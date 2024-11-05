Наша экскурсия-квест — путешествие в творческую лабораторию Достоевского. Точнее, в самый петербургский его роман.
Представьте, что мысли писателя — клубок нитей, внутри которого можно найти значимые фразы и слова из «Преступления и наказания». Этот клубок вы и попытаетесь распутать.
Представьте, что мысли писателя — клубок нитей, внутри которого можно найти значимые фразы и слова из «Преступления и наказания». Этот клубок вы и попытаетесь распутать.
Описание квеста
Мы пройдем по тем петербургским местам, где ходили Достоевский и герои «Преступления и наказания» — в первую очередь, Родион Раскольников. Это Сенная площадь и Спасская часть Адмиралтейского района.
Поговорим о сюжете романа и его идее. Представим Петербург Достоевского во всех деталях и погрузимся в него.
В каждой локации вас ожидает увлекательное задание. Конечно, будут топор, улики, оборванные сны, знакомые городские названия — всё, что в первую очередь отложилось в наших головах из «Преступления и наказания».
Организационные детали
- Квест больше всего подойдёт семьям с детьми старшего школьного возраста
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Сенная»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — Организатор в Санкт-Петербурге
Наш культурный центр находится… в доме старухи-процентщицы, с которой выстраивал непростые взаимоотношения Родион Раскольников в романе Достоевского (мы, кстати, сами живём в этом доме). Создавая культурное пространство, мы задавались вопросами:Задать вопрос
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