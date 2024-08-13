Мои заказы

Мотоэкскурсия в Выборг

Вас ждут настоящие приключения и день, наполненный незабываемыми впечатлениями.

Приглашаем вас на уникальную экскурсию в древний город Выборг! Это необычное путешествие, богатое на новые открытия и яркие эмоции, станет отличным подарком для тех, кто любит активный отдых и интересуется историей.
5
1 отзыв
Мотоэкскурсия в Выборг
Мотоэкскурсия в Выборг
Мотоэкскурсия в Выборг

Описание экскурсии

Зимой - на автомобиле, летом - на мотоциклах На мотоциклах можно с 15 апреля (по согласованию) Если вы открыты для настоящих приключений и хотите провести незабываемый день, приглашаем вас на уникальную экскурсию в старинный город Выборг! Это необычное путешествие, полное впечатлений и новых открытий, станет настоящим подарком для любителей активного отдыха и истории. Что вас ждет:• Мото-трансфер из Санкт-Петербурга. с 15 апреля везем на мотоцикле (мотоциклах) с 15 октября заберу вас по вашему адресу в Санкт-Петербурге на автомобиле (на 2 пассажира). Вас ожидает захватывающая поездка длиной 180 км, во время которой вы насладитесь живописными видами и узнаете много исторических фактов по теме.
  • Экскурсионная программа в Выборге. Прибыв в Выборг, вы окунетесь в атмосферу этого старинного города, который изначально был основан шведами. Вас ждет полная экскурсионная программа, где вы увидете все основные достопримечательности старого города и узнаете множество интересных фактов об истории Выборга.
  • Обед в местном ресторане. После насыщенной экскурсии вы сможете отдохнуть и насладиться вкусным обедом в одном из уютных выборгских ресторанов. Посещение Парка Мон-Репо не входит в обязательную программу, но может быть проведено по дополнительному согласованию • Возвращение в Санкт-Петербург. По окончании экскурсии мы вернемся в Сакнкт-Петербург по вашему адресу. Общее время экскурсии составляет 8-10 часов. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит уникальные впечатления и стремится к новым открытиям. Присоединяйтесь к нам и подарите себе незабываемый день в компании единомышленников и профессиональных гидов.

В любой день с 10.00 утра. Лучшее время для поездок с 15 апреля по 15 октября.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Выборгский замок
  • Ратушную площадь
  • Крепостную улицу
  • Самый старый дом в нашей стране
  • Памятник Выборгскому трамваю
  • Рыночную площадь
  • Башню «Толстая Катерина»
  • Часовую башню
  • Кафедральный собор
  • Доминиканский монастырь
  • Рыцарский дом
  • Библиотеку Аалвара Аалто или
  • Или Парк Мон-Репо
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед и билеты в Парк Мон-Репо и на башню Святого Олафа
Место начала и завершения?
По вашему адресу в центре СПб
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10.00 утра. Лучшее время для поездок с 15 апреля по 15 октября.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Спасибо за увлекательное путешествие. Было очень познавательно и интересно. Эмоции переполняют, никогда не забуду этот восторг от скорости. 👍😀 Прекрасный город и экскурсовод.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Мотоэкскурсия в Выборг»

Комбо-экскурсия: обзорная на крыше + парадные и дворы-колодцы
Пешая
3 часа
972 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Комбо-экскурсия: обзорная на крыше + парадные и дворы-колодцы
Увидеть доминанты города с высоты и погрузиться в атмосферу ушедших эпох - на групповой прогулке
Начало: У метро Владимирская
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
990 ₽ за человека
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
356 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
Пройти по Неве к Северным островам Петербурга и проводить закат на самой романтичной экскурсии
Начало: Возле метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
1500 ₽ за человека
Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
Пешая
1.5 часа
-
40%
655 отзывов
Групповая
Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
Петроградка - сердце Санкт-Петербурга, где история оживает на каждом шагу. Узнайте тайны дворов-колодцев и легенды о доходных домах
Начало: У ст. метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
690 ₽1150 ₽ за человека
Питер с высоты, парадные и легендарная квартира Довлатова (билеты включены)
Пешая
2.5 часа
-
25%
1348 отзывов
Билеты
В тренде
Питер с высоты, парадные и легендарная квартира Довлатова (билеты включены)
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, 2
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
1385 ₽1845 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
18 000 ₽ за экскурсию