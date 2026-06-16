Прямо посреди Петроградки спрятано грандиозное флорентийское палаццо.
Сначала здесь поселился эмир со свитой, потом — графы и князья, а затем квартира превратилась одновременно в музей и коммуналку.
Архитектор, исследователь и жительница дома
Сначала здесь поселился эмир со свитой, потом — графы и князья, а затем квартира превратилась одновременно в музей и коммуналку.
Архитектор, исследователь и жительница дома
Описание экскурсии
- Прогуляемся вокруг Дома эмира Бухарского
- Сравним слухи, мифы, легенды и историческую правду, порассуждаем: не зря ли построили дворец для заморского принца, и кто на этом заработал
- Познакомимся с судьбами выдающихся людей, которые жили здесь в Петербурге, в Петрограде и в Ленинграде — от эмира, его свиты, графов и князей до советских инженеров и изобретателей
- Обсудим жизнь дома в дворцовый период и эпоху лозунгов и «Комитетов бедноты»
- Увидим дом таким, каким его видели зодчий и управляющий Кричинский и эмир Сеид Мир Мухаммед Алим-хан
- Пройдём по парадной лестнице, где когда-то сиял рускеальский мрамор, и посетим княжескую квартиру
- Узнаем, как были устроены апартаменты Владыки Благородной Бухары, что ел на завтрак черкесский князь и причём здесь первый в мире магистральный тепловоз системы Гаккеля
Организационные детали
Вы получите наушники и бахилы для посещения интерьеров.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Я архитектор-художник и лицензированный гид по Санкт-Петербургу. Окончила академию художеств Репина и живу в Доме эмира Бухарского. В моей квартире ещё «27 ноября 1918 года Художественный Комитет по сохранению памятников искусства
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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