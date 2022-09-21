Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»

На этом маршруте вы рассмотрите сразу 3 архитектурных шедевра

На этом маршруте вы рассмотрите сразу 3 архитектурных шедевра - Казанский Собор, Дом Зингер и Храм Спаса на Крови с их невероятно насыщенной историей, почувствуете романтическую жизнь Петербурга рядом с Итальянской улицей, прогуляетесь вдоль канала Грибоедова, возможно, вам посчастливится встретить одного из самых известных призраков Петербурга.
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»
Самостоятельная экскурсия «Большая прогулка по Легендам Санкт-Петербурга»

Что вас ожидает 🤩

  • Казанский Кафедральный Собор
  • Дом Зингер
  • Дом Ордена Иезуитов
  • Итальянский мост
  • Общество взаимного кредита
  • Корпус Бенуа
  • Храм Спаса на Крови
  • Тройной мост
  • Марсово Поле
  • Памятник Суворову
  • Троицкий мост
  • Александровский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Огромный пласт истории

Вы познакомитесь с 8 легендами уникального русского Храма Спаса на Крови. Его мозаичным убранством и символизмом невозможно не восхищаться. Перед Вами огромный пласт истории, увековеченный в виде Храма Спаса на Крови.
Далее по уникальному Тройному мосту попадете на Марсово поле - одно из самых противоречивых мест Санкт-Петербурга, здесь, словно встретились несколько эпох, напоминая нам о самых значимых событиях истории Северной столицы. Венчает эту архитектурную композицию
Троицкий мост, с которого, как с парадного входа открывается великолепный вид на Марсово поле.
Познакомитесь с неординарным памятником А. Суворову и с середины Троицкого моста вам откроется изумительный вид на стрелку Васильевского Острова - самое сердце Санкт-Петербурга.

Завершение экскурсии

В завершении экскурсии вас ждет прогулка в одном из самых уютных парков - Александровском парке, где вы сможете весь Санкт-Петербург в миниатюре и узнаете, где хранятся заветные ключи от города.
Масса незабываемых впечатлений гарантирована!
Ну что, готовы? тогда жмем купить квест и встречаемся у Казанского Кафедрального собора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Обед и т. д
Где начинаем и завершаем?
Начало: Павильон около станции метро «Невский проспект»
Завершение: Станция метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием "Легенды Санкт-Петербурга". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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