4
3 отзыва
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Старая Ладога
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 100 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Старая Ладога
Старая Ладога

Что вы увидите

  • Староладожская крепость
  • Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы XII века
  • Никольский мужской монастырь
  • Соборный храм святителя Николая Чудотворца
  • Храм Иоанна Златоуста
В «Повести временных лет» сказано, что Рюрик «сел в Ладоге». Принято считать, что Ладога – древнейшая столица ⭐️ Руси, первый центр правившей более семи столетий династии. В программе экскурсии 🧭 посещение Староладожской крепости на берегу реки Волхов и краеведческого музея. Осмотр Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. На его территории находится жемчужина Северо-Запада – храм Успения Пресвятой Богородицы XII века. Осмотр Никольского мужского монастыря. Эта обитель основана Александром Невским после Невской битвы в 1240 году. Посещение храмов монастыря – Соборный храм святителя Николая Чудотворца и храм Иоанна Златоуста.
Важно знать
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
  • Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
  • С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
Что не входит
  • личные расходы
  • обед
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Старая Ладога
Старая Ладога
Старая Ладога
Старая Ладога

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

ТурсервисСПб проводит ещё 6 экскурсий

Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 500
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
113 отзывов
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
900
2 часа
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
73 отзыва
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
1 700
6 часов
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
65 отзывов
Кронштадт — форт Константин и музей Маяков
1 400
5.5 часов
Кронштадт — форт Константин и музей Маяков
40 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора
1 100
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора
39 отзывов
Автобусная экскурсия в Выборг
2 100
10 часов
Автобусная экскурсия в Выборг
36 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва