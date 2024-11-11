Святые места Карельского перешейка: монастырь и храмы
Прикоснуться к духовному наследию русской Финляндии
Вы перенесётесь в завораживающий мир сосновых лесов — туда, где плещутся волны Финского залива, к местам тишины и молитвенного отдохновения. Проведёте наполненный впечатлениями день, посещая разные церкви, у каждой из которых — своя история. Спокойствие будут нарушать только звуки природы и наши интересные рассказы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Храм Святого Апостола Петра в Лахте
Его возвели в память о подвиге, который совершил император в ноябре 1724 года. Он стоял в ледяной воде и лично спасал тонувших моряков. Сильно простудился и не смог оправиться от болезни.
Храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла
Он построен в память о российских моряках-подводниках. Легенда гласит, что именно здесь в 1721–1725 годах проходили испытания прообраза подводной лодки.
В храме хранится множество святынь, среди которых — ковчег с частицами мощей апостолов и список иконы Порт-Артурской Божией Матери.
Церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов в Комарово
Прекрасный памятник деревянного зодчества, построенный в 1905 году на пожертвования дачников по проекту епархиального архитектора Никонова. В 1917 году церковь сгорела, а спустя 100 лет её восстановили.
Константино-Еленинский женский монастырь
Вы оцените белизну внешних стен храма, обилие зелени на территории и богатое убранство его интерьера. Здесь находятся частицы мощей Серафима Саровского, Матроны Московской, Сергия Радонежского, Николая Чудотворца и других святых.
При монастыре есть трапезная, где вы по желанию полакомитесь блинчиками с разными начинками и ароматным чаем.
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске
Светлую каменную церковь прихожане ласково называют белой невестой. Она находится в живописном месте и окружена елями и соснами. Архитектор считал, что в храм поместятся 800 человек, но на самом деле он вмещает до 1500 прихожан.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes или другом комфортабельном автомобиле, сопровождение гида
Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали и цены уточняйте в переписке
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4528 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.