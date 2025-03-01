Что вас ожидает

Вы увидите знаменитый стадион «Газпром Арена» — смелый проект Кисё Курокавы. Оцените современную архитектуру и отыщете сходство с приземлившимся инопланетным кораблем.

По пешеходному Яхтенному мосту, нависшему над заливом, мы переберемся на другой берег. С видовых площадок полюбуемся панорамой Финского залива, «Лахта Центра» и набережной. Посмотрим на самые высокие в Европе флагштоки и современные мосты.

Пройдём вдоль парка 300-летия и остановимся у самого северного в мире небоскрёба — «Лахта Центра». С оборудованной набережной вы насладитесь великолепным видом на город, подышите свежим морским воздухом. А ещё исследуете тематические фотозоны.

Организационные детали