных окон и я с женой вместо экскурсии обозревал салон автобуса. Шторы на экскурсионном автобусе не нужны - они мешают обзору. Это испортило путешествие в Кронштадт.
В микроавтобусе (024) достались самые задние места. Там нет обзорных окон и я с женой вместо экскурсии обозревал салон автобуса. Шторы на экскурсионном автобусе не нужны - они мешают обзору. Это испортило путешествие в Кронштадт.
Кирилл
Ответ организатора:
Уважаемы Андрей! Мы сожалеем, что Вам достались места в заднем ряду, в тот день была небольшая группа, поэтому был поставлен микроавтобус. Мы рады, что Вам понравилась экскурсия, всего Вам хорошего, ждём Вас снова.
А
Анастасия
13 мая 2025
Что было не так: гиду будет удобнее составить план своего рассказа туристам, чтобы информация была более ёмкой и рассказ эффективным. Большой минус-отсутствие микрофона у гида во время пешей прогулки. Рассказа было почти не слышно вне автобуса.
Кирилл
Ответ организатора:
Уважаемая Анастасия! С экскурсоводом, который работал в автобусе, обязательно будет проведена беседа.
Всего Вами хорошего, ждём Вас на наших экскурсиях.
Всего Вами хорошего, ждём Вас на наших экскурсиях.
Г
Галина
9 мая 2025
Были на данной экскурсии 8 мая. Трассовая экскурсия была интересной, а экскурсия по Кронштадту очень скудной. В самом Кронштадте находились меньше двух часов, из которых 20 минут выделили на Морской
Кирилл
Ответ организатора:
Добрый день! Мы очень сожалеем, что Вы расстроились. В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы, многие улицы были перекрыты.
Татьяна
2 мая 2025
Всё было отлично. Огромное спасибо гиду Владимиру. Огонь!!!!!!
Т
Татьяна
22 апр 2025
Замечательная поездка! Первый раз были в Кронштадте, все очень понравилось! Было интересно и познавательно, спасибо большое! Только нужно быть готовым к холодному, достаточно сильному ветру, хотя мы были в середине апреля, летом может там будет уже теплый ветер))
С
Софья
20 апр 2025
Большое спасибо Татьяне Алексеевне за чудесную экскурсию в Кронштадт. Вся дорога пролетела очень быстро, интересно, познавательно и информативно. Экскурсовод со знанием дела.
К
Кондрашов
20 апр 2025
Большое спасибо гиду Татьяне Алексеевне, за интересные факты связанные с историей Кронштадта, поездка получилась очень душевной. Время пролетело незаметно, дождик не помешал насладиться экскурсией.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в небольшой группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
6 июл в 10:00
9 июл в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Посетить самобытный город-порт и необычный парк на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место согласовывается с гостями
10 июл в 13:00
16 июл в 10:00
20 100 ₽ за всё до 6 чел.