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Тайны Дома эмира Бухарского в Петербурге: прогулка с посещением комнат

Вместе с архитектором, исследователем и жительницей дома
Прямо посреди Петроградки спрятано грандиозное флорентийское палаццо.

Сначала здесь поселился эмир со свитой, потом — графы и князья, а затем квартира превратилась одновременно в музей и коммуналку.

Архитектор, исследователь и жительница дома
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покажет вам это уникальное здание — Дом эмира Бухарского.

Погрузит в историю и легенды, проведёт по парадной и комнатам, ещё помнящим былое величие, и расскажет, как складывалась судьба квартиры: с дворцовой эпохи до наших дней.

Тайны Дома эмира Бухарского в Петербурге: прогулка с посещением комнат
Тайны Дома эмира Бухарского в Петербурге: прогулка с посещением комнат
Тайны Дома эмира Бухарского в Петербурге: прогулка с посещением комнат

Описание экскурсии

  • Прогуляемся вокруг Дома эмира Бухарского
  • Сравним слухи, мифы, легенды и историческую правду, порассуждаем: не зря ли построили дворец для заморского принца, и кто на этом заработал
  • Познакомимся с судьбами выдающихся людей, которые жили здесь в Петербурге, в Петрограде и в Ленинграде — от эмира, его свиты, графов и князей до советских инженеров и изобретателей
  • Обсудим жизнь дома в дворцовый период и эпоху лозунгов и «Комитетов бедноты»
  • Увидим дом таким, каким его видели зодчий и управляющий Кричинский и эмир Сеид Мир Мухаммед Алим-хан
  • Пройдём по парадной лестнице, где когда-то сиял рускеальский мрамор, и посетим княжескую квартиру
  • Узнаем, как были устроены апартаменты Владыки Благородной Бухары, что ел на завтрак черкесский князь и причём здесь первый в мире магистральный тепловоз системы Гаккеля

Организационные детали

Вы получите наушники и бахилы для посещения интерьеров.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Я архитектор-художник и лицензированный гид по Санкт-Петербургу. Окончила академию художеств Репина и живу в Доме эмира Бухарского. В моей квартире ещё «27 ноября 1918 года Художественный Комитет по сохранению памятников искусства
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старины, признал весьма желательным устройство районного художественного музея…» Всё потому, что почти 500-метровая роскошная квартира принадлежала в те годы князю Чемерзину — изобретателю первого российского бронежилета. Сейчас это петербургская интеллигентная коммуналка, которая поражает сохранностью интерьеров начала 20 века. Историю своего дома и собственной квартиры я изучала в архивах и библиотеках нашего города. Разговаривая о людях и архитектуре в подлинных интерьерах, мы всё больше и больше погружаемся в загадочную атмосферу Петербурга. Наши встречи проходят в душевно-лекционном формате.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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