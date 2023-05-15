Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
На экскурсии в группе до 45 человек вы услышите главное из истории Петербурга, откроете яркие факты о его архитектурных шедеврах и проедете по самым известным местам города на Неве.
А после отправитесь на речную прогулку и увидите, как прекрасна Северная Венеция с воды, когда над гранитными набережными возвышаются дворцы и особняки, а через каналы перекинуты ажурные мосты.
А после отправитесь на речную прогулку и увидите, как прекрасна Северная Венеция с воды, когда над гранитными набережными возвышаются дворцы и особняки, а через каналы перекинуты ажурные мосты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Обзорная экскурсия на автобусе (2,5 часа). Вы узнаете о зарождении Петербурга и проследите основные вехи в его прошлом. Гид расскажет, какие события и архитектурные ансамбли прославили город на Неве на весь мир. Вам откроются истории названия главных проспектов и улиц, любопытные факты о соборах и знаменитых монументах. Где хранятся ключи от европейских городов? Почему всадника, отлитого из бронзы, называют медным? Что находится внутри Ростральных колонн? Об этом и не только — в путешествии по Северной столице.
- Прогулка по рекам и каналам (1 час). Вы увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Полюбуетесь видами дворцов и жилых домов, замков и фабрик, которые возвышаются над набережными, как на постаментах. И рассмотрите конструкции ажурных мостов.
В нашей программе: Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость (без посещения Заячьего острова), Зимний дворец, Дворцовая площадь, Летний сад, Троицкий мост, Литейный мост, крейсер «Аврора», Николо-Богоявленский собор, Юсуповский дворец, Синий мост и многое другое. Все достопримечательности осматриваются только снаружи.
Остановки с выходами: Стрелка Васильевского острова, Исаакиевская и Дворцовая площади (возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации).
Завершение экскурсии: на одном из причалов в центре города, как правило, на наб. реки Фонтанки, 43.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, теплоходная прогулка по рекам и каналам
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1142 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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Популярные места
Крейсер Аврора
Исаакиевский собор
Музеи
Религиозные
Невский проспект
Зимний дворец
На теплоходе
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