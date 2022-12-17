Вы впервые приехали в город и хотите все посмотреть? 😃 Или давно живете, но хочется интересно провести время?

Увлекательная Квест-экскурсия покажет вам главные места Санкт-Петербурга, подарит море радости, креативных фотографий, приключений и счастливых воспоминаний! 🥰

💥 Вы увидите самые новогодние места города, прогуляетесь по нарядным площадям и волшебным улочкам,

💥 Узнаете историю нашего города и необычные факты о нем,

💥 Вам предстоит отгадывать шифры и загадки, перевоплощаться в скульптуры, предсказывать будущее и даже загадывать желания в мистических местах!

💥 А когда вы пройдете все испытания… вам откроется ТАЙНАЯ точка города! 🤫

Ну, что, ты готов отправиться в путешествие?!

Все Квесты создаю я, Ксения Федорина, дипломированный искусствовед, по уши влюблённый в своё дело😍

Квест проходит вживую на улицах города. Квест проходит с применением новых технологий! Задания будет присылать виртуальный ведущий. Это самый популярный формат Квестов у моих гостей, ведь там и старинные фотографии, и кнопки, которые так любят нажимать дети, и много разных секретиков.

Стоимость:

1) виртуальн. ведущий (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит через платформу ВК.

2) с живым ведущим = 5000 (за компанию 1-4 человека), доп. человек 1000. Квест проходит только для Вас 🤗.

Билеты в музей в стоимость Квеста не входят.

Порадуйте своих деток необычным походом в музей:) Записывайтесь в сообщения, пока еще есть свободные места