Огромный пласт истории

Вы познакомитесь с 8 легендами уникального русского Храма Спаса на Крови. Его мозаичным убранством и символизмом невозможно не восхищаться. Перед Вами огромный пласт истории, увековеченный в виде Храма Спаса на Крови.

Далее по уникальному Тройному мосту попадете на Марсово поле - одно из самых противоречивых мест Санкт-Петербурга, здесь, словно встретились несколько эпох, напоминая нам о самых значимых событиях истории Северной столицы. Венчает эту архитектурную композицию

Троицкий мост, с которого, как с парадного входа открывается великолепный вид на Марсово поле.

Познакомитесь с неординарным памятником А. Суворову и с середины Троицкого моста вам откроется изумительный вид на стрелку Васильевского Острова - самое сердце Санкт-Петербурга.

Завершение экскурсии

В завершении экскурсии вас ждет прогулка в одном из самых уютных парков - Александровском парке, где вы сможете весь Санкт-Петербург в миниатюре и узнаете, где хранятся заветные ключи от города.

Масса незабываемых впечатлений гарантирована!

Ну что, готовы? тогда жмем купить квест и встречаемся у Казанского Кафедрального собора.