В нескольких шагах от шумной Сенной площади есть островки спокойствия и уединения. Это Юсуповский и Никольский сады. Вы перенесётесь в их прошлое, осмотрите памятники архитектуры 19 века. Погуляете вдоль каналов. Сможете загадать желание на Семимостье.
Увидите дома, где жили персонажи Достоевского, и, возможно, то самое дерево, под которым творил заклинания колдун Финн из сказок Пушкина.
Увидите дома, где жили персонажи Достоевского, и, возможно, то самое дерево, под которым творил заклинания колдун Финн из сказок Пушкина.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Мы встретимся на шумной Сенной площади, в начале одной из главных магистралей — Московского проспекта
- Посетим Юсуповский сад и покормим уточек в пруду, на льду которого родилось фигурное катание в России
- Осмотрим дворец Юсуповых на Фонтанке (снаружи)
- По проспекту Римского-Корсакова доберёмся до Никольского сада и Никольского собора — памятника архитектуры 19 века
- Пройдём по набережным Крюкова и Грибоедова каналов
- А в конце путешествия окажемся на Семимостье — в месте где сбываются самые отчаянные желания
Вы узнаете:
- О временах, когда эти сады стали местом отдохновения и райскими уголками для представителей знати, а Садовая была лишь южной границей города
- Народах, что жили на приневских землях и их сказаниях, известных по произведениям Пушкина
- Истории музыки, ведь совсем рядом Мариинский театр — перенесёмся мысленно в годы, когда на его сцене ставили «Псковитянку»
- Этикете 19 века — как правильно дама должна подавать ручку, могла ли барышня гулять без сопровождения и почему сады считали в то время ярмаркой невест?
Организационные детали
- На прогулку можно пойти с маленькими детьми — им тоже будет интересно
- Экскурсия длится от 1,5 до 2 часов
- Вход в сады может быть закрыт в соответствии со штормовыми предупреждениями от МЧС
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2568 туристов
Меня зовут Мария. Я историк и искусствовед, сейчас пишу кандидатскую диссертацию. Петербург — мой любимый город. И я всегда рада поделиться своей любовью к этому городу и своими знаниями о нем. Уже почти 15 лет провожу экскурсии по Санкт-Петербургу и его музеям. Рассказывать о культуре и искусстве для вас — большое удовольствие.Задать вопрос
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