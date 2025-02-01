Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 2568 туристов

Меня зовут Мария. Я историк и искусствовед, сейчас пишу кандидатскую диссертацию. Петербург — мой любимый город. И я всегда рада поделиться своей любовью к этому городу и своими знаниями о нем. Уже почти 15 лет провожу экскурсии по Санкт-Петербургу и его музеям. Рассказывать о культуре и искусстве для вас — большое удовольствие.