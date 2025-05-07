На экскурсию мы отправляемся рано утром, поэтому вы точно сможете спуститься в подземный мир Рускеалы. Гид проведет вас по мраморным залам, расскажет о добыче породы и секретах озера. У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по парку после наземной экскурсии. Мы также посетим водопады Ахвенкоски и заедем в форелевое хозяйство.

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Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. Из Петербурга мы отправляемся в живописные леса Карелии. Пока вы любуетесь природой из окна автобуса, гид расскажет об истории этого края, о культуре местных народов и главных достопримечательностях.

Спелео-маршрут «Подземная Рускеала». Вслед за местным гидом вы пройдете по расчищенным рускеальским штольням. Вас впечатлит фактура мраморных пещер, а подземное озеро заворожит своей гладью. Красоту этого царства дополняет подсветка, карельские напевы и фортепианная музыка.

Прогулка по парку Рускеала. После обеда вместе с гидом вы исследуете наземную часть парка, дойдете до Итальянского карьера и озера Светлое и раскроете историю заброшенного мраморного завода.

Водопады Ахвенкоски. Этот каскад равнинных водопадов снялся не в одном фильме — вы сможете пройти по подвесным мосткам и впечатлиться мощью водной стихии.

Программа

07:00 — Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»

09:00 — Техническая остановка по дороге в г. Приозерске

09:30 — Крепость Корела. Внешний осмотр

10:00 — Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии

12:00 — Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед

13:30 — Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съёмок знаменитых фильмов

14:00 — Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время

17:00 — Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде

17:30 — Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе

18:00 — Фирменный магазин форелевого хозяйства

21:00 — Техническая остановка в Приозерске

Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:00 — ст. м. «Озерки»

Вторая остановка: 23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды; экскурсии в Рускеале проводит местный гид.

Что входит в стоимость, а что — нет