Рускеала: наземье Мраморного каньона

Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку Рускеала и оценить карельскую природу
На экскурсию мы отправляемся рано утром, поэтому вы точно сможете спуститься в подземный мир Рускеалы. Гид проведет вас по мраморным залам, расскажет о добыче породы и секретах озера. У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по парку после наземной экскурсии. Мы также посетим водопады Ахвенкоски и заедем в форелевое хозяйство.
3.33
3 отзыва
Рускеала: наземье Мраморного каньона
Рускеала: наземье Мраморного каньона
Рускеала: наземье Мраморного каньона
Ближайшие даты:
30
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Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. Из Петербурга мы отправляемся в живописные леса Карелии. Пока вы любуетесь природой из окна автобуса, гид расскажет об истории этого края, о культуре местных народов и главных достопримечательностях.

Спелео-маршрут «Подземная Рускеала». Вслед за местным гидом вы пройдете по расчищенным рускеальским штольням. Вас впечатлит фактура мраморных пещер, а подземное озеро заворожит своей гладью. Красоту этого царства дополняет подсветка, карельские напевы и фортепианная музыка.

Прогулка по парку Рускеала. После обеда вместе с гидом вы исследуете наземную часть парка, дойдете до Итальянского карьера и озера Светлое и раскроете историю заброшенного мраморного завода.

Водопады Ахвенкоски. Этот каскад равнинных водопадов снялся не в одном фильме — вы сможете пройти по подвесным мосткам и впечатлиться мощью водной стихии.

Программа

07:00 — Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
09:00 — Техническая остановка по дороге в г. Приозерске
09:30 — Крепость Корела. Внешний осмотр
10:00 — Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии
12:00 — Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед
13:30 — Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съёмок знаменитых фильмов
14:00 — Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время
17:00 — Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде
17:30 — Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе
18:00 — Фирменный магазин форелевого хозяйства
21:00 — Техническая остановка в Приозерске

Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:

  • Первая остановка: 23:00 — ст. м. «Озерки»
  • Вторая остановка: 23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды; экскурсии в Рускеале проводит местный гид.
Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: Трансфер на комфортном современном автобусе; входные билеты в горный парк Рускеала и экскурсия по Мраморному каньону
  • Оплачивается отдельно (по желанию):
    — Экскурсия «Подземная Рускеала»: 2000 ₽/взрослый, 1000 ₽/студенты, 750 ₽/школьник; приобрести билеты можно только в кассе парка
    — Развлечения в парке Рускеала (экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и др.): по ценам парка; оплачиваются на месте
    — Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 500 ₽/взрослый; дети до 7 лет бесплатно; 400 ₽/дети от 7 до 14 лет, 400 ₽/студенты (очн.); 400 ₽/ пенсионеры; оплачиваются на месте, для льготных билетов возьмите с собой документ для подтверждения

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пакет Стандартный (входной билет и экскурсия в Рускеала не входят в стоимость)3610 ₽
Пакет Полный (входной билет и экскурсия в Рускеала входят в стоимость)5178 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
7 мая 2025
Ездили на эту экскурсию 3 мая 2025 года. С погодой не повезло, почти всю поездку шел дождь. Зато повезло с экскурсоводом. Юлия Иванова отменно организовала работу с группой и подала
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материал о достопримечательностях. О самих достопримечательностях.
1. Крепость Корела - рассчитывайте на знакомство с крепостью снаружи.
2. Водопады Ахвенкоски - небольшие водопадами даже в мае, в период схода талых вод.
3. Главная "достопримечательность" - просто заброшенный затопленный карьер, в котором добывали мрамор для строительства зданий в том числе и в Санкт-Петербурге. Мрамор низкого качества, чернеющий. Кроме строительства использовался для производства извести, что лишний раз подтверждает его низкую ценность.
В целом смотреть особо не на что.
Из организационных моментов:
1. С туалетами по всему пути следования туго. Особенно на заброшенном карьере.
2. С питанием тоже не очень. В кафе (по сути столовка) на карьере - цены, как в столичном ресторане. На водопадах - морс и калитки. Если ваш экскурсовод придумает остановку в Лахденпохья напротив разрушенной кирхи - старайтесь здесь наесться на всю дорогу и прихватить по паре бутербродов с рыбой с собой. Здесь качественно и относительно недорого.
3. В Сортавала будет дегустация настоек. Настойки - дело вкуса. А вот пиво в соседнем магазинчике неплохое, можно запастись
Итого: с едой и напитками так себе, с туалетами беда, смотреть особо не на что.
Ехать или не ехать - решайте сами. Мы о потерянном дне не особо пожалели, но и каких-то незабываемых впечатлений не получили. Экскурсоводу Юлии - спасибо за хорошую организацию.

М
22 июн 2024
На месте про эту программу никто даже не знает, приткнули к подходящей группе, но гид была в шоке, когда увидела нашу заявленную программу. Хорошо гид на месте помогла решить эту проблему.
Роман
Роман
Ответ организатора:
Добрый день! Сожалеем о сложившейся ситуации, мы обязательно разберемся. Мы очень ценим, что Вы делитесь с нами обратной связью для улучшения качества нашей работы. Спасибо
Руфина
7 мая 2024
Длинная, немного утомительная экскурсия, но профессионализм нашего гида Кирилла увлек всю группу и все 17 часов путешествия прошли увлекательно и интересно.

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