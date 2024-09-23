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музыка, но по он лайн билету не хотели сажать и по брони не было понятно на какой теплоход у нас билеты, на причале тоже никого не было, дозвониться по телефону не смогли.. первый был не наш теплоход горбилет, а потом вышла девушка с теплохода, матрос не посадил, сказал у нас только бумажные билеты, сказала сейчас попробую отсканировать и посадила нас на теплоход, маршрут замечательный, но посадка заставила понервничать, предлагали меню, не пользовались, фото магниник взяли за 500 р, мне фото понравилось.. сначало хотели 650, мы не взяли