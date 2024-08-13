Вас ждут настоящие приключения и день, наполненный незабываемыми впечатлениями.
Приглашаем вас на уникальную экскурсию в древний город Выборг! Это необычное путешествие, богатое на новые открытия и яркие эмоции, станет отличным подарком для тех, кто любит активный отдых и интересуется историей.
Приглашаем вас на уникальную экскурсию в древний город Выборг! Это необычное путешествие, богатое на новые открытия и яркие эмоции, станет отличным подарком для тех, кто любит активный отдых и интересуется историей.
Описание экскурсииЗимой - на автомобиле, летом - на мотоциклах На мотоциклах можно с 15 апреля (по согласованию) Если вы открыты для настоящих приключений и хотите провести незабываемый день, приглашаем вас на уникальную экскурсию в старинный город Выборг! Это необычное путешествие, полное впечатлений и новых открытий, станет настоящим подарком для любителей активного отдыха и истории. Что вас ждет:• Мото-трансфер из Санкт-Петербурга. с 15 апреля везем на мотоцикле (мотоциклах) с 15 октября заберу вас по вашему адресу в Санкт-Петербурге на автомобиле (на 2 пассажира). Вас ожидает захватывающая поездка длиной 180 км, во время которой вы насладитесь живописными видами и узнаете много исторических фактов по теме.
- Экскурсионная программа в Выборге. Прибыв в Выборг, вы окунетесь в атмосферу этого старинного города, который изначально был основан шведами. Вас ждет полная экскурсионная программа, где вы увидете все основные достопримечательности старого города и узнаете множество интересных фактов об истории Выборга.
- Обед в местном ресторане. После насыщенной экскурсии вы сможете отдохнуть и насладиться вкусным обедом в одном из уютных выборгских ресторанов. Посещение Парка Мон-Репо не входит в обязательную программу, но может быть проведено по дополнительному согласованию • Возвращение в Санкт-Петербург. По окончании экскурсии мы вернемся в Сакнкт-Петербург по вашему адресу. Общее время экскурсии составляет 8-10 часов. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит уникальные впечатления и стремится к новым открытиям. Присоединяйтесь к нам и подарите себе незабываемый день в компании единомышленников и профессиональных гидов.
В любой день с 10.00 утра. Лучшее время для поездок с 15 апреля по 15 октября.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выборгский замок
- Ратушную площадь
- Крепостную улицу
- Самый старый дом в нашей стране
- Памятник Выборгскому трамваю
- Рыночную площадь
- Башню «Толстая Катерина»
- Часовую башню
- Кафедральный собор
- Доминиканский монастырь
- Рыцарский дом
- Библиотеку Аалвара Аалто или
- Или Парк Мон-Репо
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед и билеты в Парк Мон-Репо и на башню Святого Олафа
Место начала и завершения?
По вашему адресу в центре СПб
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10.00 утра. Лучшее время для поездок с 15 апреля по 15 октября.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо за увлекательное путешествие. Было очень познавательно и интересно. Эмоции переполняют, никогда не забуду этот восторг от скорости. 👍😀 Прекрасный город и экскурсовод.
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