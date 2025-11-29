Описание экскурсии
08:30 — отправление из Санкт-Петербурга
Проезжая по городу, вы услышите рассказ о главных символах Северной столицы: Казанском соборе, Дворцовой площади, Адмиралтействе.
09:00–10:00 — трассовая экскурсия по пути в Южную Карелию
Гид расскажет о богатой истории Карельского перешейка. В разные периоды здесь соседствовали православные церкви и лютеранские кирхи, русские избы и финские усадьбы, шведские традиции и карельские предания.
10:30 — крепость Корела (внешний осмотр)
12:00 — усадьба Ларса Сонка
Мы посетим уникальный памятник архитектуры — усадьбу Ларса Сонка, построенную в 1914 году выдающимся архитектором финского романтизма. Дом в Куркиёки — единственная постройка Сонка на территории России. Практически детективную историю о том, как усадьба обрела былую славу и стала памятником регионального значения, расскажет руководитель дома-музея.
12:30 — музей Кирьяж
Музей расположен в аутентичном доме конца 19 века, где до войны жил известный биолог, исследователь лишайников — доктор Вели Рясянен.
13:00 — парк «Долина водопадов»
Здесь хочется запечатлеть замедлиться и ощутить единение с природой под шум водопадов. Мы также посетим оленью ферму и саамскую деревню, где вы познакомитесь с бытом и верованиями древнего северного народа.
14:00 — обед
15:00 — Обитель Ангелов
Вы увидите уникальный музей, экспонаты которого будто застыли в театральной постановке.
15:30 — ферма осликов
Заряд позитивом на уютной ферме!
16:00 — дом-музей в посёлке Элисенваара
Вы посетите старинный дом на гранитной скале среди хвойных лесов. Внутри воссоздан финский интерьер и атмосфера сельской жизни прошлого века. А после экскурсии по дому-музею, гостеприимная хозяйка угостит вас чаем со свежеиспечёнными калитками.
18:30 — отправление в Петербург
Ориентировочное время прибытия — 23:00.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Рекомендованный возраст — от 5 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость входит: страховка, билеты в усадьбу Ларса Сонка и краеведческий музея Кирьяж, посещение «Долины водопадов», экскурсия с чаепитием в доме-музее в посёлка Элисенваара.
Оплачивается дополнительно по желанию (заранее):
- Обед — 800 ₽ за чел.
- Входные билеты на ферму с осликами — 400 ₽ за чел.
- Входные билеты в музей Обитель Ангелов — 350 ₽ за чел.
- Праздничный тариф на период со 2 по 11 января: взрослый — 6290 ₽ за чел., детский до 12 лет — 5590 ₽ за чел., пенсионный — 6190 ₽ за чел.