Экскурсия по Курортному району Санкт-Петербурга на автомобиле

Нас ждут песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи и поселки, где раньше проводили время великие творческие умы. Присоединяйтесь и узнайте невероятною историю этих мест!
Описание экскурсии
Путешествие в Курортный район
Отправьтесь в увлекательное путешествие в Курортный район, расположенный на северном побережье Финского залива! В ходе нашего маршрута мы погрузимся в атмосферу петровского времени, обсудим значение Финляндской железной дороги и насладимся дачной атмосферой «Русской Финляндии». Нас ждут:
- песчаные дюны;
- смолистые сосны;
- сохранившиеся деревянные дачи.
По желанию, вы сможете посетить Музей-шалаш, где вам расскажут о политической, культурной и повседневной жизни Петрограда и его жителей в 1917 году.
Сестрорецк — город Петра I
Сестрорецк — это место, где воплотились идеи Петра I. Город стал одной из малых резиденций императора и центром оружейного производства. Мы увидим:
- корпуса оружейного завода;
- памятник первой подводной лодке петровского времени.
Здесь началась курортная и дачная жизнь, воспетая поэтами Серебряного века. Мы пересечем старую границу с Финляндией и направимся к старым дачным посёлкам Оллила, Куокала и Келломяки.
Творческие личности и дачная жизнь
Эти места были любимыми летними резиденциями как богатых петербуржцев, так и творческой интеллигенции. Здесь проводили время:
- М. Горький;
- К. Чуковский;
- Ю. Анненский;
- О. Мандельштам;
- В. Маяковский.
Мы обязательно выйдем на пляж, где Маяковский создавал свою поэму «Облако в штанах», и полюбуемся заливом, переливающимся всеми оттенками серебра.
Вилла «Пенаты» и дачи начала XX века
В Куокале творил великий художник Илья Репин. Виллу «Пенаты» можно посетить с экскурсией или просто прогуляться по парку и подойти к могиле художника. Здесь сохранились старинные деревянные дачи начала XX века с высокими башенками и резными наличниками.
Одна из таких дач принадлежала фрейлине Анне Вырубовой и теперь стала загородным рестораном, где вы сможете попробовать обед и ощутить атмосферу дачной жизни.
Поселок Комарово и его достопримечательности
Наш путь продолжится в поселок Комарово — Келломяки, известный как место для восстановления сил и творчества русской интеллигенции. Мы остановимся у «Зеленой Будки», дачи Анны Ахматовой, где встречались начинающие литераторы, такие как Иосиф Бродский и Анатолий Найман.
В Комарово также можно посетить музей «Келломяки-Комарово» и «Комаровский некрополь», где покоятся знаменитые дачники. Завершим экскурсию у могилы Анны Ахматовой.
Зеленогорск — жемчужина Курортного района
При желании, мы можем продлить экскурсию и посетить Зеленогорск, маленький городок, который в XVI веке назывался Терийоки. Здесь сохранилось много от «финского прошлого», включая дореволюционные постройки и атмосферу приморского курорта.
Прогуливаясь по центральному парку Зеленогорска, мы вспомним театральные сезоны труппы Мейерхольда и летний досуг столичной публики. Главная аллея парка ведет к Золотому пляжу, рядом с яхт-клубом, открытым в 1909 году.
Мы увидим интересные памятники, такие как ботинки неизвестного дачника и памятник главному контрабандисту Терийок. Также стоит отметить восстановленные храмы — Лютеранскую кирху и Казанскую православную церковь.
Заключение
Приглашаем вас узнать еще больше на экскурсии и оценить красоту мест, сохранивших в себе невероятную историю!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сестрорецк
- Репино
- Комарово
- Зеленогорск (При желании)
- Длительность: 6-9 часов
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле по маршруту. Забираем вас где вам удобно (от отеля, квартиры, вокзала, аэропорта). Возвращаем куда скажете
- Экскурсия в пути
- Пешеходная экскурсия по Сестрорецку, Репино, Комарово, Зеленогорску
- Время на обед, свободное время для посещения дополнительных экскурсий
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей в Разливе - 200 руб. (Выходной - среда)
- Экскурсия по музею в Разливе - 300 руб.
- Входной билет в музей «Пенаты» - 350 руб. (только по предварительно купленным онлайн билетам. Выходной - вторник)
- Входной билет в музей «Келломяки-Комарово» - 300 руб. (Экскурсия от 2-х человек. Работает - с четверга по воскресенье)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Место начала и окончания: по согласованию
- Где вам удобно