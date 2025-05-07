Описание экскурсии
Трассовая экскурсия. Из Петербурга мы отправляемся в живописные леса Карелии. Пока вы любуетесь природой из окна автобуса, гид расскажет об истории этого края, о культуре местных народов и главных достопримечательностях.
Спелео-маршрут «Подземная Рускеала». Вслед за местным гидом вы пройдете по расчищенным рускеальским штольням. Вас впечатлит фактура мраморных пещер, а подземное озеро заворожит своей гладью. Красоту этого царства дополняет подсветка, карельские напевы и фортепианная музыка.
Прогулка по парку Рускеала. После обеда вместе с гидом вы исследуете наземную часть парка, дойдете до Итальянского карьера и озера Светлое и раскроете историю заброшенного мраморного завода.
Водопады Ахвенкоски. Этот каскад равнинных водопадов снялся не в одном фильме — вы сможете пройти по подвесным мосткам и впечатлиться мощью водной стихии.
Программа
07:00 — Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
09:00 — Техническая остановка по дороге в г. Приозерске
09:30 — Крепость Корела. Внешний осмотр
10:00 — Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии
12:00 — Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед
13:30 — Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съёмок знаменитых фильмов
14:00 — Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время
17:00 — Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде
17:30 — Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе
18:00 — Фирменный магазин форелевого хозяйства
21:00 — Техническая остановка в Приозерске
Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 23:00 — ст. м. «Озерки»
- Вторая остановка: 23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды; экскурсии в Рускеале проводит местный гид.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: Трансфер на комфортном современном автобусе; входные билеты в горный парк Рускеала и экскурсия по Мраморному каньону
- Оплачивается отдельно (по желанию):
— Экскурсия «Подземная Рускеала»: 2000 ₽/взрослый, 1000 ₽/студенты, 750 ₽/школьник; приобрести билеты можно только в кассе парка
— Развлечения в парке Рускеала (экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и др.): по ценам парка; оплачиваются на месте
— Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 500 ₽/взрослый; дети до 7 лет бесплатно; 400 ₽/дети от 7 до 14 лет, 400 ₽/студенты (очн.); 400 ₽/ пенсионеры; оплачиваются на месте, для льготных билетов возьмите с собой документ для подтверждения
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пакет Стандартный (входной билет и экскурсия в Рускеала не входят в стоимость)
|3610 ₽
|Пакет Полный (входной билет и экскурсия в Рускеала входят в стоимость)
|5178 ₽