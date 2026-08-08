На экскурсии в группе до 45 человек вы услышите главное из истории Петербурга, откроете яркие факты о его архитектурных шедеврах и проедете по самым известным местам города на Неве. А после отправитесь на речную прогулку и увидите, как прекрасна Северная Венеция с воды.
Только представьте: над гранитными набережными как на пьедесталах возвышаются дворцы и особняки, а через каналы перекинуты ажурные мосты.
Только представьте: над гранитными набережными как на пьедесталах возвышаются дворцы и особняки, а через каналы перекинуты ажурные мосты.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
- Обзорная экскурсия на автобусе (3 часа). Вы узнаете о зарождении Петербурга и проследите основные вехи в его прошлом. Гид расскажет, какие события и архитектурные ансамбли прославили город на Неве на весь мир. Вам откроются истории названия главных проспектов и улиц, любопытные факты о соборах и знаменитых монументах. Где хранятся ключи от европейских городов? Почему всадника, отлитого из бронзы, называют медным? Что находится внутри Ростральных колонн? Об этом и не только — в путешествии по Северной столице.
- Прогулка по рекам и каналам (1 час). Вы увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Полюбуетесь видами дворцов и жилых домов, замков и фабрик, которые возвышаются над набережными, как на постаментах. И рассмотрите конструкции ажурных мостов.
В нашей программе: Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость (без посещения Заячьего острова), Зимний дворец, Дворцовая площадь, Летний сад, Троицкий мост, Литейный мост, крейсер «Аврора», Николо-Богоявленский собор, Юсуповский дворец, Синий мост и многое другое. Все достопримечательности осматриваются только снаружи.
Остановки с выходами: Стрелка Васильевского острова, Исаакиевская и Дворцовая площади (возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации).
Завершение экскурсии: на одном из причалов в центре города, как правило, на наб. реки Фонтанки, 43.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, теплоходная прогулка по рекам и каналам
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 16:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|2000 ₽
|Льготный (пенсионеры с 60 лет, студенты 18-22 лет)
|1900 ₽
|Школьный (7-17 лет)
|1800 ₽
|Дошкольный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 5960 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все очень понравилось гид просто профи все рассказал .
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Н
Экскурсия прошла отлично. Мария гид спец своего дела 👍не спеша, хорошо и доходчиво все рассказывала, приятно было слушать. Спасибо большое и успехов вашей команде 🤝
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И
Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Все было организовано на высшем уровне. Экскурсия началась точно по времени, автобус очень удобный и чистый. Водитель Алексей высшего класса. Татьяна очень эрудированный, грамотный экскурсовод. Никаких сатилитных слов, все по существу, очень обстоятельно и интересно. Плюс после экскурсии сопроводила всю группу до метро и автобусов. Высококвалифицированный специалист. Спасибо.
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А
Нам все очень понравилось. По времени самое то, более короткие экскурсии не так интересно посещать. Единственное, чего чуть-чуть не хватило (но это для нас вообще роли не сыграло)-маловато останово,-так бы у дома Зингера и т п достопримечательностей, где есть возможность, останавливаться бы, чтобы иметь возможность туда зайти ненадолго, посмотреть.
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С
Получили удовольствие от экскурсии. Все четко, лаконично. Информации исчерпывающая для знакомства с городом и основными достопримечательностями. Речная прогулка добавила колорита экскурсии.
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А
Экскурсия очень хороша для знакомства с городом. Прогулка по каналам и Неве добавляет впечатлений и оставляет в сознании неразрывную связь города с водой, морем, кораблями. 👍
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