Приглашаю вас совершить зрелищный вояж по волнам Северной Венеции. На красивом катере вы прокатитесь по водным артериям города, полюбуетесь парадной архитектурой на набережных. Кульминацией прогулки станет развод мостов — хотя бы раз в жизни это стоит увидеть именно с воды.

Описание водной прогулки

Большая часть прогулки уделена Неве: лучшие зодчие Европы понимали, что на город будут любоваться с воды, поэтому вас ждут панорамные виды, предмостные площади и, конечно, обращённые к рекам парадные фасады самых красивых построек города.

Маршрут прогулки

Быстроходный катер провезёт вас мимо Адмиралтейской и Дворцовой набережных, Летнего сада с его великолепной ажурной решеткой

Летнего сада с его великолепной ажурной решеткой Далее катер зайдёт в Фонтанку, а затем в Мойку. Вы проследуете мимо Инженерного замка, Марсова поля, заметите Спас на Крови

Вы проследуете мимо Инженерного замка, Марсова поля, заметите Спас на Крови Вы вернётесь в Неву через Зимнюю канавку, длина которой всего 240 метров, но через неё перекинуто аж 3 моста и на её берегах красуются здания Эрмитажного комплекса

длина которой всего 240 метров, но через неё перекинуто аж 3 моста и на её берегах красуются здания Эрмитажного комплекса Осталось дождаться заветного зрелища: в 01:15 будет поднят Дворцовый мост — мост с «тем самым» видом, когда в разведённых пролётах сияет шпиль Петропавловки. За ним поднимутся Благовещенский и Троицкий мосты (капитан примет решение, какой из мостов показать вам, по обстановке)

Итоговый маршрут может зависеть от погодных условий: при высокой воде катер не сможет пройти под низкими сводами мостов Мойки и Зимней канавки. В этом случае мы предложим вам прогулку по Кронверке или Фонтанке (до Аничкова моста), а также проход возле крейсера «Аврора».

Организационные детали