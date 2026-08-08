На экскурсии в группе до 45 человек вы услышите главное из истории Петербурга, откроете яркие факты о его архитектурных шедеврах и проедете по самым известным местам города на Неве. А после отправитесь на речную прогулку и увидите, как прекрасна Северная Венеция с воды. Только представьте: над гранитными набережными как на пьедесталах возвышаются дворцы и особняки, а через каналы перекинуты ажурные мосты.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия на автобусе (3 часа) . Вы узнаете о зарождении Петербурга и проследите основные вехи в его прошлом. Гид расскажет, какие события и архитектурные ансамбли прославили город на Неве на весь мир. Вам откроются истории названия главных проспектов и улиц, любопытные факты о соборах и знаменитых монументах. Где хранятся ключи от европейских городов? Почему всадника, отлитого из бронзы, называют медным? Что находится внутри Ростральных колонн? Об этом и не только — в путешествии по Северной столице.

. Вы узнаете о зарождении Петербурга и проследите основные вехи в его прошлом. Гид расскажет, какие события и архитектурные ансамбли прославили город на Неве на весь мир. Вам откроются истории названия главных проспектов и улиц, любопытные факты о соборах и знаменитых монументах. Где хранятся ключи от европейских городов? Почему всадника, отлитого из бронзы, называют медным? Что находится внутри Ростральных колонн? Об этом и не только — в путешествии по Северной столице. Прогулка по рекам и каналам (1 час). Вы увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Полюбуетесь видами дворцов и жилых домов, замков и фабрик, которые возвышаются над набережными, как на постаментах. И рассмотрите конструкции ажурных мостов.

В нашей программе: Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость (без посещения Заячьего острова), Зимний дворец, Дворцовая площадь, Летний сад, Троицкий мост, Литейный мост, крейсер «Аврора», Николо-Богоявленский собор, Юсуповский дворец, Синий мост и многое другое. Все достопримечательности осматриваются только снаружи.

Остановки с выходами: Стрелка Васильевского острова, Исаакиевская и Дворцовая площади (возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации).

Завершение экскурсии: на одном из причалов в центре города, как правило, на наб. реки Фонтанки, 43.

Организационные детали