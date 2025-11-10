Приглашаем вас познакомиться с городками Ленинградской области, в которых царит спокойствие и полная идиллия. На берегу реки Волхов мы увидим их уникальные живописные виды и прикоснёмся к многовековой истории.
Исторические Старая и Новая Ладога Старую Ладогу некогда называли столицей древней Руси, о чём повествует легенда «О призвании» в 862 г. варяжских князей и княжение в Ладоге князя Рюрика. Вы увидите много знаковых и живописных мест, а также узнаете интересные истории, связанных со Старой и Новой Ладогой: какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь, какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями, кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник, почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега и о многом другом. Важная информация:
- Транспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до минивэна.
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- По желанию можно взять с собой термос с чаем или кофе, бутылочку воды, небольшой перекус.
- Гид пришлёт вам марку и номер автобуса накануне поездки. Уточняйте детали в личных сообщениях.
- Из-за недобора группы поездка может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной, поездка состоится, и у вас получится индивидуальная экскурсия. Уточняйте детали в личных сообщениях.
- В Староладожской Крепости экскурсию ведут местные экскурсоводы, стоимость экскурсии на группу до 10 человек 1500 рублей. По вашей просьбе экскурсия может быть заказана заранее и экскурсовод будет ожидать на месте.
Экскурсия в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виды на реку Волхов
- Никольский мужской монастырь
- Староладожская крепость
- Варяжская улица
- Памятник Олегу и Рюрику
- Успенский девичий монастырь
- Церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе
- Святой источник Параскевы Пятницы с купелью
- Курган Вещего Олега
- Суворовская (Георгиевская) церковь
- Памятник Петру I
- Никольский собор в бывшем Николо-Медведском монастыре
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экскурсия в Староладожскую Крепость (на группу до 10 человек - 1500 рублей). Уточните стоимость на день экскурсии.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро "Улица Дыбенко", перед торговым центром "Невский"
Завершение: Метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
