Экскурсия по Курортному району Санкт-Петербурга на автомобиле

Отправьтесь в путешествие в Курортный район, на северное побережье Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск. Нас ждут песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи и поселки, где раньше проводили время великие творческие умы. Присоединяйтесь и узнайте невероятною историю этих мест!

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Описание экскурсии

Путешествие в Курортный район

Отправьтесь в увлекательное путешествие в Курортный район, расположенный на северном побережье Финского залива! В ходе нашего маршрута мы погрузимся в атмосферу петровского времени, обсудим значение Финляндской железной дороги и насладимся дачной атмосферой «Русской Финляндии». Нас ждут:

песчаные дюны;

смолистые сосны;

сохранившиеся деревянные дачи.

По желанию, вы сможете посетить Музей-шалаш, где вам расскажут о политической, культурной и повседневной жизни Петрограда и его жителей в 1917 году.

Сестрорецк — город Петра I

Сестрорецк — это место, где воплотились идеи Петра I. Город стал одной из малых резиденций императора и центром оружейного производства. Мы увидим:

корпуса оружейного завода;

памятник первой подводной лодке петровского времени.

Здесь началась курортная и дачная жизнь, воспетая поэтами Серебряного века. Мы пересечем старую границу с Финляндией и направимся к старым дачным посёлкам Оллила, Куокала и Келломяки.

Творческие личности и дачная жизнь

Эти места были любимыми летними резиденциями как богатых петербуржцев, так и творческой интеллигенции. Здесь проводили время:

М. Горький;

К. Чуковский;

Ю. Анненский;

О. Мандельштам;

В. Маяковский.

Мы обязательно выйдем на пляж, где Маяковский создавал свою поэму «Облако в штанах», и полюбуемся заливом, переливающимся всеми оттенками серебра.

Вилла «Пенаты» и дачи начала XX века

В Куокале творил великий художник Илья Репин. Виллу «Пенаты» можно посетить с экскурсией или просто прогуляться по парку и подойти к могиле художника. Здесь сохранились старинные деревянные дачи начала XX века с высокими башенками и резными наличниками.

Одна из таких дач принадлежала фрейлине Анне Вырубовой и теперь стала загородным рестораном, где вы сможете попробовать обед и ощутить атмосферу дачной жизни.

Поселок Комарово и его достопримечательности

Наш путь продолжится в поселок Комарово — Келломяки, известный как место для восстановления сил и творчества русской интеллигенции. Мы остановимся у «Зеленой Будки», дачи Анны Ахматовой, где встречались начинающие литераторы, такие как Иосиф Бродский и Анатолий Найман.

В Комарово также можно посетить музей «Келломяки-Комарово» и «Комаровский некрополь», где покоятся знаменитые дачники. Завершим экскурсию у могилы Анны Ахматовой.

Зеленогорск — жемчужина Курортного района

При желании, мы можем продлить экскурсию и посетить Зеленогорск, маленький городок, который в XVI веке назывался Терийоки. Здесь сохранилось много от «финского прошлого», включая дореволюционные постройки и атмосферу приморского курорта.

Прогуливаясь по центральному парку Зеленогорска, мы вспомним театральные сезоны труппы Мейерхольда и летний досуг столичной публики. Главная аллея парка ведет к Золотому пляжу, рядом с яхт-клубом, открытым в 1909 году.

Мы увидим интересные памятники, такие как ботинки неизвестного дачника и памятник главному контрабандисту Терийок. Также стоит отметить восстановленные храмы — Лютеранскую кирху и Казанскую православную церковь.

Заключение

Приглашаем вас узнать еще больше на экскурсии и оценить красоту мест, сохранивших в себе невероятную историю!