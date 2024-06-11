В руки сыщиков попало загадочное дело. Где-то в городе находится таинственное послание от одной известной персоны. Говорят, что, прочитав его, можно познать настоящее счастье. Но для этого придётся включить смекалку, изучить материалы дела, разобраться в уликах и решить много интересных заданий. А ещё — прогуляться по Золотому треугольнику Петербурга!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

Миссия — отыскать счастье

Во время нашего приключения вы не только узнаете интересные исторические факты о Петербурге, но и откроете в себе талант настоящих детективов. Вы получите специальные атрибуты, которые добавят атмосферы. Приготовьтесь к челенджам, необычному аукциону и уникальному фейс-контролю.

Маршрут начнётся от Малой Садовой и пройдёт по Золотому треугольнику — району между Невским проспектом, Дворцовой набережной и набережной реки Фонтанки.

Организационные детали