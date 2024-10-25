Экскурсия по Курортному району Санкт-Петербурга на автомобиле

Отправьтесь в путешествие в Курортный район, на северное побережье Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск.

Нас ждут песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи и поселки, где раньше проводили время великие творческие умы. Присоединяйтесь и узнайте невероятною историю этих мест!
5
1 отзыв
Экскурсия по Курортному району Санкт-Петербурга на автомобиле
Экскурсия по Курортному району Санкт-Петербурга на автомобиле
Экскурсия по Курортному району Санкт-Петербурга на автомобиле
Ближайшие даты:
4
фев5
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Путешествие в Курортный район

Отправьтесь в увлекательное путешествие в Курортный район, расположенный на северном побережье Финского залива! В ходе нашего маршрута мы погрузимся в атмосферу петровского времени, обсудим значение Финляндской железной дороги и насладимся дачной атмосферой «Русской Финляндии». Нас ждут:

  • песчаные дюны;
  • смолистые сосны;
  • сохранившиеся деревянные дачи.

По желанию, вы сможете посетить Музей-шалаш, где вам расскажут о политической, культурной и повседневной жизни Петрограда и его жителей в 1917 году.

Сестрорецк — город Петра I

Сестрорецк — это место, где воплотились идеи Петра I. Город стал одной из малых резиденций императора и центром оружейного производства. Мы увидим:

  • корпуса оружейного завода;
  • памятник первой подводной лодке петровского времени.

Здесь началась курортная и дачная жизнь, воспетая поэтами Серебряного века. Мы пересечем старую границу с Финляндией и направимся к старым дачным посёлкам Оллила, Куокала и Келломяки.

Творческие личности и дачная жизнь

Эти места были любимыми летними резиденциями как богатых петербуржцев, так и творческой интеллигенции. Здесь проводили время:

  • М. Горький;
  • К. Чуковский;
  • Ю. Анненский;
  • О. Мандельштам;
  • В. Маяковский.

Мы обязательно выйдем на пляж, где Маяковский создавал свою поэму «Облако в штанах», и полюбуемся заливом, переливающимся всеми оттенками серебра.

Вилла «Пенаты» и дачи начала XX века

В Куокале творил великий художник Илья Репин. Виллу «Пенаты» можно посетить с экскурсией или просто прогуляться по парку и подойти к могиле художника. Здесь сохранились старинные деревянные дачи начала XX века с высокими башенками и резными наличниками.

Одна из таких дач принадлежала фрейлине Анне Вырубовой и теперь стала загородным рестораном, где вы сможете попробовать обед и ощутить атмосферу дачной жизни.

Поселок Комарово и его достопримечательности

Наш путь продолжится в поселок Комарово — Келломяки, известный как место для восстановления сил и творчества русской интеллигенции. Мы остановимся у «Зеленой Будки», дачи Анны Ахматовой, где встречались начинающие литераторы, такие как Иосиф Бродский и Анатолий Найман.

В Комарово также можно посетить музей «Келломяки-Комарово» и «Комаровский некрополь», где покоятся знаменитые дачники. Завершим экскурсию у могилы Анны Ахматовой.

Зеленогорск — жемчужина Курортного района

При желании, мы можем продлить экскурсию и посетить Зеленогорск, маленький городок, который в XVI веке назывался Терийоки. Здесь сохранилось много от «финского прошлого», включая дореволюционные постройки и атмосферу приморского курорта.

Прогуливаясь по центральному парку Зеленогорска, мы вспомним театральные сезоны труппы Мейерхольда и летний досуг столичной публики. Главная аллея парка ведет к Золотому пляжу, рядом с яхт-клубом, открытым в 1909 году.

Мы увидим интересные памятники, такие как ботинки неизвестного дачника и памятник главному контрабандисту Терийок. Также стоит отметить восстановленные храмы — Лютеранскую кирху и Казанскую православную церковь.

Заключение

Приглашаем вас узнать еще больше на экскурсии и оценить красоту мест, сохранивших в себе невероятную историю!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сестрорецк
  • Репино
  • Комарово
  • Зеленогорск (При желании)
  • Длительность: 6-9 часов
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле по маршруту. Забираем вас где вам удобно (от отеля, квартиры, вокзала, аэропорта). Возвращаем куда скажете
  • Экскурсия в пути
  • Пешеходная экскурсия по Сестрорецку, Репино, Комарово, Зеленогорску
  • Время на обед, свободное время для посещения дополнительных экскурсий
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей в Разливе - 200 руб. (Выходной - среда)
  • Экскурсия по музею в Разливе - 300 руб.
  • Входной билет в музей «Пенаты» - 350 руб. (только по предварительно купленным онлайн билетам. Выходной - вторник)
  • Входной билет в музей «Келломяки-Комарово» - 300 руб. (Экскурсия от 2-х человек. Работает - с четверга по воскресенье)
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Завершение: Где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Место начала и окончания: по согласованию
  • Где вам удобно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
25 окт 2024
Очень красивая и интересная экскурсия. Очень понравилось за экскурсию посетили одни из самых красивых мест! Одназначно рекомендуем к посещению!

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