Романтика разводных мостов: ночной круиз по Петербургу
Пройти по каналам, выйти в Неву и увидеть развод мостов под аккомпанемент саксофона
Вечерний круиз по Петербургу начнётся на Фонтанке и пройдёт по каналам, где город особенно красив в ночной подсветке.
Под звуки саксофона вы полюбуетесь дворцами, храмами и набережными с воды, а затем теплоход выйдет в Неву — к разводу Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов.
Описание экскурсии
Ночной Петербург с воды
Маршрут начнётся у причала «Музей Фаберже» на набережной Фонтанки. Теплоход пройдёт по городским каналам, где Петербург раскрывается иначе: в отражениях огней, силуэтах дворцов и тихом движении воды.
Каналы, дворцы и городская подсветка
С воды вы увидите Михайловский замок, Шереметевский дворец, Спас на Крови и другие знаковые места. Вечерняя подсветка добавит маршруту особое настроение — спокойное, камерное и очень петербургское.
Выход в Неву и развод мостов
После прогулки по каналам теплоход выйдет на Неву. Перед вами откроется панорама ночного города, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Кунсткамеры и крейсера «Аврора». Главная часть маршрута — развод Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов.
Живая музыка на борту
Во время круиза для вас будет звучать саксофон. Можно устроиться поудобнее, смотреть на ночные набережные и наслаждаться атмосферой Петербурга. Также к вашим услугам — кафе на борту.
Организационные детали
Обратите внимание, что в государственные праздники мосты не разводятся. Разводка может быть также отменена по погодным условиям
Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
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Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, читать дальшеуменьшить
конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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