В «Повести временных лет» сказано, что Рюрик «сел в Ладоге». Принято считать, что Ладога – древнейшая столица ⭐️ Руси, первый центр правившей более семи столетий династии. В программе экскурсии 🧭 посещение Староладожской крепости на берегу реки Волхов и краеведческого музея. Осмотр Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. На его территории находится жемчужина Северо-Запада – храм Успения Пресвятой Богородицы XII века. Осмотр Никольского мужского монастыря. Эта обитель основана Александром Невским после Невской битвы в 1240 году. Посещение храмов монастыря – Соборный храм святителя Николая Чудотворца и храм Иоанна Златоуста.

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