В «Повести временных лет» сказано, что Рюрик «сел в Ладоге». Принято считать, что Ладога – древнейшая столица ⭐️ Руси, первый центр правившей более семи столетий династии. В программе экскурсии 🧭 посещение Староладожской крепости на берегу реки Волхов и краеведческого музея. Осмотр Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. На его территории находится жемчужина Северо-Запада – храм Успения Пресвятой Богородицы XII века. Осмотр Никольского мужского монастыря. Эта обитель основана Александром Невским после Невской битвы в 1240 году. Посещение храмов монастыря – Соборный храм святителя Николая Чудотворца и храм Иоанна Златоуста.
Важно знать
Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
транспортное обслуживание
обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
входные билеты в музеи по программе
Что не входит
личные расходы
обед
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.