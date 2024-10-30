Приглашаю вас совершить зрелищный вояж по волнам Северной Венеции.
На красивом катере вы прокатитесь по водным артериям города, полюбуетесь парадной архитектурой на набережных. Кульминацией прогулки станет развод мостов — хотя бы раз в жизни это стоит увидеть именно с воды.
На красивом катере вы прокатитесь по водным артериям города, полюбуетесь парадной архитектурой на набережных. Кульминацией прогулки станет развод мостов — хотя бы раз в жизни это стоит увидеть именно с воды.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:45
Описание водной прогулки
Большая часть прогулки уделена Неве: лучшие зодчие Европы понимали, что на город будут любоваться с воды, поэтому вас ждут панорамные виды, предмостные площади и, конечно, обращённые к рекам парадные фасады самых красивых построек города.
Маршрут прогулки
- Быстроходный катер провезёт вас мимо Адмиралтейской и Дворцовой набережных, Летнего сада с его великолепной ажурной решеткой
- Далее катер зайдёт в Фонтанку, а затем в Мойку. Вы проследуете мимо Инженерного замка, Марсова поля, заметите Спас на Крови
- Вы вернётесь в Неву через Зимнюю канавку, длина которой всего 240 метров, но через неё перекинуто аж 3 моста и на её берегах красуются здания Эрмитажного комплекса
- Осталось дождаться заветного зрелища: в 01:15 будет поднят Дворцовый мост — мост с «тем самым» видом, когда в разведённых пролётах сияет шпиль Петропавловки. За ним поднимутся Благовещенский и Троицкий мосты (капитан примет решение, какой из мостов показать вам, по обстановке)
Итоговый маршрут может зависеть от погодных условий: при высокой воде катер не сможет пройти под низкими сводами мостов Мойки и Зимней канавки. В этом случае мы предложим вам прогулку по Кронверке или Фонтанке (до Аничкова моста), а также проход возле крейсера «Аврора».
Организационные детали
- На борт можно брать любые напитки и закуски, кроме красного вина и красных ягод. Туалета и тента нет, на случай дождя есть зонтики и пледы. Также на борту есть бокалы и мини-холодильник
- При неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена, новая дата будет согласована с вами
- Обратите внимание: иногда по решению Мостотреста мосты не разводят — наша прогулка при этом состоится и пройдёт по запланированному маршруту
- Наши катера соответствуют всем нормам безопасности ГИМС (спасательные жилеты, круги и т. д.)
- Прогулка проходит без сопровождения гида, можно поставить музыку или любоваться городом в тишине. Также за дополнительную плату можно заказать экскурсию — доплата составит 10000 ₽
- Прогулка длится 2 часа, но по желанию время может быть увеличено. Дополнительный час аренды в ночное время — 9000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале у Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 260 туристов
Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов, имеющих многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Водим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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