Вы перенесётесь в завораживающий мир сосновых лесов — туда, где плещутся волны Финского залива, к местам тишины и молитвенного отдохновения. Проведёте наполненный впечатлениями день, посещая разные церкви, у каждой из которых — своя история. Спокойствие будут нарушать только звуки природы и наши интересные рассказы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Храм Святого Апостола Петра в Лахте

Его возвели в память о подвиге, который совершил император в ноябре 1724 года. Он стоял в ледяной воде и лично спасал тонувших моряков. Сильно простудился и не смог оправиться от болезни.

Храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла

Он построен в память о российских моряках-подводниках. Легенда гласит, что именно здесь в 1721–1725 годах проходили испытания прообраза подводной лодки.

В храме хранится множество святынь, среди которых — ковчег с частицами мощей апостолов и список иконы Порт-Артурской Божией Матери.

Церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов в Комарово

Прекрасный памятник деревянного зодчества, построенный в 1905 году на пожертвования дачников по проекту епархиального архитектора Никонова. В 1917 году церковь сгорела, а спустя 100 лет её восстановили.

Константино-Еленинский женский монастырь

Вы оцените белизну внешних стен храма, обилие зелени на территории и богатое убранство его интерьера. Здесь находятся частицы мощей Серафима Саровского, Матроны Московской, Сергия Радонежского, Николая Чудотворца и других святых.

При монастыре есть трапезная, где вы по желанию полакомитесь блинчиками с разными начинками и ароматным чаем.

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске

Светлую каменную церковь прихожане ласково называют белой невестой. Она находится в живописном месте и окружена елями и соснами. Архитектор считал, что в храм поместятся 800 человек, но на самом деле он вмещает до 1500 прихожан.

Организационные детали