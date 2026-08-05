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Романтика разводных мостов: ночной круиз по Петербургу

Пройти по каналам, выйти в Неву и увидеть развод мостов под аккомпанемент саксофона
Вечерний круиз по Петербургу начнётся на Фонтанке и пройдёт по каналам, где город особенно красив в ночной подсветке.

Под звуки саксофона вы полюбуетесь дворцами, храмами и набережными с воды, а затем теплоход выйдет в Неву — к разводу Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов.
Романтика разводных мостов: ночной круиз по Петербургу
Романтика разводных мостов: ночной круиз по Петербургу
Романтика разводных мостов: ночной круиз по Петербургу

Описание экскурсии

Ночной Петербург с воды

Маршрут начнётся у причала «Музей Фаберже» на набережной Фонтанки. Теплоход пройдёт по городским каналам, где Петербург раскрывается иначе: в отражениях огней, силуэтах дворцов и тихом движении воды.

Каналы, дворцы и городская подсветка

С воды вы увидите Михайловский замок, Шереметевский дворец, Спас на Крови и другие знаковые места. Вечерняя подсветка добавит маршруту особое настроение — спокойное, камерное и очень петербургское.

Выход в Неву и развод мостов

После прогулки по каналам теплоход выйдет на Неву. Перед вами откроется панорама ночного города, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Кунсткамеры и крейсера «Аврора». Главная часть маршрута — развод Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов.

Живая музыка на борту

Во время круиза для вас будет звучать саксофон. Можно устроиться поудобнее, смотреть на ночные набережные и наслаждаться атмосферой Петербурга. Также к вашим услугам — кафе на борту.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что в государственные праздники мосты не разводятся. Разводка может быть также отменена по погодным условиям
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
  • С вами будет капитан из нашей команды

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Астра Марин
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5833 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
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конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.

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