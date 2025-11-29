Мои заказы

Путешествие по усадьбам Карелии - из Петербурга

Побывать в знаменитых финских имениях, погрузиться в историю региона и надышаться свежим воздухом
Вас ждёт тёплое знакомство с Карелией и её традициями! За один день вы увидите усадьбу архитектора Ларса Сонка — единственную постройку мастера в России, посетите музей «Кирьяж», прогуляетесь к водопадам, заглянете на ферму с осликами и в деревню саамов. А в завершение отведаете свежих калиток в атмосферном доме среди бескрайних хвойных лесов.
Описание экскурсии

08:30 — отправление из Санкт-Петербурга

Проезжая по городу, вы услышите рассказ о главных символах Северной столицы: Казанском соборе, Дворцовой площади, Адмиралтействе.

09:00–10:00 — трассовая экскурсия по пути в Южную Карелию

Гид расскажет о богатой истории Карельского перешейка. В разные периоды здесь соседствовали православные церкви и лютеранские кирхи, русские избы и финские усадьбы, шведские традиции и карельские предания.

10:30 — крепость Корела (внешний осмотр)

12:00 — усадьба Ларса Сонка

Мы посетим уникальный памятник архитектуры — усадьбу Ларса Сонка, построенную в 1914 году выдающимся архитектором финского романтизма. Дом в Куркиёки — единственная постройка Сонка на территории России. Практически детективную историю о том, как усадьба обрела былую славу и стала памятником регионального значения, расскажет руководитель дома-музея.

12:30 — музей Кирьяж

Музей расположен в аутентичном доме конца 19 века, где до войны жил известный биолог, исследователь лишайников — доктор Вели Рясянен.

13:00 — парк «Долина водопадов»

Здесь хочется запечатлеть замедлиться и ощутить единение с природой под шум водопадов. Мы также посетим оленью ферму и саамскую деревню, где вы познакомитесь с бытом и верованиями древнего северного народа.

14:00 — обед

15:00 — Обитель Ангелов

Вы увидите уникальный музей, экспонаты которого будто застыли в театральной постановке.

15:30 — ферма осликов

Заряд позитивом на уютной ферме!

16:00 — дом-музей в посёлке Элисенваара

Вы посетите старинный дом на гранитной скале среди хвойных лесов. Внутри воссоздан финский интерьер и атмосфера сельской жизни прошлого века. А после экскурсии по дому-музею, гостеприимная хозяйка угостит вас чаем со свежеиспечёнными калитками.

18:30 — отправление в Петербург

Ориентировочное время прибытия — 23:00.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Рекомендованный возраст — от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость входит: страховка, билеты в усадьбу Ларса Сонка и краеведческий музея Кирьяж, посещение «Долины водопадов», экскурсия с чаепитием в доме-музее в посёлка Элисенваара.

Оплачивается дополнительно по желанию (заранее):

  • Обед — 800 ₽ за чел.
  • Входные билеты на ферму с осликами — 400 ₽ за чел.
  • Входные билеты в музей Обитель Ангелов — 350 ₽ за чел.
  • Праздничный тариф на период со 2 по 11 января: взрослый — 6290 ₽ за чел., детский до 12 лет — 5590 ₽ за чел., пенсионный — 6190 ₽ за чел.

в субботу и воскресенье в 08:15

Ответы на вопросы

