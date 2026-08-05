Вечерний круиз по Петербургу начнётся на Фонтанке и пройдёт по каналам, где город особенно красив в ночной подсветке. Под звуки саксофона вы полюбуетесь дворцами, храмами и набережными с воды, а затем теплоход выйдет в Неву — к разводу Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов.

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Описание экскурсии

Ночной Петербург с воды

Маршрут начнётся у причала «Музей Фаберже» на набережной Фонтанки. Теплоход пройдёт по городским каналам, где Петербург раскрывается иначе: в отражениях огней, силуэтах дворцов и тихом движении воды.

Каналы, дворцы и городская подсветка

С воды вы увидите Михайловский замок, Шереметевский дворец, Спас на Крови и другие знаковые места. Вечерняя подсветка добавит маршруту особое настроение — спокойное, камерное и очень петербургское.

Выход в Неву и развод мостов

После прогулки по каналам теплоход выйдет на Неву. Перед вами откроется панорама ночного города, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Кунсткамеры и крейсера «Аврора». Главная часть маршрута — развод Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов.

Живая музыка на борту

Во время круиза для вас будет звучать саксофон. Можно устроиться поудобнее, смотреть на ночные набережные и наслаждаться атмосферой Петербурга. Также к вашим услугам — кафе на борту.

Организационные детали