Наша экскурсия-квест — путешествие в творческую лабораторию Достоевского. Точнее, в самый петербургский его роман. Представьте, что мысли писателя — клубок нитей, внутри которого можно найти значимые фразы и слова из «Преступления и наказания». Этот клубок вы и попытаетесь распутать.

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Описание квеста

Мы пройдем по тем петербургским местам, где ходили Достоевский и герои «Преступления и наказания» — в первую очередь, Родион Раскольников. Это Сенная площадь и Спасская часть Адмиралтейского района.

Поговорим о сюжете романа и его идее. Представим Петербург Достоевского во всех деталях и погрузимся в него.

В каждой локации вас ожидает увлекательное задание. Конечно, будут топор, улики, оборванные сны, знакомые городские названия — всё, что в первую очередь отложилось в наших головах из «Преступления и наказания».

Организационные детали