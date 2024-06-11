В руки сыщиков попало загадочное дело. Где-то в городе находится таинственное послание от одной известной персоны. Говорят, что, прочитав его, можно познать настоящее счастье.
Но для этого придётся включить смекалку, изучить материалы дела, разобраться в уликах и решить много интересных заданий. А ещё — прогуляться по Золотому треугольнику Петербурга!
Но для этого придётся включить смекалку, изучить материалы дела, разобраться в уликах и решить много интересных заданий. А ещё — прогуляться по Золотому треугольнику Петербурга!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Миссия — отыскать счастье
Во время нашего приключения вы не только узнаете интересные исторические факты о Петербурге, но и откроете в себе талант настоящих детективов. Вы получите специальные атрибуты, которые добавят атмосферы. Приготовьтесь к челенджам, необычному аукциону и уникальному фейс-контролю.
Маршрут начнётся от Малой Садовой и пройдёт по Золотому треугольнику — району между Невским проспектом, Дворцовой набережной и набережной реки Фонтанки.
Организационные детали
- Для прохождения квеста понадобится смартфон и возможность подключиться к Телеграму
- Подходит для проведения детских дней рождений и праздников
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга — я профессиональный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу. Я приглашаю вас стать участниками моего уникального проекта — экскурсии-расследования. Моя цель — не просто рассказать о событиях, городе иЗадать вопрос
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