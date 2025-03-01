Давайте отправимся на неспешную прогулку и исследуем новые атмосферные места города. Вы насладитесь видом на город и невероятными панорамами Финского залива. Увидите самый высокий небоскрёб в Европе, самый технологичный стадион страны.
И много другого «самого» — того, что превратилось в визитную карточку современного Санкт-Петербурга.
И много другого «самого» — того, что превратилось в визитную карточку современного Санкт-Петербурга.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите знаменитый стадион «Газпром Арена» — смелый проект Кисё Курокавы. Оцените современную архитектуру и отыщете сходство с приземлившимся инопланетным кораблем.
По пешеходному Яхтенному мосту, нависшему над заливом, мы переберемся на другой берег. С видовых площадок полюбуемся панорамой Финского залива, «Лахта Центра» и набережной. Посмотрим на самые высокие в Европе флагштоки и современные мосты.
Пройдём вдоль парка 300-летия и остановимся у самого северного в мире небоскрёба — «Лахта Центра». С оборудованной набережной вы насладитесь великолепным видом на город, подышите свежим морским воздухом. А ещё исследуете тематические фотозоны.
Организационные детали
- После окончания экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Лахта Центр.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 08:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Зенит»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5248 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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