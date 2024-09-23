Речная прогулка по Неве позволит вам увидеть самые главные исторические места города с необычного ракурса — акватории Невы, а также насладиться панорамами Северной столицы.
Ваш маршрут пройдет мимо Зимнего дворца, Летнего сада, Петропавловской крепости, Ростральных колонн и других многочисленных достопримечательностей Петербурга.
Ваш маршрут пройдет мимо Зимнего дворца, Летнего сада, Петропавловской крепости, Ростральных колонн и других многочисленных достопримечательностей Петербурга.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Один из самых популярных вариантов знакомства с Петербургом — это речные экскурсии, которые позволяют увидеть город на Неве с совершенно другой перспективы. Прогулка на теплоходе позволит вам увидеть главные исторические памятники Северной столицы, насладиться его архитектурным и культурным разнообразием и проникнуться его удивительной атмосферой. Увлекательное знакомство с городом начнется с Петровской набережной, откуда вы отправитесь в речное путешествие, наслаждаясь красотами города и его архитектурным разнообразием. Важная информация:
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.
- Рейсы отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров.
- На борт запрещено приносить любые продукты и напитки (кроме детского питания для детей не старше 2-х лет).
- На причал необходимо приходить заблаговременно – не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете.
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (от 7 до 12 лет)
|500 ₽
|Льготный (инвалиды, пенсионеры)
|500 ₽
|Взрослый (12+)
|500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровская набережная
- Домик Петра I
- Фрегат «Благодать»
- Петропавловская крепость
- Газпром-Арена
- Мост ЗСД
- Ростральные колонны
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Летний сад
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Петровская наб., 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут 36 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
23 сен 2024
Поездка не состоялась. По карте показана точка, где должен быть теплоход Петровская набережная д. 6. Рядом было примерно шесть разных водных экскурсий, все мы обежали, никто не знает, один ответ:"это
Е
Елена
22 сен 2024
Понравилась прогулка, маршрут, экскурсия, обслуживание
Т
Татьяна
21 сен 2024
Маршрут и запись экскурсии - хорошо.
Что плохо. Стулья на палубе такой высоты, что ограждение палубы частично перекрывает обзор.
Пледы по 500 р - издеваетесь? Цена покупки такой тряпки ниже, а вы за аренду столько хотите.
Не предупредили, что на Петровской набережной не основная посадка, и высадка была на Адмиралтейской.
Орущая компания на палубе всем мешала. Следить за порядком - это тоже ответственность организаторов.
Что плохо. Стулья на палубе такой высоты, что ограждение палубы частично перекрывает обзор.
Пледы по 500 р - издеваетесь? Цена покупки такой тряпки ниже, а вы за аренду столько хотите.
Не предупредили, что на Петровской набережной не основная посадка, и высадка была на Адмиралтейской.
Орущая компания на палубе всем мешала. Следить за порядком - это тоже ответственность организаторов.
И
Илья
21 авг 2024
Прогулка на теплоходе очень понравилась, рейс в 19 30, дошли до Лахты, закат прекрасен на обратном пути зажглась подсветка мостов и зданий, волшебно, была экскурсионная информация запись, в конце прогулки
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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