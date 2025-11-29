Вас ждёт тёплое знакомство с Карелией и её традициями! За один день вы увидите усадьбу архитектора Ларса Сонка — единственную постройку мастера в России, посетите музей «Кирьяж», прогуляетесь к водопадам, заглянете на ферму с осликами и в деревню саамов. А в завершение отведаете свежих калиток в атмосферном доме среди бескрайних хвойных лесов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

08:30 — отправление из Санкт-Петербурга

Проезжая по городу, вы услышите рассказ о главных символах Северной столицы: Казанском соборе, Дворцовой площади, Адмиралтействе.

09:00–10:00 — трассовая экскурсия по пути в Южную Карелию

Гид расскажет о богатой истории Карельского перешейка. В разные периоды здесь соседствовали православные церкви и лютеранские кирхи, русские избы и финские усадьбы, шведские традиции и карельские предания.

10:30 — крепость Корела (внешний осмотр)

12:00 — усадьба Ларса Сонка

Мы посетим уникальный памятник архитектуры — усадьбу Ларса Сонка, построенную в 1914 году выдающимся архитектором финского романтизма. Дом в Куркиёки — единственная постройка Сонка на территории России. Практически детективную историю о том, как усадьба обрела былую славу и стала памятником регионального значения, расскажет руководитель дома-музея.

12:30 — музей Кирьяж

Музей расположен в аутентичном доме конца 19 века, где до войны жил известный биолог, исследователь лишайников — доктор Вели Рясянен.

13:00 — парк «Долина водопадов»

Здесь хочется запечатлеть замедлиться и ощутить единение с природой под шум водопадов. Мы также посетим оленью ферму и саамскую деревню, где вы познакомитесь с бытом и верованиями древнего северного народа.

14:00 — обед

15:00 — Обитель Ангелов

Вы увидите уникальный музей, экспонаты которого будто застыли в театральной постановке.

15:30 — ферма осликов

Заряд позитивом на уютной ферме!

16:00 — дом-музей в посёлке Элисенваара

Вы посетите старинный дом на гранитной скале среди хвойных лесов. Внутри воссоздан финский интерьер и атмосфера сельской жизни прошлого века. А после экскурсии по дому-музею, гостеприимная хозяйка угостит вас чаем со свежеиспечёнными калитками.

18:30 — отправление в Петербург

Ориентировочное время прибытия — 23:00.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе

Рекомендованный возраст — от 5 лет

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость входит: страховка, билеты в усадьбу Ларса Сонка и краеведческий музея Кирьяж, посещение «Долины водопадов», экскурсия с чаепитием в доме-музее в посёлка Элисенваара.

Оплачивается дополнительно по желанию (заранее):

Обед — 800 ₽ за чел.

Входные билеты на ферму с осликами — 400 ₽ за чел.

Входные билеты в музей Обитель Ангелов — 350 ₽ за чел.