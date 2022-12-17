Обзорная Квест-экскурсия по городу «Загадочный Петербург»

Обзорная Квест-экскурсия по городу «Загадочный Петербург»
Обзорная Квест-экскурсия по городу «Загадочный Петербург»
Обзорная Квест-экскурсия по городу «Загадочный Петербург»
Обзорная Квест-экскурсия по городу «Загадочный Петербург»
Обзорная Квест-экскурсия по городу «Загадочный Петербург»
Обзорная Квест-экскурсия по городу «Загадочный Петербург»
Ближайшие даты:
17
дек
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дек
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дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Главные достопримечательности города: Адмиралтейство
  • Набережную Невы и постройки на ней
  • Зимний дворец
  • Русский музей
  • Спас на Крови и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы впервые приехали в город и хотите все посмотреть? 😃 Или давно живете, но хочется интересно провести время?
Увлекательная Квест-экскурсия покажет вам главные места Санкт-Петербурга, подарит море радости, креативных фотографий, приключений и счастливых воспоминаний! 🥰
💥 Вы увидите самые новогодние места города, прогуляетесь по нарядным площадям и волшебным улочкам,
💥 Узнаете историю нашего города и необычные факты о нем,
💥 Вам предстоит отгадывать шифры и загадки, перевоплощаться в скульптуры, предсказывать будущее и даже загадывать желания в мистических местах!
💥 А когда вы пройдете все испытания… вам откроется ТАЙНАЯ точка города! 🤫
Ну, что, ты готов отправиться в путешествие?!
Все Квесты создаю я, Ксения Федорина, дипломированный искусствовед, по уши влюблённый в своё дело😍
Квест проходит вживую на улицах города. Квест проходит с применением новых технологий! Задания будет присылать виртуальный ведущий. Это самый популярный формат Квестов у моих гостей, ведь там и старинные фотографии, и кнопки, которые так любят нажимать дети, и много разных секретиков.

Стоимость:

  • 1) виртуальн. ведущий (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит через платформу ВК.
  • 2) с живым ведущим = 5000 (за компанию 1-4 человека), доп. человек 1000. Квест проходит только для Вас 🤗.
  • Билеты в музей в стоимость Квеста не входят.
Порадуйте своих деток необычным походом в музей:) Записывайтесь в сообщения, пока еще есть свободные места

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-экскурсия по городу
Что не входит
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адмиралтейство
Завершение: Елисеевский магазин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
  • Задания Квеста будут приходить через платформу Вконтакте. Там вы будете получать тайные шифры и послания
  • Старинные фотографии и засекреченные коды!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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